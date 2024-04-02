Эстония решила купить французские САУ Caesar, которые Париж обещал и Украине

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Эстония решила купить французские САУ Caesar, которые Париж обещал и Украине

Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar французского производства, которые ранее были обещаны Украине, купит у Франции Эстония. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Postimees.

Речь идет о 18 155-миллиметровых колесных гаубицах. Певкур называет эту покупку наиболее важной в контексте усиления возможностей сил обороны Эстонии. Сейчас армия страны располагает 24 155-миллиметровыми САУ K9 Thunder южнокорейского производства на гусеничном ходу.



По утверждению главы эстонского оборонного ведомства, французские САУ будут поставлены на вооружение специально формируемого под них батальона, который включат в состав 1-й дивизии. Колесные САУ позволят увеличить оперативность применения артиллерии, считает министр обороны страны.

Ранее французские власти пообещали, что 78 САУ Caesarбудут в ближайшее время переданы Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Приобретение Украиной таких самоходных артиллерийских установок французского производства финансирует Дания, о чем между Киевом и Копенгагеном было заключено соответствующее соглашение.

САУ Caesar размещается на колёсном шасси Renault Sherpa 10. Численность экипажа установки обычно составляет 4-5 военнослужащих. Эксперты относят к основным преимуществам САУ высокую мобильность, небольшую стоимость эксплуатации, хорошие показатели дальности стрельбы. В то же время, САУ не лишена недостатков, к которым относятся плохая проходимость по бездорожью, небольшой боекомплект и уязвимость для огня противника.
  • Wikipedia / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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11 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:01
    Эстония решила купить французские САУ Caesar, которые Париж обещал и Украине

    Вам-то они точно не понадобятся...Скорость принятия решения низкая...
    Вам нужны домики для улиток...
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:03
    Интересно за свои берут или в долг? А то у нас постоянно пишут и говорят что Трибалтийской экономике совсем плохо и вопрос стоит о конкретных потерях а тут поди ж ты покупают 18 не дешевых самоходок.
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +3
      Сегодня, 11:10
      Мерины спонсируют...что поленьев, что этих убогих!
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:22
      Ропот 55
      (АЛЕКСАНДР)
      +1
      Сегодня, 11:03
      Новый
      Интересно за свои берут или в долг?
      У них, своих никогда не было. По-жизни в долг, и за чужой счет.
    3. Комментарий был удален.
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:35
      Цитата: Ропот 55
      Интересно за свои берут или в долг?


      Могут и на свои, при военном бюджете 5-6 лярдов, при общем бюджете 15 лярдов.
  3. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +1
    Сегодня, 11:17
    Опять у Зели халява мимо носа пролетела. Зрада однако
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: bambr731
      Опять у Зели халява мимо носа пролетела.

      Так на халяву сейчас и Зеле не дают, дают тем кто заплатит.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:28
    Caesar французского производства, которые ранее были обещаны Украине, купит у Франции Эстония
    Как я понял из статьи 18 из 78 обещанных украине Франция продаст Эстонии. Значит ли это, что Дания смогла профинансировать киеву только 60, а дарить французы не желают?
  5. alexandreII Ранг пользователя
    alexandreII
    0
    Сегодня, 11:38
    Какая нафиг дивизия?Откуда?
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:47
      Цитата: alexandreII
      Какая нафиг дивизия?

      Пока на бумаге.
  6. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:53
    Ну так-то Renault, это Volvo Trucks.
    А тибалты их купит хотят разве не для передачи ВСУкам?

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