Хотя киевский режим всеми силами стремится поднять «боевой дух» населения страны, подавляющее большинство граждан Украины принимать участие в боевых действиях не хотят. К такому выводу пришел президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.В распоряжении социолога оказались результаты опросов населения. Их данные вряд ли понравятся руководству Украины. Как оказалось, лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ. При этом даже из этих восьми процентов значительную часть составляют те, кто «готов воевать» лишь на словах или в собственных фантазиях, а в реальности не собираются отправляться на фронт.При этом многие украинские граждане с удовольствием переводят средства на счет ВСУ, рассматривая это как весомый вклад в оборону страны. Но одно дело – перевести несколько сотен или тысяч гривен, и совсем другое – самому гнить в окопе где-нибудь на Авдеевском или Артемовском участках фронта. Второй сценарий для подавляющего большинства украинцев является неприемлемым.Киевский режим, в свою очередь, рассчитывает на дальнейшее ужесточение мобилизации. При этом рассматриваются варианты мобилизации уголовников, сбежавших в Европу украинцев, молодежи с 18 лет, женщин, инвалидов и так далее.Тем временем, воюющие на фронте бригады украинской армии сталкиваются с растущим дефицитом кадров в условиях огромных потерь. Но и пополнения приходят низкого качества, на что жалуются опытные солдаты и командиры.

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