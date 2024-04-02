Пассажирский «Боинг» американской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за поломки унитаза

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Пассажирский «Боинг» американской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за поломки унитаза

После того как отходы жизнедеятельности пассажиров и экипажа Boeing 777 начали поступать в салон, рейс Франкфурт – Сан-Франциско пришлось экстренно прервать. Таким образом, пассажирский «Боинг» американской авиакомпании United Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за банальной поломки унитаза.

Об этом сообщается в газете The Sun.

Фекалии из сломанного туалета потекли в кабину

- рассказывается в статье.

Вскоре после вылета из франкфуртского аэропорта пассажиры начали жаловаться на крайне неприятные запахи. Выяснилось, что забился и переполнился унитаз, из-за чего его содержимое стало выходить наружу, причиняя дискомфорт находившимся на борту людям. Самостоятельно решить проблему экипажу не удалось, и он через диспетчера обратился за инструкциями к техникам.

Пилоты связались с инженерами, но решить проблему не удалось

- говорится в материале.

В это время самолет делал круги над Северным морем, но так как закрыть вопрос не получилось, было принято решение возвращаться в Германию. После прибытия во Франкфурт пассажиров разместили в отеле, а на утро отправили в Сан-Франциско другим рейсом.

Похоже, аварии и другие инциденты с самолетами производства Boeing стали настолько частыми, что можно говорить о серьезных проблемах в компании. Похоже, крупнейший в мире авиапроизводитель находится в глубоком кризисе. Среди прочего, об этом свидетельствует недавнее увольнение генерального директора компании Дэвида Кэлхуна.
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:20
    После того как отходы жизнедеятельности пассажиров и экипажа Boeing 777 начали поступать в салон, рейс Франкфурт – Сан-Франциско пришлось экстренно прервать.
    А чего не выдали парашюты? bully
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 11:41
      побоялись, что и всю территорию пока до земли долетят загадят
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 12:08
        Банально, на земле не обслужили систему (экономия на лицо) ибо количество такое накакать не реально за рейс .Видимо несколько рейсов не обслуживали, а записи об обслуживании делали. Вот такая немецкая педантичность.
        1. Starover_Z Ранг пользователя
          Starover_Z
          0
          Сегодня, 12:32
          Цитата: НИКНН
          Банально, на земле не обслужили систему (экономия на лицо) ибо количество такое накакать не реально за рейс .Видимо несколько рейсов не обслуживали, а записи об обслуживании делали. Вот такая немецкая педантичность.

          Экономия должна быть экономной ! Ставь "птицу" ! (Карцев и Ильченко)
    2. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      0
      Сегодня, 12:50
      Они пошли на марли от запаха laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:27
    «Фекалии из сломанного туалета потекли в кабину» —

    — Однозначно диверсия ...
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Однозначно диверсия ...

      да ладно, двое так не навалят, они всем салоном включая стюардесс старались,
      а на поверку выясниться, что кто-то резиновое изделие №2 в толчок спустил
  3. Комментарий был удален.
  4. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:34
    это ж как нужно было ̶п̶о̶с̶р̶ , простите, покекать, что бы в салон все поперло?!!! belay
    1. Мрачный Жнец Ранг пользователя
      Мрачный Жнец
      -1
      Сегодня, 12:23
      это ж как нужно было ̶п̶о̶с̶р̶ , простите, покекать, что бы в салон все поперло?!!!

      Да никак. Читайте, верьте, комментируйте.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:35
    отходы жизнедеятельности пассажиров и экипажа Boeing 777 начали поступать в салон
    Представляю картинку. Как же французский журнал Charlie Hebdo пропустил такой сюжет? Или над американцами смеяться себе дороже?
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 11:37
    Вспомнился мем... а что вы сделали (с) laughing
  7. Eugen 62 Ранг пользователя
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 11:41
    Это же надо столько насрать!
  8. Андрей1978 Ранг пользователя
    Андрей1978
    +1
    Сегодня, 12:05
    Спасибо всемирной паутине: кто то ролик посмотрел: что будет если бросить дрожжи в сортир. Чувак не поверил, проверил...
  9. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:18
    Имею сказать, таки: теперь будут искать российский след после объявления вна 404 страной -террористом, а ки и спонснеров в лице саксо -наглии и янке сри и с гей -еуропией!
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