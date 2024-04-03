Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе

Семь человек, работавших в базирующейся в США неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), погибли в секторе Газа в результате израильской воздушной атаки. Эта неправительственная организация специализируется на обеспечении питанием нуждающихся в зонах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.В WCK заявили, что семь членов организации были убиты во время следования в составе колонны в Дейр-эль-Балах после разгрузки 100 тонн продовольственной помощи на центральном складе в Газе. Группа двигалась на двух бронетранспортерах с логотипом WCK и координировала свое передвижение с израильскими военными, отмечают в организации.- заявила генеральный директор WCK Эрин Гор.Погибшие сотрудники WCK являлись гражданами Австралии, Польши, Великобритании и Палестины. У одного было двойное гражданство Канады и США. Австралия ранее подтвердила смерть Зоми Фрэнком, которая работала в WCK с 2019 года, а премьер-министр страны Энтони Альбанезе призвал привлечь к «полной ответственности» за нападение на гуманитарный конвой.Израильские военные, в свою очередь, заявили, что проводят расследование, чтобы понять все обстоятельства инцидента, и прилагают «активные усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи».Организация WCK участвовала в распределении около 200 тонн продовольственной помощи, которая была доставлена в Газу по морскому коридору с Кипра в марте. Ожидается, что в ближайшее время прибудет вторая морская партия гуманитарной помощи, включающая около 400 тонн продовольствия.По поводу всего этого можно сказать только одно: есть лицемерие, есть запредельное лицемерие, а есть американская политика. Согласно этой политике, президент США Джо Байден заявил о своём возмущении гибелью сотрудников гуманитарной организации. А перед этим именно Байден одобрил поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб Mk84...

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»