Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения

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Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения

Конфликт на Украине заставляет переосмыслить многие устоявшиеся концепции и парадигмы ведения военных кампаний в современных условиях, включая не только методы применения, но и требования к технико-боевым характеристикам бронемашин. В частности, необходимо создание танков нового поколения, пишет в статье для гонконгского интернет-издания Asia Times американский военный эксперт Стивен Брайан.

Все танки США, Великобритании и Германии созданы исходя из предположения, что сложная композитная броня защитит экипаж. Боевые действия на Украине показали, что у каждого танка есть свои уязвимые места, стопроцентной защиты от разнообразных современных средств поражения вообще не существует. Сразу после поставки и первого боевого применения украинские военные, в частности, начали снимать динамическую (реактивную) защиту с подбитых советско-российских танков и устанавливать ее на немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».



Неясно, что было сделано с британскими танками Challenger II, но на некоторых американских танках Abrams были комплекты реактивной защиты ранних версий, которые, похоже, не принесли особой пользы. На данный момент российские военные уже уничтожили пять «Абрамсов», пишет эксперт.

Российские и украинские военные также начали наваривать дополнительные антидроновые средства защиты, чтобы обезопасить бронемашины от атак беспилотников. Израиль сделал то же самое для своих танков Merkava, действующих в секторе Газа.

При этом дополнительные средства защиты увеличивают вес танка, при том, что немецкие и американские ОБТ и так весят порядка 70 тонн. Утяжеление машин сказалось на их ходовых качествах, застрявшая в грязи западная бронетехника становится легкой мишенью для уничтожения.

Другая проблема — это возможность быстрой эвакуации экипажа. Судя по некоторым видеороликам, опубликованным как россиянами, так и украинцами, выбраться из танка западной или советской эпохи — задача не из легких, особенно при пожаре, констатирует эксперт.

Согласно опубликованной информации, новый российский танк Т-14 «Армата» использует несколько иной подход. В нем экипаж окружен броневым коконом, который защищает его даже при прямом попадании в танк. Однако и у этой модели не решена проблема с быстрой эвакуацией. В некоторых старых советских танках можно выбраться через нижний люк, но в результате экипаж оказывается в положении лежа, и, если танк выведен из строя, ему приходится ползти в безопасное место.

Обычно, чтобы выбраться из подбитого танка, приходится использовать люк в башне. Это делает экипаж уязвимыми для огня из стрелкового оружия. Кроме того, через верхний люк покинуть машину можно только по очереди, что снижает шансы выжить всем членам экипажа, особенно в горящем танке. Одним из решений стала бы установка двигателя не в задней, а в передней части. Именно это решение используется в израильских ОБТ Merkava, что позволило установить в задней части дополнительный выход большого размера, который в том числе позволяет проводить санитарную эвакуацию раненых пехотинцев с поля боя.

Чтобы решить проблему выживаемости экипажа недостаточно усиливать броню и проводить другую модернизацию танков. Необходимы новые концептуальные решения, в рамках которых следует уменьшить вес бронемашины и создать дополнительные возможности быстрой и безопасной эвакуации экипажа.

Даже огромный M-1 Abrams непригоден для выживания. Необходим новый дизайн танков

— заключает Брайан.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Меркава
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36 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:30
    Если цена дрона и подготовка оператора будет копейки, любой танк будет проигрывать в экономическом плане, цена современного танка и так космос по сравнению с FPV дроном или сбросом.
    1. LuckyBlog Ранг пользователя
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 11:43
      современный танк если на нем не экономить можно сделать таким, что и десяток операторов дронов пойдет на встречу с Богом до того как они успеют тот танк поцарапать.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:00
        LuckyBlog hi, и сколько будет стоить такой танк? Сколько будет стоить его обслуживание? Сколько займёт времени подготовка экипажа? Или оператора если танк будет без экипажа. Если не экономить то можно сделать такой безпилотник что он десять современных танков уничтожит прежде чем его поцарапают.
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          -1
          Сегодня, 12:06
          Вам нужна победа или экономия?
          я кажется начал догадываться откуда берутся чиновники МО которые обрезали весь функционал на Армате и другой технике что бы было подешевле. им главное что бы было дешево , а не эффективно.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 12:08
            LuckyBlog, любая крупная война это война ЭКОНОМИК, это не я придумал.
            1. LuckyBlog Ранг пользователя
              LuckyBlog
              -1
              Сегодня, 12:11
              да , но это война экономик воюющих стран, а не стран которые тратят деньги не на армию а на вклады в банках других стран что бы они проносили прибыль и иканомека была еще более экономной.
              не хочешь кормить свою армию , будешь кормить чужую. можно купить 1000 БТР с 7.62 пулеметом вместо 1000 танков и сэкономить очень много. а потом выплата репараций победителям сожрет всю эту экономию за 5 минут.
              я к тому что по ситуации и инструмент. мед скальпель стоит намного дороже кухонного ножа но никто из хирургов не думает резать кухонным ножом потому что экономика должна быть экономной.
      2. Arzt Ранг пользователя
        Arzt
        0
        Сегодня, 12:15
        современный танк если на нем не экономить можно сделать таким, что и десяток операторов дронов пойдет на встречу с Богом до того как они успеют тот танк поцарапать.

        Дроны только дочищают за Джавелинами и Корнетами.

        А уж концепцию времен ВОВ о массированном применении бронетехники на узком участке фронта нужно было похерить лет 60 назад, после появления ЭТОГО:

        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 12:17
          Вы пробовали читать всю беседу, а не только избранные предложения?
          1. Arzt Ранг пользователя
            Arzt
            0
            Сегодня, 12:19
            Вы пробовали читать всю беседу, а не только избранные предложения?

            Как танкисту достать оператора дрона? Или хотя бы оператора ПТРК?

            можно сделать таким, что и десяток операторов дронов пойдет на встречу с Богом
            1. LuckyBlog Ранг пользователя
              LuckyBlog
              0
              Сегодня, 12:27
              так же как на СВО они выносили даже посты РЭБ и РЭР которые вообще за линией фронта - прямой наводкой (при чем с обеих сторон).
      3. Север35 Ранг пользователя
        Север35
        0
        Сегодня, 12:58
        десяток операторов дронов пойдет на встречу с Богом
        Операторы могут сидеть и за 100 км, и более. Ретрансляторы для ФВП решат проблему дальности, а связь сегодня позволяет управлять хоть из Австралии, правда будет небольшая задержка сигнала.
    2. Sevastiec Ранг пользователя
      Sevastiec
      0
      Сегодня, 11:59
      Просто, надо привлечь хороших дизайнеров. Можно так нарисовать, что никто даже и не поймёт, что это танк и не будет на него фпв тратить.
    3. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 12:23
      Это вечная гонка оружия нападения и защиты. Защита всегда стоит в разы дороже - пуля и бронежилет например. Танки уже учатся приспасабливаться и к дронам, и к ПТРК. Сейчас нет решения, способного по универсальности заменить танк.
  2. Denis812 Ранг пользователя
    Denis812
    +1
    Сегодня, 11:43
    Обычно, чтобы выбраться из подбитого танка, приходится использовать люк в башне. Это делает экипаж уязвимыми для огня из стрелкового оружия

    Если танк настолько близко к противнику, что его прицельно обстреливают из стрелкового оружия, то проблема вылезания из башни это последнее, что может беспокоить экипаж. Проблемы РПГ и прочих ПТРК и дронов важнее.

    С инженерной точки зрения вообще надо убрать экипаж из танка. Потому что сейчас нет такой работы, которую экипаж не сможет делать удаленно. Либо оставить одного - механик-водителя.
    Командир - заменяется легко. Наводчик-оператор - это самая лёгкая замена.
    Сделать из танка наземный дрон с несколькими операторами. Ну и добавить на крышу дронов для борьбы с вражескими птичками и для уничтожения найденных целей.
    1. LuckyBlog Ранг пользователя
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 11:46
      РЭБ моржет помешать таким танкам . а вот сделать городской штурмой танк без экипажа сам Бог велел , но воз и ныне там.
      1. Denis812 Ранг пользователя
        Denis812
        +1
        Сегодня, 11:53
        Я понимаю проблему управления танком
        в 99 и 00-02 были моменты, когда нас просили проложить дорогу танкам.
        В 888 таких моментов у меня в подразделении не было.
        Танковые экипажи под огнём не могли выходить постоянно и смотреть что на дороге, почему им не проехать. Это только пиджакам кажется, что "ну это же танк".
        Хрен там. Бревна, камни, мины. И всё такое.

        Но во время именно штурма махра им нужна только для обеспечения прикрытия от РПГ.
        Ну теперь еще стало быть от дронов.
  3. Добрый злыдень Ранг пользователя
    Добрый злыдень
    +1
    Сегодня, 11:45
    Похоже, автор считает компоновку Меркавы наилучшей? Но почему-то такая компоновка не получила широкого применения в танкостроении, хотя это не является израильским ноу-хау! Видимо, и там минусов немало.
    1. Arzt Ранг пользователя
      Arzt
      0
      Сегодня, 12:03
      Похоже, автор считает компоновку Меркавы наилучшей? Но почему-то такая компоновка не получила широкого применения в танкостроении, хотя это не является израильским ноу-хау! Видимо, и там минусов немало.

      Технологическая традиция. Не так просто перестроить конвеер на принципиально другую машину.
      А так да, Меркава - форева! Хотя конечно, тоже уязвима.
    2. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 12:24
      Потому как есть разные концепции, потому как у каждого решения есть свои достоинства и недостатки.
  4. свой1970 Ранг пользователя
    свой1970
    0
    Сегодня, 11:46
    С учетом того что все хотят орудие еще большего калибра и большую толщину брони сверху- это тупик эволюции танков.
    Требуется революция - кская нибудь пластиковая броня, ЗУ мелкокалиберное скорострельное или картечное автоматическое, генератор ЭМИ выжигающий все на 100 метрах, бегающий от дронов танк наконец...
    1. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      0
      Сегодня, 11:55
      Безэкипажный танк с дронами и РЭБ.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 12:13
        и КАЗ....................
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          0
          Сегодня, 12:18
          Мне кажется, что лучше поменьше их делать не как сейчас под сраку тонн.
          Просто под боекомплект.
          Будет и дешевле и незаметнее.
          Когда танк типа Т72 на тебя едет это слышно за версту. Всё дрожит. А когда такая маленькая поедет, может 10 тонник, хрен поймёшь что это вообще.
          1. LuckyBlog Ранг пользователя
            LuckyBlog
            0
            Сегодня, 12:23
            американцы такое хотят , FCS называлась, но проект тоже прикрывают.
            не сильно удачное решение из за наличия точных 57мм выстрелов.
            КАЗ и меняющийся силуэт помогает против ПТУР, и иногда против БОПСов от 120мм , но с 57мм снарядами у КАЗ беда, а пробивают они будь здоров.
            нужна все же тяжелая машина с комплексом всего , от РЭБ до КАЗ. но у них тоже есть слабое место - осколки арты которая посечет все навесное. а встроенное имеет меньший функционал. с этим столкнулась Армата.
            башни по сути нет, есть орудие которое забронировано и внешний кожус который типа БРЭО защищает но его пробивает даже 30мм выстрел с БМП-2 ( и было мнение что и 14.5 пробьет но там сомнения)
            1. Denis812 Ранг пользователя
              Denis812
              0
              Сегодня, 12:46
              Армата это хорошее решение, только слишком дорогое.
              Пытаются защитить экипаж. Зачем? Экипажа просто не должно там быть. Либо должен быть один мехвод.
              В любом случае, танкам в их нынешнем виде не выжить. Им надо становиться дешевле, более массовыми, обладать средствами борьбы с дронами, самим иметь дроны.
              В общем это такая ячейка-самоход для одного бойца с броней и коптерами по углам.
              1. LuckyBlog Ранг пользователя
                LuckyBlog
                0
                Сегодня, 13:00
                увы армата мертвое решение, поэтому и не идет в серию а уже доводится почти 7 лет.
                1) КАЗ защищает только переднюю полусферу , заднюю полусферу защищают только через УФ камеры , они должны засечь трассер ПТУРа или ее огонь двигателя. и потом доворот башни и КАЗ униточтожает ПТУР. но это по их логике. а если из РПГ с сотни другой метров жахнуть, то башня успеет довернуться? верхняя полусфера защищена только КОЭП . и если сейчас это может помочь но с выходом новых ГСН КОЭП пролетает , как и танк ....
                2) БК по большей части так и осталось в корпусе , в кормовой нише останутся только БОПСы ибо Вакуумы от 900м длину имеют. а если бахнут все ОФ в корпусе я думаю что и экипажу будет несладко и от танка вряд ли что останется. перегородка имхо только от выгорания пороховых газов поможет.
                3) Башня прикрыта "картонным" кожухом
                4) размеры и сохранение веса обеспечивают относительно слабое бронирование (там новая сталь на 15% прочнее чем на Т-90, но гаработы намного болльше чем на 15%) да и ту же сталь и ДЗ и КАЗ можно и на Т-90М поставить , только на Т-90М надо все же пушку 2а82 а не 2а46 и БК вынести в кормовую нишу , а не как сейчас .
                как по мне так Боксер был наиболее сбалансированным решением.
    2. ДимонВеликий Ранг пользователя
      ДимонВеликий
      +1
      Сегодня, 11:58
      а лучше- летающий или отпрыгивающий в сторону
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 12:24
        пытались и такое , МЗА мешать начинает.
  5. РусскийПатриот Ранг пользователя
    РусскийПатриот
    0
    Сегодня, 11:51
    Даже не представляю, как должен выглядеть современный танк.
    Сегодня мало иметь толстую лобовую броню. Нужно быть защищённым от мин и дронов.
    Видимо, эпоха танков подходит к концу
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:58
      Это предрекали еще в 1960 с появлением массовых ПТУР.Тем не менее спустя 60 лет- без танков пока никак.....
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 12:27
        нашим проще, есть отправные точки
        будут модернизировать электро-динамическую защиту Малахит до возможностей выдавать высокий энергетический разряд на внутреннюю пластину под 100 тыс вольт и 100 ампер
        где, сильнейшее ЭМП будет разрушать-размывать кумулятивную струю
        а, энергетический разряд сжигать БОПСы и ББ снаряды
        - локальная фантастика -
        это помимо внешних керамических бронеплит из карбида бора под 100-мм
        на 1 кв.м.= 100 кг, в 7,5 раз легче стали, и в 8 раз прочнее
    2. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: РусскийПатриот
      Видимо, эпоха танков подходит к концу

      Ну, это предрекают со времен появления ПТУРСов, и периодически возвращаются к этой теме. До очередного прорыва либо в создании бронезащиты, либо средств поражения. Этот спор брони и снаряда бесконечен!
  6. Попандос Ранг пользователя
    Попандос
    0
    Сегодня, 11:51
    Необходим новый дизайн танков

    Клин клином выбивают, БПЛА в воздухе, тогда беспилотники по земле ползают. Цена БПЛА копейки, тогда и наземные делать простыми и массовыми, по принципу приполз, выпалил серию 3~5 снарядов и тикать если повезёт.
  7. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 11:57
    Вместо танков будут по полям колесить, ползать, катиться иди еще как, какие нибудь одноразовые штучки, начиненные ВВ.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:59
    в результате экипаж оказывается в положении лежа, и, если танк выведен из строя, ему приходится ползти в безопасное место.
    Уж лучше ползти, чем гореть в танке.
    Необходим новый дизайн танков
    Именно дизайн, а не живучесть?
  9. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 12:00
    кстати, экзоскелеты с разнесенным бронированием в войска НЕ пойдут
    это чисто полицейская тяжелая экипировка - и то под большим вопросом (!)
    те же ПТМ-4 с 1,4 кг ВВ реагируют на изменение ЭМП даже на личное оружие и плитники, не то что силовой каркас экзоскелета помимо титановых плит

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