Пассажирский «Боинг» американской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за поломки унитаза
После того как отходы жизнедеятельности пассажиров и экипажа Boeing 777 начали поступать в салон, рейс Франкфурт – Сан-Франциско пришлось экстренно прервать. Таким образом, пассажирский «Боинг» американской авиакомпании United Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за банальной поломки унитаза.
Об этом сообщается в газете The Sun.
- рассказывается в статье.
Вскоре после вылета из франкфуртского аэропорта пассажиры начали жаловаться на крайне неприятные запахи. Выяснилось, что забился и переполнился унитаз, из-за чего его содержимое стало выходить наружу, причиняя дискомфорт находившимся на борту людям. Самостоятельно решить проблему экипажу не удалось, и он через диспетчера обратился за инструкциями к техникам.
- говорится в материале.
В это время самолет делал круги над Северным морем, но так как закрыть вопрос не получилось, было принято решение возвращаться в Германию. После прибытия во Франкфурт пассажиров разместили в отеле, а на утро отправили в Сан-Франциско другим рейсом.
Похоже, аварии и другие инциденты с самолетами производства Boeing стали настолько частыми, что можно говорить о серьезных проблемах в компании. Похоже, крупнейший в мире авиапроизводитель находится в глубоком кризисе. Среди прочего, об этом свидетельствует недавнее увольнение генерального директора компании Дэвида Кэлхуна.
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