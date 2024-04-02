СНБ США заявил о непричастности Вашингтона к атаке на посольство Ирана в Дамаске

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СНБ США заявил о непричастности Вашингтона к атаке на посольство Ирана в Дамаске

Власти США стараются максимально дистанцироваться от удара Военно-воздушных сил Израиля по зданию посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. О якобы полной непричастности Вашингтона к этой атаке заявил представитель Совета нацбезопасности США.

В комментарии американскому изданию Axios чиновник подчеркнул, что США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали о нем заранее, о чем американская сторона сообщила непосредственно правительству Ирана.



Чиновник американского Минобороны также предположил, что после израильской атаки на иранское дипломатическое учреждение весьма вероятна эскалация вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и его прокси.

Ранее израильские ВВС нанесли ракетный удар по зданию возле посольства Ирана в Дамаске. В результате атаки было полностью разрушено здание иранского консульства, и убиты командующие подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Эта атака выделяется на фоне предыдущих израильских ударов по территории соседних государств как местом ее совершения, так и значимостью лиц, которые подверглись нападению. Дипломатические учреждения традиционно находятся в стороне от боевых действий.

Также сообщается, что Россия инициирует проведение экстренного заседания Совбеза ООН, чтобы обсудить нападение Израиля на иранское посольство в Дамаске.
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    19 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:26
      США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали
      Какой бред. Подобные удары всегда согласовывают с союзниками
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 10:40
        Чтобы Вашингтон был к чему то непричастен...??? А такое разве бывает...??? Всё самое отвратительное в этом мире делается с согласия и одобрения Вашингтона... Нет ни одного военного конфликта где бы Штаты прямо или косвенно не поучаствовали...
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 11:11
          ...... весьма вероятна эскалация вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и его прокси.

          Ударили по иранскому дипломатическому посольству в третьей стране - Сирии. Это можно рассматривать как начало большой войны.
          1. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
            Иван Иванов_36
            +1
            Сегодня, 11:12
            Что значит рассматривать? Это и есть объявление войны.
            1. 8200 Ранг пользователя
              8200
              +2
              Сегодня, 11:58
              Цитата: Иван Иванов_36
              Это и есть объявление войны

              Война Ирана с Израилем идёт уже 40 лет, с Исламской Революции в Иране...
            2. Пупырчатый Ранг пользователя
              Пупырчатый
              0
              Сегодня, 12:17
              Сирия воюет с Израилем с 1948-го года, все документы которые подписывались так или иначе между двумя сторонами по настоянию Сирии включали пункты о том, что это не мирное соглашение. Иран с 1979-го года фактически объявил Израилю войну, неоднократно предпринимал атаки против израильских дипломатов и диппредставительств. Израиль просто сыграл на том поле, на котором Иран думал что играет в одиночку
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 10:59
        Кто его знает. Остапа.вернее Беню,понесло. Байден и Ко заняты выборами и разборки с Ираном в ДАННЫЙ момент им не нужны.А вот Израилю стравить янкесов с Ираном становится первоочередной задачей.
        В США разведслужб не меньше десятка.за всеми не "уследишь".При всем желании.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:28
      США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали о нем заранее
      Если это принять за правду, то мало вероятно, что даже в случае если американцы знали о готовящемся ударе они об этом сообщили Ирану или попытались отговорить Израиль. В данном случае "рука руку моет".
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 10:38
        Пора уже действовать их методами.
        "У нас есть полные доказательства о причастности США к этой атаке.
        Но мы вам их не покажем, чтобы не рассекретить источник"
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 10:28
      «Чиновник подчеркнул, что США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали о нём заранее» —

      "Не знать заранее" об израильских атаках для США необычно...
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 12:18
        Было, и не раз. Атака на Озирак, например.
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:29

      В комментарии американскому изданию Axios чиновник подчеркнул, что США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали о нем заранее, о чем американская сторона сообщила непосредственно правительству Ирана.
      Аха. Он, и вся его мерикатосия, сильно похожи на трех обезьян.
    5. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 10:49
      Вообще прикольно устроились: одни не комментируют, вторые с претензией на последнюю инстанцию объявляют - кто причастен, а кто нет.
      Посольство - территория страны. Ирану можно легально жахнуть по территории Израиля (посольств в регионе у Израиля нет)
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 10:59
        Цитата: Zaurbek
        Ирану можно легально жахнуть по территории Израиля (посольств в регионе у Израиля нет)

        Нужно!!! Давно пора...Да так жахнуть, чтобы век помнили, где собакам было место указано...
      2. 8200 Ранг пользователя
        8200
        0
        Сегодня, 11:57
        Так Иран, с помощью своих прокси Хизбаллы и Хуситов, уже давно наносит удары по Израилю. Израиль красных линий не рисует, а бьёт сразу по голове.
        Кстати, Иран не отрицает свою причастность к ударам по Израилю.
    6. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 10:54
      Вспоминается один персонаж из "Приключений Буратино" в исполнении Владимира Басова. Он более правдоподобно пел песенку:" А я здесь непричем, совсем я непричем!"
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:58
      СНБ США заявил о непричастности Вашингтона к атаке на посольство Ирана в Дамаске...
      ...что США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали о нем заранее...

      Прежде всего меня просто бесят заявления чиновников США о том, что они должны что-то знать...
      Да кем вы там себя возомнили...Вам уже давно можно было так осложнить жизнь, что вы давно перестали бы совать своё грязное жало в дела других стран.
      * * *
      Ранее израильские ВВС нанесли ракетный удар по зданию возле посольства Ирана в Дамаске

      По территории чужого государства и находящегося на ней дипломатического представительства.
      fellow Кто же это такие богом помеченные и открывшие эликсир бессмертия?
    8. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:58
      Это уже какой-то бред))) теракт еще не закончился, а совбез матрасоленда уже заявляет о своей непричастности)))
    9. Дес Ранг пользователя
      Дес
      0
      Сегодня, 12:29
      Тут то ведь момент : - Иран вполне может адекватно ответить, либо потерять лицо.

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