Украинский эксперт заявил, что лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ

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Украинский эксперт заявил, что лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ

Хотя киевский режим всеми силами стремится поднять «боевой дух» населения страны, подавляющее большинство граждан Украины принимать участие в боевых действиях не хотят. К такому выводу пришел президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

В распоряжении социолога оказались результаты опросов населения. Их данные вряд ли понравятся руководству Украины. Как оказалось, лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ. При этом даже из этих восьми процентов значительную часть составляют те, кто «готов воевать» лишь на словах или в собственных фантазиях, а в реальности не собираются отправляться на фронт.



При этом многие украинские граждане с удовольствием переводят средства на счет ВСУ, рассматривая это как весомый вклад в оборону страны. Но одно дело – перевести несколько сотен или тысяч гривен, и совсем другое – самому гнить в окопе где-нибудь на Авдеевском или Артемовском участках фронта. Второй сценарий для подавляющего большинства украинцев является неприемлемым.

Киевский режим, в свою очередь, рассчитывает на дальнейшее ужесточение мобилизации. При этом рассматриваются варианты мобилизации уголовников, сбежавших в Европу украинцев, молодежи с 18 лет, женщин, инвалидов и так далее.

Тем временем, воюющие на фронте бригады украинской армии сталкиваются с растущим дефицитом кадров в условиях огромных потерь. Но и пополнения приходят низкого качества, на что жалуются опытные солдаты и командиры.
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    21 комментарий
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:54
      «Лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ» —

      — А кто сейчас воюет? ...
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 12:12
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — А кто сейчас воюет? ...

        Те, кого всё же удалось отловить..
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 11:54
      конечно, лучше на плаже загорать в Крыму, ищут недоразвитей себя - 8%
    3. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 11:55
      лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ.

      это огромный показатель, умножьте 25млн...30млн населения окраены на 8% - 2 миллиона человек!!!
      интересно было бы в одной большой стране провести опрос, да только доверия к опросам там нет никакого...
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Владимир80
        это огромный показатель, умножьте 25млн...30млн населения окраены на 8% - 2 миллиона человек!!!

        ну далеко не так
        откиньте детей до 16 и стариков свыше 65
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          -2
          Сегодня, 12:04
          т.е. вы предполагаете, что опрос был в детском саду - "дети, вы готовы воевать с ахрессором?", возможно...
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +3
            Сегодня, 12:07
            я просто умею читать 8 процентов населения готовы ...
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 12:16
            дети, вы готовы воевать с ахрессором?", возможно

            Зачем пишите тогда цифру в 25 миллионов. Это некорректно. Это возможно всё население 404 ой.
      2. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 12:02
        Уберите треть детей, четверть стариков, часть женщин, все равно порядка миллиона выйдет.. это достаточно много.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 12:08
          еще уберите тех кто готов это но только при соц опросах
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 12:21
          Уберите треть детей, четверть стариков, часть женщин, все равно порядка миллиона выйдет.. это достаточно много.

          Подсмотрел. Сколько мужиков осталось 18 - 60 лет в 404 ой. 3 - 4 миллиона. Итого где-то 400 тысяч готовы воевать. Да и то это ответы с дивана.
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 12:35
        А для меня показатель другой.Ожесточенные бои фактически по всему фронту.Как обьяснит это этот укроэксперт?И как оно соотносится с нежеланием воевать?
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:04
      Имею сказать, таки:продажному эксперту мало заплатили, при более высокой оплате, подсчёт мог вестись по прогрессивной шкале. а результат предвиделся ошеломляющим-
      от - 000 000,1% до патриотического + - 0,1%
      Букмекерская контора, - делаем ставки, господа.
    5. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 12:08
      лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ

      Откуда такое пренебрежение?
      лишь восемь процентов (с)
      Летом прошлого года на ВО уже был обзор - оценка мобилизационного ресурса Украины
      (https://topwar.ru/219378-andrej-loginov-ocenka-mobilizacionnogo-resursa-ukrainy.html?ysclid=lui5e5vit357988793)
      Расчеты проводились исходя из текущего положения дел.
      Цитата из обзора:
      мобилизационный ресурс Украины на подконтрольных Киеву территориях составляет 8,2 миллиона человек

      Это - про здоровых мужчин, не про детей, стариков или женщин!
      Если посчитать, то лишь 656 тысяч человек рвутся в бой с Россией?
      Всего лишь 656 тысяч?
      ну да, мелочи же, всего лишь...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 12:09
      лишь восемь процентов граждан страны готовы воевать в составе ВСУ.
      И, как правильно было замечено находятся в тылу и не спешит в ТЦК записываться добровольцем. Но, что характерно даже "насильно мобилизованные" почему-то воюют и только попав в плен вдруг вспоминают, что воевать не хотели, а были выловлены на улице.
    7. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      -2
      Сегодня, 12:09
      Это еще где-то миллион. Надо где-то им кладбища расширять. Под Харьковом места ещё есть, а вот под Киевом и Львовом - вопрос.
    8. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      0
      Сегодня, 12:12
      8 % готовы воевать, но не воюют...
      Их, что, не хотят брать в ВСУ или догнать не смогли?
    9. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 12:19
      Что бы ни говорил Киев, большинство из них — ложь!
      Эта история также является ложью, как и то, что у Киева якобы не хватает боеприпасов.
      По сути, России необходимо использовать больше манекенов в начале атаки и использовать воздушное наблюдение для обнаружения украинской ПВО. И так будет продолжаться до тех пор, пока у украинцев фактически не закончатся боеприпасы.
      То же самое касается и наземных атак на наземные позиции Украины, Траншеи, артиллерийские позиции, места расположения дронов и т. д.
      Правильное уничтожение украинского производства электроэнергии – хорошее начало.
      Теперь украинские газовые и нефтебазы, заправочные станции и т.д. также должны быть уничтожены.
      И чтобы ни один украинский танк, ни одна украинская машина больше не могли двигаться.
    10. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      0
      Сегодня, 12:33
      Не правильно дядя Федор эксперт вопрос задаёт. Нужно так: "Кто готов умереть в составе ВСУ?" Вот тогда статистика будет объективной! laughing
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      -1
      Сегодня, 12:33
      За Императора Украины и не хотят воевать ? Как то не серьезно получилось ,зачем на Майдане орали тогда
    12. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 12:56
      Не готовы воевать - не значит, что не будут воевать. Разные вещи.

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