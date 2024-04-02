СНБ США заявил о непричастности Вашингтона к атаке на посольство Ирана в Дамаске
Власти США стараются максимально дистанцироваться от удара Военно-воздушных сил Израиля по зданию посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. О якобы полной непричастности Вашингтона к этой атаке заявил представитель Совета нацбезопасности США.
В комментарии американскому изданию Axios чиновник подчеркнул, что США не только не участвовали в ударе израильской авиации, но даже не знали о нем заранее, о чем американская сторона сообщила непосредственно правительству Ирана.
Чиновник американского Минобороны также предположил, что после израильской атаки на иранское дипломатическое учреждение весьма вероятна эскалация вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и его прокси.
Ранее израильские ВВС нанесли ракетный удар по зданию возле посольства Ирана в Дамаске. В результате атаки было полностью разрушено здание иранского консульства, и убиты командующие подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Эта атака выделяется на фоне предыдущих израильских ударов по территории соседних государств как местом ее совершения, так и значимостью лиц, которые подверглись нападению. Дипломатические учреждения традиционно находятся в стороне от боевых действий.
Также сообщается, что Россия инициирует проведение экстренного заседания Совбеза ООН, чтобы обсудить нападение Израиля на иранское посольство в Дамаске.
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