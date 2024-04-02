Украинский эксперт заявил, что лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ
Хотя киевский режим всеми силами стремится поднять «боевой дух» населения страны, подавляющее большинство граждан Украины принимать участие в боевых действиях не хотят. К такому выводу пришел президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
В распоряжении социолога оказались результаты опросов населения. Их данные вряд ли понравятся руководству Украины. Как оказалось, лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ. При этом даже из этих восьми процентов значительную часть составляют те, кто «готов воевать» лишь на словах или в собственных фантазиях, а в реальности не собираются отправляться на фронт.
При этом многие украинские граждане с удовольствием переводят средства на счет ВСУ, рассматривая это как весомый вклад в оборону страны. Но одно дело – перевести несколько сотен или тысяч гривен, и совсем другое – самому гнить в окопе где-нибудь на Авдеевском или Артемовском участках фронта. Второй сценарий для подавляющего большинства украинцев является неприемлемым.
Киевский режим, в свою очередь, рассчитывает на дальнейшее ужесточение мобилизации. При этом рассматриваются варианты мобилизации уголовников, сбежавших в Европу украинцев, молодежи с 18 лет, женщин, инвалидов и так далее.
Тем временем, воюющие на фронте бригады украинской армии сталкиваются с растущим дефицитом кадров в условиях огромных потерь. Но и пополнения приходят низкого качества, на что жалуются опытные солдаты и командиры.
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