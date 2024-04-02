Микрогазотурбинные установки – эксклюзив для НАТО и обыденность для России
Микрогазотурбинные установки обеспечивают работу таких систем вооружений, как установки РСЗО, ПВО, ракет "Искандер", САУ "Мста-С", танков "Армата" и многих других передовых образцов. Микротурбины способны функционировать в самых сложных температурных и погодных условиях.
В частности, именно микротурбины обеспечивают пуск ракет РСЗО "Торнадо-С". Вспомогательные энергоагрегаты способны обеспечить снабжение всех энергоисточников на объекте, в том числе связанных с гидравлическими и электрическими приводами, радарных комплексов и систем связи. В отличие от бытового дизельного или бензинового генератора, микротурбина способна выдавать более стабильный ток.
Несмотря на то, что основным видом топлива для микротурбин является дизельное топливо, они также способны одинаково эффективно работать на керосине и даже спирте, выдавая при этом не менее 16 кВт электроэнергии.
Схема газотурбинного агрегата напоминает реактивный авиадвигатель. Забранный из атмосферы воздух сжимается в компрессоре, после чего газы от сгораемого топлива вращают турбину, вследствие чего генератор вырабатывает электроэнергию.
На военной технике стран НАТО для подачи электричества обычно используются дизельные генераторы, у нас же газотурбинники стоят на всех системах ПВО, на всех современных танках, на всех новых самоходках, на РСЗО и ракетных комплексах "Искандер". Таким образом, то, что на Западе считается эксклюзивом, в России давно стало нормой. Микротурбины значительно превосходят обычные дизельные генераторы по надежности и точности параметров выдаваемого тока.
Именно из таких, незаметных на первый взгляд элементов, складывается сила русского оружия.
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