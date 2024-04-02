Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» вошёл в Средиземное море
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В Средиземное море вошел флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". Экипаж корабля продолжает выполнение задач дальнего морского похода. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Гвардейский крейсер "Варяг" накануне прошел Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. До этого он демонстрировал флаг российского флота в Красном море. Как отмечают в Минобороны, в Средиземном море крейсер будет действовать в соответствии с заранее утвержденным планом, подробности которого не раскрываются. Предполагается, что "Варяг" проведет какое-то время в Средиземноморье, возможно посетит российский пункт МТО в сирийском Тартусе и проведет ряд учений с кораблями из состава постоянного соединения ВМФ РФ. Входивший в группу фрегат "Маршал Шапошников" 29 марта прибыл в порт Массауа Эритреи с визитом.
(...) флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. (...) ракетный крейсер ТОФ будет действовать в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки флота
- говорится в сообщении.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в середине февраля этого года. Корабли приняли участие в ряде учений, в том числе и с участием боевых кораблей Ирана и Китая.
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