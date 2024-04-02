Губернатор Липецкой области: В регионе был нейтрализован вражеский БПЛА самолётного типа

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Губернатор Липецкой области: В регионе был нейтрализован вражеский БПЛА самолётного типа

Украина продолжает предпринимать многочисленные атаки близлежащих российских регионов при помощи беспилотных легальных аппаратов (БПЛА) и ракет. Значительная их часть в последние дни пришлась на приграничную Белгородскую область. Однако изредка вражеские беспилотники долетают и в более отдалённые от границы регионы России.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня над территорией региона удалось «обнаружить и подавить» средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа. Уточняется, что инцидент произошел в находящемся на западе области Становлянском районе, где сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. В ходе происшествия пострадавших и разрушений нет.



Ранее сегодня Артамонов сообщал о введении на территории региона режима воздушной опасности в связи с тем, что близ границ области были замечены вражеские дроны. Липецкая область хотя сама и не граничит с Украиной, но находится совсем рядом с Белгородской и Курской областями, которые наиболее часто атакуют украинские БПЛА.

По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 18100 беспилотных летательных аппаратов противника.
  • Википедия/DoroshenkoE
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4 комментария
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  1. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 11:46
    Думаю это все от безнадеги и злобы все хохлосаксов Нэт у них уже золотого запасу и хлопцы разбегаются )))
    ..На что надеются хоспода? Типо Россия восстанет и сдасться ..Все идет как раз наоборот !
  2. РусскийПатриот Ранг пользователя
    РусскийПатриот
    +3
    Сегодня, 11:46
    Главное , что без жертв.
  3. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:55
    Интересно, а если раскинуть сети по периметру границы, ведь тогда дронам придется ее преодолевать подлетая над ней, а это сделает его заметным и даст возможность засечь его.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:04
    удалось «обнаружить и подавить» средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа.
    По этому поводу уже много было сказано в предыдущей статье об ударе БПЛА самолетного типа в Татарстане. В этом случае хоть "подавить" (как понимаю средствами РЭБ) удалось.

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