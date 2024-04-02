В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны
Сначала текущего года в России наблюдается сильная и устойчивая динамика роста потребительского спроса. Показатель индекса потребительских настроений (интерес покупателя к приобретению товаров и услуг) находится на максимальных значениях.
В свою очередь, в ЦБ РФ назвали сложившуюся ситуацию одним из главных сюрпризов для экономики страны с начала текущего года. Об этом говорится в резюме, опубликованном регулятором после принятия решения по ключевой ставке 22 марта.
В материале говорится, что, помимо роста потребительских настроений, в первом квартале ускорился и рост ВВП. Собственно, одним из факторов роста основного показателя экономики, как раз и являются потребительские расходы, поэтому вышеупомянутая динамика не вызывает удивления.
Впрочем, некоторые участники правления ЦБ проявляют сдержанный оптимизм и считают ускорение роста ВВП временным явлением.
Напомним, что 22 марта регулятор в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 16 процентов. При этом до заседания многие аналитики предполагали ее повышение из-за ускорения инфляции в феврале. Однако ситуация пришла в норму уже в начале марта, поэтому ставку было решено оставить на том же уровне.
В то же время смягчение кредитно-денежной политики, со слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной можно ожидать во втором полугодии, при условии замедления инфляции в стране.
- Википедия/Ludvig14
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