«Постановка получилась топорной»: представитель МИД РФ прокомментировала вторую годовщину провокации Киева в Буче
Завтра исполнится два года с момента знаменитой провокации киевского режима в городе Буча Киевской области. Напомним, что здесь была организована инсценировка якобы совершенных российскими военными преступлений против мирного населения.
Сегодня эту провокацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она обратила внимание, что вплоть до настоящего времени западные СМИ не удосужились проверить фейки киевского режима про якобы имевшие место в Буче «военные преступления» российской армии.
- делает вывод представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, заказной характер провокации в Буче был несомненен с самого начала. Россия неоднократно опровергала информацию о «преступлениях» в Буче. В частности, было доказано, что местные жители никогда не жаловались на действия военнослужащих ВС РФ во время их нахождения в городе. Даже мэр города это подтвердил. Зато наши военные выдавали жителям гуманитарную помощь – 452 тонны.
Представитель МИД РФ отмечает, что судмедэкспертизой была установлена гибель обнаруженных в Буче мертвых мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов от осколков противопехотных 122-мм снарядов гаубиц Д-30, стоящих на вооружении ВСУ.
Провокацией в Буче Киев, по словам Захаровой, ответил на вывод российских подразделений из Киевской и Черниговской областей. Ставилась задача сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые состоялись 28 марта 2022 года. Затем киевский режим стал использовать провокацию в Буче для настраивания Запада против России и оболванивания населения Украины.
- заявила представитель российского дипломатического ведомства.
Точка в истории с расследованием всех обстоятельств провокации в Буче еще не поставлена. Когда будет завершена спецоперация, российские следователи более обстоятельно разберутся в подробностях этой инсценировки.
- Telegram-канал Марии Захаровой
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