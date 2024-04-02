ВС РФ нанесли удары по военным объектам и логистике противника в районе населённого пункта Солончаки Николаевской области

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ВС РФ нанесли удары по военным объектам и логистике противника в районе населённого пункта Солончаки Николаевской области

Российские военные продолжают планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника на Украине. Практически ежедневно наносятся удары по предприятиям ВПК, местам дислокации личного состава ВСУ в глубоком тылу, стоянкам техники, складам боеприпасов и пр.

Согласно сообщению от ряда пабликов, очередная атака ВС РФ пришлась на объекты в районе села Солончаки Очаковского района Николаевской области. Целью наших военных стал лагерь подготовки морпехов противника, а также объекты логистики.





Стоит отметить, что это уже не первый удар по вышеупомянутому населенному пункту. Напомним, что осенью прошлого года в этом же селе российскими войсками был поражен ангар, где находились десантные катера ВСУ, на которых украинские военные регулярно предпринимают попытки перебраться с правого на левый берег Днепра в Херсонской области.

В то же время помимо Николаевской области ВС РФ прошедшей ночью наносили удары также по объектам в Днепропетровской. В частности, по самому Днепру (Днепропетровск) и Кривому Рогу. Местные власти сообщают, что целью атаки были объекты энергетики.

Стоит добавить, что за последние пару недель российские военные нанесли колоссальный урон энергетической инфраструктуре Украины. Это существенно осложняет противнику логистику и не позволяет киевскому режиму организовать полноценную работу своего ВПК. Киевский режим пытается огрызаться, переходя к террористической и диверсионной активности. Атаки удалённых от границы регионов со стороны киевского режима - попытка показать, что для него «не всё потеряно».
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    3 комментария
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    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 10:40
      Вот опять началось иглоукалывание. Следующий массовый удар через год, когда все восстановят?
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +3
        Сегодня, 11:08
        Цитата: ИванИванов
        Вот опять началось иглоукалывание. Следующий массовый удар через год, когда все восстановят?

        А вы случайно забывчивость не страдаете?Ну это так мягко. laughing
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:08
      Целью наших военных стал лагерь подготовки морпехов противника, а также объекты логистики
      Все же необходимо не забывать про знаковые фигуры в ГУР, СБУ, которые планируют атаки на российские регионы и ВСУ, которые отдают приказ бить по гражданскому населению в приграничных районах и на освобожденной территории. По возможности такие одиозные личности должны быть уничтожены.

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