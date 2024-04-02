В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны

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В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны

Сначала текущего года в России наблюдается сильная и устойчивая динамика роста потребительского спроса. Показатель индекса потребительских настроений (интерес покупателя к приобретению товаров и услуг) находится на максимальных значениях.

В свою очередь, в ЦБ РФ назвали сложившуюся ситуацию одним из главных сюрпризов для экономики страны с начала текущего года. Об этом говорится в резюме, опубликованном регулятором после принятия решения по ключевой ставке 22 марта.



В материале говорится, что, помимо роста потребительских настроений, в первом квартале ускорился и рост ВВП. Собственно, одним из факторов роста основного показателя экономики, как раз и являются потребительские расходы, поэтому вышеупомянутая динамика не вызывает удивления.

Впрочем, некоторые участники правления ЦБ проявляют сдержанный оптимизм и считают ускорение роста ВВП временным явлением.

Напомним, что 22 марта регулятор в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 16 процентов. При этом до заседания многие аналитики предполагали ее повышение из-за ускорения инфляции в феврале. Однако ситуация пришла в норму уже в начале марта, поэтому ставку было решено оставить на том же уровне.

В то же время смягчение кредитно-денежной политики, со слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной можно ожидать во втором полугодии, при условии замедления инфляции в стране.
  • Википедия/Ludvig14
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24 комментария
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  1. frruc Ранг пользователя
    frruc
    +2
    Сегодня, 11:44
    В ЦБ РФ назвали .... сюрпризом для экономки страны

    Ну, уж не знаю каких еще "сюрпризов" ждать от нашего ЦБ.
    1. krot Ранг пользователя
      krot
      +2
      Сегодня, 11:56
      В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны

      На все старания нашего ЦБ экономика растет и для ЦБ это сюрприз! Дауны!
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:01
      А может, это вовсе и не наш ЦБ, который называют "ЦБ РФ" ?
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +3
        Сегодня, 12:09
        В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны
        я тушонку стал запасть ,спички,свечи и соль. это "сюрприз" для ЦБ ?
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 12:30
          Цитата: Аэродромный
          В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны
          я тушонку стал запасть ,спички,свечи и соль. это "сюрприз" для ЦБ ?

          Во времена коронавируса был анекдот
          Первой жертвой коронавируса в России стал мужчина, проживающий в Кемеровской области. Он погиб из-за травм, причинённых ему упавшим на него в гараже мешком с гречкой...
          Будем ждать жертв "сюрпризов" ЦБ РФ? lol

          А касаемо самого "сюрприза" - мне кажется, люди как в первой половине 90-х начали хватать всё подряд, потому что "завтра будет дороже". Я вот, например, месяц назад печь в бане заменил. Год на неё смотрел в магазине - за это время она подорожала на четверть. С началом 90-х, конечно, не сравнить, тогда за год она подорожала бы впятеро, но всё равно... Даже четверть - для меня лично сюрприз неприятный.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 12:52
            Год на неё смотрел в магазине - за это время она подорожала на четверть

            Так вспомните, цены и без войны росли каждый год.
            А так вы обеспеченый человек, в строительном бизнесе работаете (если не ошибаюсь) , думаю не сильно огорчились.
        2. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 12:38
          Цитата: Аэродромный
          спички,свечи и соль.

          Свечи, вещь нужная.
          "Доктор, мне Ваши свечи не помогают и на зубах вязнут.
          Так, Вы их что, жуете?
          Нет, в ...опу вставляю!" laughing
  2. Wratch Ранг пользователя
    Wratch
    +2
    Сегодня, 11:51
    Мдяяя... у ЦБ сидят "умные " и "прозорливые" "специалисты"!! Альтернативно одаренные гении! Рост потребления!!! Гениально! Из этих гениев никто в магазин не ходит? Видимо питаются маной небесной( может от нее так прет?) Цены взлетели как ракета вверх,зп осталась на прежнем уровне( не в ЦБ) все уходит на комуналку и еду. Зато статистика просто поражает неокрепшие мозги работников ЦБ и Правительства! Все на подъеме! Средняя зп далеко за 100 тр! Экономика -прирост 5% и устойчивый рост! Когда ж это кончится? Может стоит наконец снять очки со стеклами из розового мрамора?
    1. krot Ранг пользователя
      krot
      -3
      Сегодня, 11:57
      Поработать не пробовали? ))
    2. Vinnibuh Ранг пользователя
      Vinnibuh
      +3
      Сегодня, 12:01
      Вывсеврете, значительно больше доход поднялся! Нам ЗП подняли на 2,5 %, терь сижу и думаю куда на отдых махнуть, а на остаток наверное золото закуплю. В кубышку положу. wassat
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:04
        .....сижу и думаю куда на отдых махнуть, а на остаток наверное золото закуплю. В кубышку положу.

        Думать и не надо, в поход вокруг собственного дома. А на остатки можно прикупить мешок гречки на всякий случай.
        1. Vinnibuh Ранг пользователя
          Vinnibuh
          +2
          Сегодня, 12:07
          Хороший вариант. Пешее почти эротическое направление, туризма) Ну и гурмановская греча. wassat
      2. Rakovor Ранг пользователя
        Rakovor
        +2
        Сегодня, 12:30
        Нищеброд, нам на целых 5%, просто в роскоши теперь купаюсь.)
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 12:08
      Средняя зп далеко за 100 тр!

      Вот посмотрел сейчас. Средняя зарплата около 70 тысяч рублей, это данные за 2023 год.
      слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной можно ожидать во втором полугодии, при условии замедления инфляции в стране

      Сезонное замедление инфляции будет. Продукты сезонные подешевеют, по сравнению с сегодняшними ценами.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 12:14
        Msi
        Средняя зарплата около 70 тысяч рублей, это данные за 2023 год.

        Эти цифры относительные и не отражают реальной действительности. Лучше бы огласили мин. и макс. зарплаты , а также оклады бюджетников в различных секторах и министерствах страны.
        1. Vinnibuh Ранг пользователя
          Vinnibuh
          0
          Сегодня, 12:20
          Самара, не маленький город, предприятие не маленькое, средняя ЗП 30-40 на руки (с премией).
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -1
          Сегодня, 12:24
          Лучше бы огласили мин. и макс. зарплаты

          Так в интернете всё открыто. От 30 до 100 тысяч в зависимости от региона. Посмотрите, в чём проблема?
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:09
    Зашибись- новость мирового масштаба!
    Первым делом, первым делом, - самолёты!!! Ну, в девушки, а девушки ,потом!
    Есть и пить вынужденно хочется каждый божий день, остальное подождёт!
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:09
    Просто на предприятиях с госкапиталом ,по независящим от ЦБ причинам ,была выплачена 13 зарплата. laughingГод то какой!
  5. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    0
    Сегодня, 12:11
    Вот новость! А что удивительного в том, что люди стали тратить больше денег, пытаясь сохранить прежний уровень жизни хотя бы? К тому же платных услуг всё больше - здоровье, образование например, естественно растут и траты. Что удивительного в том, что люди потребляют? Просто денег тратят больше, откладывают меньше плюс кредиты, даже с дикими ставками, всё равно берут.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -1
      Сегодня, 12:27
      люди стали тратить больше денег, пытаясь сохранить прежний уровень жизни хотя бы

      Война идёт надо стараться жить в реальном мире... Всем не только нашим руководителям, но и населению.
      1. Vinnibuh Ранг пользователя
        Vinnibuh
        +2
        Сегодня, 12:39
        Согласен, война идёт, но сохранить "прежний уровень жизни" - понятие растяжимое. Например одни пытаются просто дожить от зп до зп и иногда побаловать себя (в целях "роскоши") шашлыком, а другие, не могут представить себе жизнь без, допустим, мраморной говядины с французским красным вином. Какую реальность вы имеете ввиду?
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:35
    В ЦБ РФ назвали устойчивый рост активности потребителей сюрпризом для экономки страны

    Я так понимаю надо учетную ставку поднять Набиулиной ,где нибудь до 24 %.Ну что бы точно не было инфляции
  7. esl462 Ранг пользователя
    esl462
    0
    Сегодня, 12:39
    Мы их душили, душили... Душили, душили... А они всё равно потребляют.

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