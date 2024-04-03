Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе

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Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе

Семь человек, работавших в базирующейся в США неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), погибли в секторе Газа в результате израильской воздушной атаки. Эта неправительственная организация специализируется на обеспечении питанием нуждающихся в зонах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

В WCK заявили, что семь членов организации были убиты во время следования в составе колонны в Дейр-эль-Балах после разгрузки 100 тонн продовольственной помощи на центральном складе в Газе. Группа двигалась на двух бронетранспортерах с логотипом WCK и координировала свое передвижение с израильскими военными, отмечают в организации.



Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых тяжелых ситуациях, когда продовольствие используется в качестве оружия

- заявила генеральный директор WCK Эрин Гор.

Погибшие сотрудники WCK являлись гражданами Австралии, Польши, Великобритании и Палестины. У одного было двойное гражданство Канады и США. Австралия ранее подтвердила смерть Зоми Фрэнком, которая работала в WCK с 2019 года, а премьер-министр страны Энтони Альбанезе призвал привлечь к «полной ответственности» за нападение на гуманитарный конвой.

Израильские военные, в свою очередь, заявили, что проводят расследование, чтобы понять все обстоятельства инцидента, и прилагают «активные усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи».

Организация WCK участвовала в распределении около 200 тонн продовольственной помощи, которая была доставлена в Газу по морскому коридору с Кипра в марте. Ожидается, что в ближайшее время прибудет вторая морская партия гуманитарной помощи, включающая около 400 тонн продовольствия.

По поводу всего этого можно сказать только одно: есть лицемерие, есть запредельное лицемерие, а есть американская политика. Согласно этой политике, президент США Джо Байден заявил о своём возмущении гибелью сотрудников гуманитарной организации. А перед этим именно Байден одобрил поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб Mk84...
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 08:11
    Американская политика и есть запредельное лицемерие. Неудивительно.
    1. krot Ранг пользователя
      krot
      0
      Сегодня, 09:10
      Эти бомбы очень эффективны в сносе ПВД противника.. Характерный столб черного дыма и нет дома.. Сносит с одного попадания.. Нам бы такие!
      1. Woroshilow Ранг пользователя
        Woroshilow
        0
        Сегодня, 09:27
        2000 фунтов это примерно 910 кг, у нас с УМПК по 1500 кг летают ПРИВЭТ-МЭДВЭД!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:12
    «Байден заявил о своём возмущении гибелью сотрудников гуманитарной организации» —

    — "Крокодиловы слёзы" ...
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:37
      ЦАХАЛ целенаправленно отбомбился по гуманитарному конвою.
      Обычное еврейское военное преступление.
      Вполне вписывается в еврейскую политику геноцида палестинцев.
      Израиль не успокоится, пока не отгеноцидит весь сектор Газа. am
      Евреям нужны новые территории. Для этого нужно уничтожить или депортировать в никуда всех арабов. am
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +5
    Сегодня, 08:14
    президент США Джо Байден заявил о своём возмущении гибелью сотрудников гуманитарной организации.А перед этим именно Байден одобрил поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб Mk84...

    "Малую цену имеет оружие вне страны, если нет благоразумия дома." (Цицерон)
    1. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 09:39
      Цитата: Егоза
      если нет благоразумия дома

      А где ж его взять? Джо уже давно в глубоком маразме, а рулят им всякие [отмодерировано], первый среди них Обама, а ими рулит Сорос, потому что кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
      Не могу дождаться 5 ноября, и если оно пройдет хоть относительно честно, Маразматик Джо съедет из Белого Дома. Но... "Неважно, как проголосуют. Важно, как сосчитают." - кто сказал?
  4. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 08:15
    Дежурные типовые крокодиловы слезы.
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +4
    Сегодня, 08:15
    Значит... такая гуманитарка......
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:17
    США пытаются поджечь регион. Да там сотни гуманитарных организаций пропадут целиком и американцы не заметят
    1. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      -1
      Сегодня, 08:43
      Гуманитарные организации, "базирующиеся в США" все как одна часть американского разведсообщества. И попробовал бы Байден не "выразить озабоченность"! Другое дело, что евреи без колебаний убивают и американских шпионов (тем более второсортных презервативов, навербованных по всему миру), если им что то не нравится в их работе.
      Вот если бы еду было не сто тонн, а десять, их бы пропустили. Но сто тонн много, а команда на запрет крупных партий еды вовремя не прошла. И евреи недрогнувшей рукой...
  7. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 08:21
    Американские евреи , никогда не дадут в обиду тех евреев.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 09:06
      Американские евреи , никогда не дадут в обиду тех евреев
      Потому что на их деньги и создано преступное государство Израиль
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:24
    Джо Байден заявил о своём возмущении гибелью сотрудников гуманитарной организации. А перед этим именно Байден одобрил поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб Mk84...
    Цинизм и лицемерие сопровождают американскую политику на протяжении всей истории Сша. Сегодня это выражено более ярко, более цинично, а главное американцы не только не скрывают этого, а и гордятся своей "крутизной" по отношению к остальному миру.
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 08:31
      . не только не скрывают этого,

      Я бы сказал... ещё и выпячивают на всеобщее обозрение...
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: rotmistr60
      Цинизм и лицемерие сопровождают американскую политику на протяжении всей истории Сша.

      Искусственно созданные страны, всегда отличаются цинизмом и воинственностью. У них нет истории, у них нет корней.
  9. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 08:32
    Дедуля Байден болен деменцией, что с больного человека возьмешь...здесь надо с Камалы Харрис спрашивать за двуличие.
    1. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +2
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Леха с Андроида.
      здесь надо с Камалы Харрис спрашивать
      Она по другой части, типо встать в позу перед кем надо. Недаром одна из ее кликух "Kamala the Whore".
  10. Essex62 Ранг пользователя
    Essex62
    +1
    Сегодня, 08:38
    Давно не интересно что "несёт" самоходный Джо. Их президенты и так - то шестёрки кукловодов,а пораженный деменцией дед вообще не может что нибудь путное изречь.
  11. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 08:44
    Сотрудники гуманитарных организаций на бронетранспортерах ?
  12. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:46
    По информации WCK ,конвой сопровождали три машины( о БТР ни слова),после доставки конвоя к месту назначения ,coтрудники WCK pешили вернуться на базу используя согласованный с Израилем маршрут .Израильтяне ,заметив в одном из грузовиков конвоя вооружённого мужчину - решают атаковать три машины WCK c ocобой жестокостью и ценизмом.Повреждают головную машину ,из которой экипаж перемещается в оставшиеся две,через короткое время атакуют вторую машину- раненых эвакуируют в третью машину - сотрудники связывтся с командованием Израиля,с требованием прекратить обстрел WCK ,прилетает третий беспилотник и производит контрольный выстрел по группе,третья машина вместе с находящимися там ранеными уничтожена.Шум весь- израильтяне знали кто в машинах находится и целенаправленно их уничтожали машину за машиной.Ещё раз напомню на сайте WCK ни слова о БТРах.Зато весь мир облетело фото минивена с проломленной крышей и с полностью сгоревшим салоном.Убийцы явно получали удовольствие в режиме он - лайн.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:01
      С каких пор у цахаловцев " крузаки" становятся БТРами.Колонна из трёх машин планомерно расстреливалась на дистанции 1,6 км.Первая машина берём за 0,вторая машина 800м от первой,третья машина 1 600 метров от первой.На фото одна из машин конвоя,вернее то что от неё осталось.Да и руководителя всемирной кухни Гор ( женщины) очень говорящая ,кстати она спокойно лазит в " пекло" с гуманитарной помощью.
  13. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 09:05
    возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара
    Пожалел волк кобылу wink

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