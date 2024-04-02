В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны

Сначала текущего года в России наблюдается сильная и устойчивая динамика роста потребительского спроса. Показатель индекса потребительских настроений (интерес покупателя к приобретению товаров и услуг) находится на максимальных значениях.В свою очередь, в ЦБ РФ назвали сложившуюся ситуацию одним из главных сюрпризов для экономики страны с начала текущего года. Об этом говорится в резюме, опубликованном регулятором после принятия решения по ключевой ставке 22 марта.В материале говорится, что, помимо роста потребительских настроений, в первом квартале ускорился и рост ВВП. Собственно, одним из факторов роста основного показателя экономики, как раз и являются потребительские расходы, поэтому вышеупомянутая динамика не вызывает удивления.Впрочем, некоторые участники правления ЦБ проявляют сдержанный оптимизм и считают ускорение роста ВВП временным явлением.Напомним, что 22 марта регулятор в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 16 процентов. При этом до заседания многие аналитики предполагали ее повышение из-за ускорения инфляции в феврале. Однако ситуация пришла в норму уже в начале марта, поэтому ставку было решено оставить на том же уровне.В то же время смягчение кредитно-денежной политики, со слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной можно ожидать во втором полугодии, при условии замедления инфляции в стране.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»