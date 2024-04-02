Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» вошёл в Средиземное море

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Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» вошёл в Средиземное море

В Средиземное море вошел флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". Экипаж корабля продолжает выполнение задач дальнего морского похода. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Гвардейский крейсер "Варяг" накануне прошел Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. До этого он демонстрировал флаг российского флота в Красном море. Как отмечают в Минобороны, в Средиземном море крейсер будет действовать в соответствии с заранее утвержденным планом, подробности которого не раскрываются. Предполагается, что "Варяг" проведет какое-то время в Средиземноморье, возможно посетит российский пункт МТО в сирийском Тартусе и проведет ряд учений с кораблями из состава постоянного соединения ВМФ РФ. Входивший в группу фрегат "Маршал Шапошников" 29 марта прибыл в порт Массауа Эритреи с визитом.



(...) флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. (...) ракетный крейсер ТОФ будет действовать в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки флота

- говорится в сообщении.

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в середине февраля этого года. Корабли приняли участие в ряде учений, в том числе и с участием боевых кораблей Ирана и Китая.
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    15 комментариев
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    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -4
      Сегодня, 11:08
      В Средиземное море вошел флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг"

      рискованно, очень рискованно... "Москва" была ему однотипным кораблем?
      1. seamen2 Ранг пользователя
        seamen2
        +5
        Сегодня, 11:12
        Володимир, это лучше чем закончить как Сайгак Дачный.
        А военная служба, тем более морская, вообще опасна для жизни.
        Кста, не подскажете как там крейцер *уКРАИНА*, однотипный *Москве* поживает?
        A, знаю, знаю-сгнил в Николаефе. Зато безопасно сгнил.
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +1
          Сегодня, 11:17
          Цитата: seamen2
          Володимир, это лучше чем закончить как Сайгак Дачный.
          А военная служба, тем более морская, вообще опасна для жизни.
          Кста, не подскажете как там крейцер *уКРАИНА*, однотипный *Москве* поживает?
          A, знаю, знаю-сгнил в Николаефе. Зато безопасно сгнил.

          Отличный ответ Василий ,а то нытиков набежало ..)))))
          Семь футов под килем !!!
          1. Denis812 Ранг пользователя
            Denis812
            -1
            Сегодня, 11:30
            Ставить флот в гавань на время войны это довольно странно.
            Где сейчас ЧФ? Стоит в Новороссийске? А зачем он нужен, если он может только в гавани работать. Давайте лучше Искандеров наклепаем. Дешевле же.
            Если флот не может обеспечить свою безопасность то зачем нужен такой флот?

            Потому Варяг делает отличную работу. Хотя да, есть опасность.
          2. Лаврентия_НаВасНет Ранг пользователя
            Лаврентия_НаВасНет
            +1
            Сегодня, 12:04
            Цитата: Марвелл
            Отличный ответ Василий ,а то нытиков набежало ..)))))

            Вообще картина складывается для ЧМФ так (не очень):

            БДК "Новочеркасск" (потоплен, уничтожен) Первое покушение, в Бердянске, он пережил и ушёл своим ходом, тогда потопили Саратов, противник настиг его фатально в Феодосии.

            БДК "Минск" (сильно повреждён)

            БДК "Саратов" (потоплен)

            РК "Москва" (потоплен)

            ДКА пр. 11770 (потоплен)

            ДКА 1176 «Акула» и ДКА 11770 «Серна» (один из них потоплен, один повреждён)

            МРК «Великий Устюг» (повреждён)

            Буксир «Спасатель Василий Бех» (потоплен)

            БДК «Оленегорский горняк» (повреждён)

            Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (сильно повреждена)

            МРК «Самум» (повреждён)

            МРК «Аскольд» (повреждён)

            МРК «Ивановец» (потоплен)

            БДК "Цезарь Куников" (потоплен)

            Охота за десантными кораблями в первую очередь — понятна. Цель не допустить даже мысли в нашем Генштабе о возможности десантной операции с моря.

            В целом — стремятся уничтожить весь наш Черноморский флот.
            1. Марвелл Ранг пользователя
              Марвелл
              0
              Сегодня, 12:53
              Цитата: Лаврентия_НаВасНет
              Цитата: Марвелл
              Отличный ответ Василий ,а то нытиков набежало ..)))))

              Вообще картина складывается для ЧМФ так (не очень):

              БДК "Новочеркасск" (потоплен, уничтожен) Первое покушение, в Бердянске, он пережил и ушёл своим ходом, тогда потопили Саратов, противник настиг его фатально в Феодосии.

              БДК "Минск" (сильно повреждён)

              БДК "Саратов" (потоплен)

              РК "Москва" (потоплен)

              ДКА пр. 11770 (потоплен)

              ДКА 1176 «Акула» и ДКА 11770 «Серна» (один из них потоплен, один повреждён)

              МРК «Великий Устюг» (повреждён)

              Буксир «Спасатель Василий Бех» (потоплен)

              БДК «Оленегорский горняк» (повреждён)

              Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (сильно повреждена)

              МРК «Самум» (повреждён)

              МРК «Аскольд» (повреждён)

              МРК «Ивановец» (потоплен)

              БДК "Цезарь Куников" (потоплен)

              Охота за десантными кораблями в первую очередь — понятна. Цель не допустить даже мысли в нашем Генштабе о возможности десантной операции с моря.

              В целом — стремятся уничтожить весь наш Черноморский флот.

              Пукнул ,беги в кассу ..Там уже очередь из таких как ты
              Вот волна то пошла ..опять .
              Отрежут вас от ЧМ по любому ,теперь уж точно ...
              Будете на хуторе близ диканьки ,сало перепрятывать друг от друга
        2. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 11:34
          Они свою заплесневелую перемогу везде сунуть стараются.
      2. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:19
        Владимир80 hi, да серия "Атлант", "Москва" брат близнец, и если не ошибаюсь один остался из той серии.
        1. Serg65 Ранг пользователя
          Serg65
          +5
          Сегодня, 11:29
          Цитата: Ропот 55
          если не ошибаюсь один остался из той серии.

          Ошибаетесь, Маршал Устинов на северах рысачит!
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 11:13
      С Эйзенхаурэм селфи делали в этой луже ,которая называется Красным морем? bully
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -1
        Сегодня, 11:20
        Цитата: tralflot1832
        С Эйзенхаурэм селфи делали в этой луже ,которая называется Красным морем? bully

        Обязательно сделают и селфи(тьфу блин) и захват цели и всплытие АПЛ или скорее всего "Варшавянки" на торпедную атаку перед носом у них
        НАШ Ылот союзник России и все только начинается !
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      -2
      Сегодня, 11:26
      Надеюсь опыт "Москвы" учтён. Есть опасность запуска БЭК с гражданского судна .
      1. Лаврентия_НаВасНет Ранг пользователя
        Лаврентия_НаВасНет
        +2
        Сегодня, 12:09
        Цитата: КВУ-НСвД
        Надеюсь опыт "Москвы" учтён. Есть опасность запуска БЭК с гражданского судна .

        нет, не учтен.... с высокой долей вероятности так и будет... если спустя два года СВО и потопления половины ЧФ, распорядились увеличить количество пулеметов на кораблях....
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 11:31
      Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» вошёл в Средиземное море

      Мне просто любопытно, с какими БЧ он странствует по свету?...
      А новые флагманы флотов с «Цирконами» и другими «прибабахами» планируется строить?
      Даже не знаю, радоваться такому или пожать плечами на предмет: «На кой этот аттракцион неслыханной щедрости и смелости?»
      1. Лаврентия_НаВасНет Ранг пользователя
        Лаврентия_НаВасНет
        +1
        Сегодня, 12:11
        Цитата: ROSS 42
        А новые флагманы флотов с «Цирконами» и другими «прибабахами» планируется строить?

        нет, корабли 1го ранга строить не планируют (точнее планируют, но не построят)...

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