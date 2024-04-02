Военнослужащие 110-й бригады Южной группировки войск разработали систему подавления беспилотников

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Военнослужащие 110-й бригады Южной группировки войск разработали систему подавления беспилотников

Появление большого количества относительно дешевых FPV-дронов на поле боя вынудило обе стороны конфликта искать способы борьбы с ними. Поступающие на вооружение системы РЭБ не всегда справляются со своими задачами, что приводит к созданию новых способов защиты. В некоторых случаях военнослужащие сами разрабатывают средства для борьбы с беспилотниками.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск разработали в инициативном порядке и уже успешно применяют на передовой систему подавления беспилотников. Данная разработка позволяет подавить каналы радио- и мобильной связи ВСУ, используемые противником для управления дронами. Испытания показали эффективность системы, собранной кустарным способом.



Дальность работы новой системы не раскрывается, но отмечается, что модуль создает вокруг объекта защиты купол, который FPV-дроны преодолеть не в состоянии.

Дальность действия системы является военной тайной. Засекая налетающий на нас дрон, мы включаем джамер и глушим частоты управления и видеосвязи. Эти устройства могут быть размешены как на технике, так и на позициях

- пояснил военнослужащий с позывным "Малой".

В испытаниях прибора участвовали операторы беспилотников центра подготовки, которые пытались преодолеть защиту с помощью смены частоты сигналов управления, но новый модуль справился.
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    7 комментариев
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    1. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:52
      военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск разработали в инициативном порядке

      Молодцы!
      Иной раз доказывают, что частные лица, типа "Левши", гораздо делают свои поделки намного выше, чем все собранные специализированные институты и КБ. И цена вопроса, гораздо ниже, чем покупать у официальных точек продаж для военных.
      1. krot Ранг пользователя
        krot
        0
        Сегодня, 11:59
        Осталось дело за массовым производством!
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 12:15
        Конструкторские бюро будут изготавливать глушилку под определённый диапазон, на другие частоты она влиять не будет. Эта скорее всего неизбирательна. Просто из-за мощности вносит помехи на всех частотах. Наверное.
        Главное что собрать её на месте можно. Не ждать очереди
    2. Sevastiec Ранг пользователя
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 12:00
      Научные роты, дают свои плоды.
    3. AleksT Ранг пользователя
      AleksT
      0
      Сегодня, 12:25
      Это же такой очевидный инструмент. Непонятно почему еще не запущено их массовое производство
    4. Arzt Ранг пользователя
      Arzt
      0
      Сегодня, 12:28
      В чем принципиальная проблема.

      1. Чтобы подавить дрон, нужен мощный источник.
      2. Этот источник сам фонит, тем сильнее, чем он мощнее.
      3. Он легко засекается, и его характеристики снимаются.
      4. Запускается новый дрон на другой частоте.

      Любая РЭБ сама светится, как новогодняя елка в этом проблема. И по ней прилетит.
    5. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:36
      Надо этих изобретателей подальше от ЛБС отвести, для безопасности. А то тут даже место их службы теперь известно. Сейчас могут начать охоту на них, как на Судоплатовских операторов. Вот нахрен всё подряд в сеть-то вываливать?

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