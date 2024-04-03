Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе
Семь человек, работавших в базирующейся в США неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), погибли в секторе Газа в результате израильской воздушной атаки. Эта неправительственная организация специализируется на обеспечении питанием нуждающихся в зонах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.
В WCK заявили, что семь членов организации были убиты во время следования в составе колонны в Дейр-эль-Балах после разгрузки 100 тонн продовольственной помощи на центральном складе в Газе. Группа двигалась на двух бронетранспортерах с логотипом WCK и координировала свое передвижение с израильскими военными, отмечают в организации.
- заявила генеральный директор WCK Эрин Гор.
Погибшие сотрудники WCK являлись гражданами Австралии, Польши, Великобритании и Палестины. У одного было двойное гражданство Канады и США. Австралия ранее подтвердила смерть Зоми Фрэнком, которая работала в WCK с 2019 года, а премьер-министр страны Энтони Альбанезе призвал привлечь к «полной ответственности» за нападение на гуманитарный конвой.
Израильские военные, в свою очередь, заявили, что проводят расследование, чтобы понять все обстоятельства инцидента, и прилагают «активные усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи».
Организация WCK участвовала в распределении около 200 тонн продовольственной помощи, которая была доставлена в Газу по морскому коридору с Кипра в марте. Ожидается, что в ближайшее время прибудет вторая морская партия гуманитарной помощи, включающая около 400 тонн продовольствия.
По поводу всего этого можно сказать только одно: есть лицемерие, есть запредельное лицемерие, а есть американская политика. Согласно этой политике, президент США Джо Байден заявил о своём возмущении гибелью сотрудников гуманитарной организации. А перед этим именно Байден одобрил поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб Mk84...
- aawsat.com
Информация