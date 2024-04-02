ВС РФ уничтожили на границе с Белгородской областью известного украинского нациста – спонсора запрещённого РДК

10
ВС РФ уничтожили на границе с Белгородской областью известного украинского нациста – спонсора запрещённого РДК

На территории Украины, вблизи границы с российской Белгородской областью, был уничтожен предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков. Об этом сообщают украинские источники.

Данный персонаж являлся идейным украинским нацистом и выступал в качестве спонсора «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация). Согласно источникам, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки.

Безусловно, известие о ликвидации идейного нациста и спонсора боевиков является приятной новостью. Пока не очень понятно, при каких обстоятельствах был уничтожен Калмаков. Вероятно, он мог погибнуть в результате одного из ударов по позициям украинских формирований или объектам ВСУ.


Российская армия регулярно обстреливает военные объекты противника в Харьковской и Сумской областях, наносит точечные удары по штабам, казармам, иным местам размещения личного состава ВСУ, украинских спецслужб и нацистских формирований.

В последнее время вблизи границы с Белгородской областью были уничтожены и другие высокопоставленные деятели киевского режима. Так, был ликвидирован заместитель начальника – начальник штаба Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Александр Камнев, которого называют личным другом начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), с которым он учился вместе в Одесском институте сухопутных войск ВСУ.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +6
      Сегодня, 11:35
      Власовцев уничтожали и будем уничтожать ..А то развелось их в России при нашей либеральной политики ..
      Сперва внутри , ну а этих что на украине ,там однозначно сразу и жестко ..Некоторое количество нужны живыми .. angry
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Марвелл
        Некоторое количество нужны живыми ..

        А можно и без живых обойтись, лучше не живыми.
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +2
          Сегодня, 11:59
          Цитата: carpenter
          Цитата: Марвелл
          Некоторое количество нужны живыми ..

          А можно и без живых обойтись, лучше не живыми.

          Нет ,только живые , несколько самых отмороженых ! Для Суда ,чтобы помнили поколения
          Это обязательное условие ,иначе все опять забудут и повторится ..
          Эти зверьки похуже всяких там азовцев и гитлеровских недобидков внучков soldier
          А самые главные это те ,кто все это заварил ..Англосаксы ,вот наша цель и всех угнетенных народов мирового сообщества многополярного ..Это в будущем ,но думаю уже скоро Доживу надеюсь ,хоть и сердце все слабее и слабее .. hi Надеюсь умру с улыбкой удовлетворенной и спокойной душой за Россию и своих детей внуков правнуков Храни их Дева Мария
        2. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 12:02
          Хороший бандеровец /власовец/ -это мертвый бандеровец...
          1. Марвелл Ранг пользователя
            Марвелл
            +1
            Сегодня, 12:13
            Цитата: Peter1First
            Хороший бандеровец /власовец/ -это мертвый бандеровец...

            После допроса и Суда публичного И тогда уже ,как в Киеве 1946-ом !!!
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 11:35
      Может быть, есть смысл готовить ДРГ и уничтожать (можно разово) особливо азартных нацистов в разных местах?...
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 12:17
        Цитата: ROSS 42
        Может быть, есть смысл готовить ДРГ и уничтожать (можно разово) особливо азартных нацистов в разных местах?...

        Да уничтожают их ,инфа периодически проскаивает ..
        Вот уровня Буданов и т.д. (Зелю не трогаем пока ) Вон Залужного долбанули ,все в Лондоне сидит Ни бе ни ме .Контуженный с проломленным черепом..
        Англосаксы его к себе забрали на случай создание правительства в изгнании )))))
        Ну ну
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 12:00
      Согласно источникам, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки.

      Возрастной ... Идейный нацист, вот таких только в расход...
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Msi
        Согласно источникам, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки.

        Возрастной ... Идейный нацист, вот таких только в расход...

        Можной таких ..И даже нужно ! Вон ликвидация предателя вертолетчика ,какой фурор произвела ..Таких гнид только так уничтожать ! negative
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:37
      Такого упыря к сожалению надо брать живым. У него в голове до хрена нужной инфы

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»