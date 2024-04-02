Боеприпасы объёмного взрыва: самое опасное оружие после ядерного
Боеприпасы объемного взрыва или термобарические боеприпасы называют одним из самых страшных видов вооружения. По некоторым данным, объемный врыв соответствующего боеприпаса крупного калибра по мощности сопоставим со сверхмалым тактическим ядерным оружием.
Различают два подтипа боеприпасов объемного взрыва: однотактный и двухтактный. Стоит отметить, что последний имеет гораздо большую мощность на единицу массы.
Что характерно, исторически первыми появились именно двухтактные объемно-детонирующие боеприпасы. Они же сегодня остаются и самыми распространенными.
Вышеупомянутый боеприпас состоит из бака с горючим, размещенной в его центре трубки со взрывчатым веществом, взрывателя, тормозного парашюта и таблеток с зажигательными веществами. В качестве взрывчатки зачастую используется пластид С4 или смесь тротила и гексогена.
Суть работы таких боеприпасов заключается в том, что после сброса на определенной высоте раскрывается тормозной парашют. Затем срабатывает взрыватель в центральной трубке, что приводит к разрушению топливного бака и распылению горючего.
Одновременно с этим выбрасываются так называемые таблетки, которые также имеют свой детонатор, срабатывающий через 1-2 секунды после распыления горючего, уже превратившегося в облако.
Воспламенение вышеупомянутого облака и является тем самым вакуумным взрывом.
Поражающими факторами такого взрыва являются ударная волна, которая, как и в ядерном оружии, сначала движется в разные стороны от центра, а затем возвращается обратно, и температура, достигающая в эпицентре 2000 градусов по Цельсию.
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