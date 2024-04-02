Американский телеканал: Украина вместе с союзниками планирует удары беспилотниками по территории РФ
Западные союзники киевского режима не только поставляют на Украину вооружения и снабжают ВСУ разведданными, но и принимают непосредственное участие в том числе в планировании фактически террористических атак беспилотниками по территории России, включая объекты нефтегазовой промышленности.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что украинские военные используют БПЛА с большей дальностью действия, в некоторые из которых интегрирована «базовая форма искусственного интеллекта». Это позволяет дронам более точно ориентироваться в пространстве и избегать радиоэлектронных помех. Беспилотники следуют заранее разработанному плану полета, чтобы поражать цели с точностью до нескольких метров, рассказал неназванный источник журналистам.
Накануне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на вооружении ВСУ состоят ударные беспилотники, способные преодолевать расстояние свыше тысячи километров. С начала этого года украинские националисты совершили несколько атак с использованием БПЛА по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории РФ, которую Киев и Запад признают российской. В частности, были атакованы Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.
Сегодня. 2 апреля, украинский дрон самолетного типа пытался нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Республике Татарстан. Предположительно, применялся дрон украинского производства UJ-22 Airborne, либо аналог. Как сообщил глава городской администрации, БПЛА был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, технологический процесс работы предприятия не нарушен. По данным агентства Reuters, беспилотник атаковал одну из двух установок первичной переработки нефти на НПЗ «Танеко». При этом ряд российских СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в результате удара на НПЗ возник пожар, его удалось потушить за 20 минут.
По неофициальным данным, в сегодняшней атаке по гражданским объектам на территории Татарстана участвовали три дрона. Первый атаковал завод «Танеко» в Нижнекамске, второй — особую экономическую зону в Елабуге, третий — городской образовательный центр «Алабуга-Политех». В результате ранения получили семь человек. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила об атаке БПЛА предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Согласно открытым данным, в особой экономической зоне «Алабуга» налажено производство дронов.
Информация