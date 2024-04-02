Губернатор Липецкой области: В регионе был нейтрализован вражеский БПЛА самолётного типа
4
Украина продолжает предпринимать многочисленные атаки близлежащих российских регионов при помощи беспилотных легальных аппаратов (БПЛА) и ракет. Значительная их часть в последние дни пришлась на приграничную Белгородскую область. Однако изредка вражеские беспилотники долетают и в более отдалённые от границы регионы России.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня над территорией региона удалось «обнаружить и подавить» средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа. Уточняется, что инцидент произошел в находящемся на западе области Становлянском районе, где сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. В ходе происшествия пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня Артамонов сообщал о введении на территории региона режима воздушной опасности в связи с тем, что близ границ области были замечены вражеские дроны. Липецкая область хотя сама и не граничит с Украиной, но находится совсем рядом с Белгородской и Курской областями, которые наиболее часто атакуют украинские БПЛА.
По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 18100 беспилотных летательных аппаратов противника.
Википедия/DoroshenkoE
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация