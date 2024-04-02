Военнослужащие 110-й бригады Южной группировки войск разработали систему подавления беспилотников
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Появление большого количества относительно дешевых FPV-дронов на поле боя вынудило обе стороны конфликта искать способы борьбы с ними. Поступающие на вооружение системы РЭБ не всегда справляются со своими задачами, что приводит к созданию новых способов защиты. В некоторых случаях военнослужащие сами разрабатывают средства для борьбы с беспилотниками.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск разработали в инициативном порядке и уже успешно применяют на передовой систему подавления беспилотников. Данная разработка позволяет подавить каналы радио- и мобильной связи ВСУ, используемые противником для управления дронами. Испытания показали эффективность системы, собранной кустарным способом.
Дальность работы новой системы не раскрывается, но отмечается, что модуль создает вокруг объекта защиты купол, который FPV-дроны преодолеть не в состоянии.
Дальность действия системы является военной тайной. Засекая налетающий на нас дрон, мы включаем джамер и глушим частоты управления и видеосвязи. Эти устройства могут быть размешены как на технике, так и на позициях
- пояснил военнослужащий с позывным "Малой".
В испытаниях прибора участвовали операторы беспилотников центра подготовки, которые пытались преодолеть защиту с помощью смены частоты сигналов управления, но новый модуль справился.
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