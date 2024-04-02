Американский телеканал: Украина вместе с союзниками планирует удары беспилотниками по территории РФ

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Американский телеканал: Украина вместе с союзниками планирует удары беспилотниками по территории РФ

Западные союзники киевского режима не только поставляют на Украину вооружения и снабжают ВСУ разведданными, но и принимают непосредственное участие в том числе в планировании фактически террористических атак беспилотниками по территории России, включая объекты нефтегазовой промышленности.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что украинские военные используют БПЛА с большей дальностью действия, в некоторые из которых интегрирована «базовая форма искусственного интеллекта». Это позволяет дронам более точно ориентироваться в пространстве и избегать радиоэлектронных помех. Беспилотники следуют заранее разработанному плану полета, чтобы поражать цели с точностью до нескольких метров, рассказал неназванный источник журналистам.



Накануне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на вооружении ВСУ состоят ударные беспилотники, способные преодолевать расстояние свыше тысячи километров. С начала этого года украинские националисты совершили несколько атак с использованием БПЛА по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории РФ, которую Киев и Запад признают российской. В частности, были атакованы Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.

Сегодня. 2 апреля, украинский дрон самолетного типа пытался нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Республике Татарстан. Предположительно, применялся дрон украинского производства UJ-22 Airborne, либо аналог. Как сообщил глава городской администрации, БПЛА был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, технологический процесс работы предприятия не нарушен. По данным агентства Reuters, беспилотник атаковал одну из двух установок первичной переработки нефти на НПЗ «Танеко». При этом ряд российских СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в результате удара на НПЗ возник пожар, его удалось потушить за 20 минут.

По неофициальным данным, в сегодняшней атаке по гражданским объектам на территории Татарстана участвовали три дрона. Первый атаковал завод «Танеко» в Нижнекамске, второй — особую экономическую зону в Елабуге, третий — городской образовательный центр «Алабуга-Политех». В результате ранения получили семь человек. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила об атаке БПЛА предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Согласно открытым данным, в особой экономической зоне «Алабуга» налажено производство дронов.
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    17 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 12:13
      Вот СЕКРЕТ то раскрыли, оказывается Запад воюет с Россией через Украину.
      1. Jovanni Ранг пользователя
        Jovanni
        +4
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Ропот 55
        Вот СЕКРЕТ то раскрыли, оказывается Запад воюет с Россией через Украину.

        Ну что, придётся им ноту писать. Этому западу. Уже столько этих нот, фугу, или там ораторию какую-либо сочинить можно. И всю её ещё красными линиями исчёркать...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 12:14
      «Американский телеканал: Украина вместе с союзниками планирует удары беспилотниками по территории РФ» —

      — "А мужики-то не знали!" ...
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 12:22
      Ну прям секрет, открытие года сделали. А мы то думали а оно вон как.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:24
      То, что удары вглубь российской территории, по Крыму и т.д. планируются с участием англосаксов, их развед сопровождением и наведением давно известно, как и то, что для таких ударов используются в т.ч. западные ракеты и БПЛА. А вот, что с этим делать другой вопрос.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 12:56
        А вот, что с этим делать другой вопрос.

        Как вариант закрыть проект украина, сделать из неё лунный пейзаж, показав разным шавкам запада что может быть и с ними.
    5. akropin Ранг пользователя
      akropin
      +1
      Сегодня, 12:29
      Сначала нужен постоянный мониторинг воздушного пространства, а потом уже целеуказание на уничтожение. Но граница длинная поэтому, видимо, нужен автоматизированный мониторинг, например с помощью роя беспилотных ДРЛО.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 12:38
        Цитата: akropin
        Сначала нужен постоянный мониторинг воздушного пространства

        Нужно отключение GPS над РФ, и пролет спутников террориста Маска. hi
        1. Last centurion Ранг пользователя
          Last centurion
          0
          Сегодня, 12:53
          При чем тут джипиэс? У них связь по старлинку. Старлинк это система наведения.(по планам их у них тысячи спутников которые всё разом не изничтожить) .и у каждого есть маневровый движок. Зная координаты трёх спутников в пространстве,( а их владельцы знают их орбиты), задержку сигнала до потребителя - можно всегда сделать триангуляцию и навести любое оружие или тупо банально вести по сверхскоростному интернету сидя где-то в СШП через прокси сервера. Как отключать беспилотники если они летят на приличной высоте? Есть конечно способ - вывести на орбиту пяток бочек гвоздей и прекратить все полёты кого угодно на лет 100 вперёд за счёт вторичных столкновений...но зная что есть движки... Они тупо могут километра на 3 орбиту поднять и мусор будет снизу летать и часть сети уцелеет
    6. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 12:31
      Что-то из всех утюгов полилась инфа про дальнобойные дроны. Такое впечатление, что хотят прикрыть диверсантов на территории РФ, чтобы поменьше копали в этом направлении.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 12:31
      При таком раскладе, пора валить эти спутники и все Орионы с Глобал Хавками ,над черным морем.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:37
        Цитата: APASUS
        пора валить эти спутники и все Орионы с Глобал Хавками ,над черным морем.

        Давно пора ! И молча, без красных линий и озабоченностей !
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 12:34
      Если кто-то думал, что война вот-вот... он - не прав.
      Если кто-то думает, что это всё закончится нашей победой, разумеется!... само собой и где-то там... он - не прав.
      Если кто-то думает, что "Запад" испугается (у него не хватит денег) и "включит заднюю"... он - совсем не прав.
      Запад надо ПОБЕЖДАТЬ.
      СИЛОЙ и чтоб ему было очень БОЛЬНО...
      И, побеждая, надо отключить режим "ДОСТАТОЧНО" и "Я ЖЕ НЕ ОНИ".
      Долбить не до "пока не попросятся", а до полного душевного удовлетворения.
      А для этого надо... "ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!" (с)
    9. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 12:47
      Под Ярославлем был случай в марте: приземлили пару бпла, летели на НПЗ. На мой взгляд, эти атаки были ожидаемы. Но нет самолетов дрло чтобы видеть эти цели сверху, а снизу они летят вне радиолокационных полей ПВО, по классике. По классике для всех, кроме баранов в лампасах. Не хочу больше говорить ничего.
    10. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 12:48
      Не раскрыт вопрос - кто виноват и что делать! Виноватых нет, как обычно.
    11. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
      Юрий ЕВРАЗ
      0
      Сегодня, 12:52
      Не удивлюсь если еще и Глонасс используют sad
    12. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 12:55
      Вот так почитаешь некоторые комментарии, и такое ощущение возникает, как будто оказался на просмотре передаче новостей в районной психбольнице. Такие предложения люди выдают на полном серьёзе! И одновременно за свои слова не отвечают, ибо представления о предмете обсуждения не имеют.
      И ведь лучше даже не возражать! lol

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