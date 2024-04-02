«Постановка получилась топорной»: представитель МИД РФ прокомментировала вторую годовщину провокации Киева в Буче

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«Постановка получилась топорной»: представитель МИД РФ прокомментировала вторую годовщину провокации Киева в Буче

Завтра исполнится два года с момента знаменитой провокации киевского режима в городе Буча Киевской области. Напомним, что здесь была организована инсценировка якобы совершенных российскими военными преступлений против мирного населения.

Сегодня эту провокацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она обратила внимание, что вплоть до настоящего времени западные СМИ не удосужились проверить фейки киевского режима про якобы имевшие место в Буче «военные преступления» российской армии.

Постановка получилась «топорной»

- делает вывод представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, заказной характер провокации в Буче был несомненен с самого начала. Россия неоднократно опровергала информацию о «преступлениях» в Буче. В частности, было доказано, что местные жители никогда не жаловались на действия военнослужащих ВС РФ во время их нахождения в городе. Даже мэр города это подтвердил. Зато наши военные выдавали жителям гуманитарную помощь – 452 тонны.

Представитель МИД РФ отмечает, что судмедэкспертизой была установлена гибель обнаруженных в Буче мертвых мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов от осколков противопехотных 122-мм снарядов гаубиц Д-30, стоящих на вооружении ВСУ.

Провокацией в Буче Киев, по словам Захаровой, ответил на вывод российских подразделений из Киевской и Черниговской областей. Ставилась задача сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые состоялись 28 марта 2022 года. Затем киевский режим стал использовать провокацию в Буче для настраивания Запада против России и оболванивания населения Украины.

В очередной раз требуем от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования, в результате которого будут, наконец, выявлены точные имена жертв, время и причина их гибели, наличие следов перемещения тел, а также лица, ответственные за это страшное преступление киевских властей

- заявила представитель российского дипломатического ведомства.

Точка в истории с расследованием всех обстоятельств провокации в Буче еще не поставлена. Когда будет завершена спецоперация, российские следователи более обстоятельно разберутся в подробностях этой инсценировки.
  • Telegram-канал Марии Захаровой
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14 комментариев
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  1. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    -7
    Сегодня, 10:41
    Мария! На нашей территории посмотри что творится!!!!или тоже соловьевщину слушаешь
    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +6
      Сегодня, 10:47
      Вы для начала тему статьи посмотрели хотя бы.
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        -7
        Сегодня, 10:50
        Балабольство чинушей достало выше крыши. Уши от лапши стали как у африканских слонов.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +5
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Alien From
          Балабольство чинушей достало выше крыши. Уши от лапши стали как у африканских слонов.

          Вы скажите, какой злыдень вас заставляет это читать?Тем более комментировать..Достало, не читайте.
          1. Alien From Ранг пользователя
            Alien From
            -5
            Сегодня, 11:20
            Ушаты дерьма льются нам на головы отовсюду. Хотим мы этого или нет request
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              0
              Сегодня, 11:27
              Цитата: Alien From
              Ушаты дерьма льются нам на головы отовсюду. Хотоим мы этого или нет

              МИД РФ работает на внешние уши, здесь зачем-то перепечатывают, а вы зачем-то читаете.Мы должны свою позицию в любом случае объяснять, ТВ-каналы-то наши перекрыли.Хорошо дам вам конфетку. Это вам должно лучше зайти wink https://www.youtube.com/watch?v=8yH_JMORA2MНе хочет ютюб показывать по ссылке переходить надо.
              1. Alien From Ранг пользователя
                Alien From
                -3
                Сегодня, 11:32
                Своих конфет хватает, не утруждайте себя, и видео не работает кстати.
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:56
        В очередной раз требуем от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования......

        Лучше обратиться с лигу сексуальных меньшинств, пустое сотрясание воздуха. Комментировать нечего.
        1. mikh-korsakov Ранг пользователя
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 11:35
          "обратиться с лигу сексуальных меньшинств"
          Я думаю лучше в Спортлото. А если серьезно, предложенная статья свидетельствует о том, что наш придворный бомонд гложат воспоминания о тех временах, когда можно было на выходные слетать в Париж на предмет посещения тамошних бутиков, или просто так прогуляться по Парижу, или на худой конец смотаться в Прагу попить пивка. М. Захарова страшно далеки вы от народа. Народ уже два года воюет в СВО с теми, кого ввы призываете открыть глаза, видимо, надеясь на то, что открыв глаза, запад поймет, что на самом деле мы ваши, как говорил Путин, буржуинские. Нам жалко, что так получилось. Но если вы откроете глаза, мы опять готовы ездить к вам, покупать модные новинки, денег у нас хватит.
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 10:43
    Самой не надоели бестолковые спичи об одном и том же? Враги они и поступать будут как враги. Задача дипломатии международное сообщество качать, которое в сторонке трется третий год уже. Сейчас, после теракта это возможно.
    1. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 12:48
      Цитата: ИванИванов
      Самой не надоели бестолковые спичи об одном и том же?
      В народной энциклопедии давно все расписано:
      https://neolurk.org/wiki/Массовое_убийство_в_Буче
      Но более чем уверен, что она сама не читала. Если есть новые факты можно только добавлять, а муссировать старое да еще и одной фразой не имеет смысла.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:54
    Постановка получилась «топорной»
    Конечно получилась топорной, но к сожалению свою роль сыграла да и продолжает играть обсасываемая западными СМИ со всех сторон.
  4. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 10:54
    Изначально Киев заявлял что не будет соблюдать, придерживаться и разбираться, что будет наносить максимальный урон России по всем фронтам и направлениям, Вашингтон обеспечил прикрышку на всех мировых площадках и организациях, прошло два года, (цензура) живы и здоровы, а наши всё взывают к мировым организациям на предмет осуждения и наказания Украины.
  5. GUKTU76 Ранг пользователя
    GUKTU76
    0
    Сегодня, 12:04
    Очевидно, что подавляющее большинство комментариев от тех, для кого русский язык не является родным.
    "Кажи паляниця"(с)

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