ВС РФ уничтожили на границе с Белгородской областью известного украинского нациста – спонсора запрещённого РДК
На территории Украины, вблизи границы с российской Белгородской областью, был уничтожен предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков. Об этом сообщают украинские источники.
Данный персонаж являлся идейным украинским нацистом и выступал в качестве спонсора «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация). Согласно источникам, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки.
Безусловно, известие о ликвидации идейного нациста и спонсора боевиков является приятной новостью. Пока не очень понятно, при каких обстоятельствах был уничтожен Калмаков. Вероятно, он мог погибнуть в результате одного из ударов по позициям украинских формирований или объектам ВСУ.
Российская армия регулярно обстреливает военные объекты противника в Харьковской и Сумской областях, наносит точечные удары по штабам, казармам, иным местам размещения личного состава ВСУ, украинских спецслужб и нацистских формирований.
В последнее время вблизи границы с Белгородской областью были уничтожены и другие высокопоставленные деятели киевского режима. Так, был ликвидирован заместитель начальника – начальник штаба Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Александр Камнев, которого называют личным другом начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), с которым он учился вместе в Одесском институте сухопутных войск ВСУ.
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