Боеприпасы объёмного взрыва: самое опасное оружие после ядерного

3
Боеприпасы объёмного взрыва: самое опасное оружие после ядерного

Боеприпасы объемного взрыва или термобарические боеприпасы называют одним из самых страшных видов вооружения. По некоторым данным, объемный врыв соответствующего боеприпаса крупного калибра по мощности сопоставим со сверхмалым тактическим ядерным оружием.

Различают два подтипа боеприпасов объемного взрыва: однотактный и двухтактный. Стоит отметить, что последний имеет гораздо большую мощность на единицу массы.



Что характерно, исторически первыми появились именно двухтактные объемно-детонирующие боеприпасы. Они же сегодня остаются и самыми распространенными.

Вышеупомянутый боеприпас состоит из бака с горючим, размещенной в его центре трубки со взрывчатым веществом, взрывателя, тормозного парашюта и таблеток с зажигательными веществами. В качестве взрывчатки зачастую используется пластид С4 или смесь тротила и гексогена.

Суть работы таких боеприпасов заключается в том, что после сброса на определенной высоте раскрывается тормозной парашют. Затем срабатывает взрыватель в центральной трубке, что приводит к разрушению топливного бака и распылению горючего.

Одновременно с этим выбрасываются так называемые таблетки, которые также имеют свой детонатор, срабатывающий через 1-2 секунды после распыления горючего, уже превратившегося в облако.

Воспламенение вышеупомянутого облака и является тем самым вакуумным взрывом.

Поражающими факторами такого взрыва являются ударная волна, которая, как и в ядерном оружии, сначала движется в разные стороны от центра, а затем возвращается обратно, и температура, достигающая в эпицентре 2000 градусов по Цельсию.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    3 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. gridasov Ранг пользователя
      gridasov
      0
      Сегодня, 15:44
      Как разрушительное оружие очевидно ,что это эффективно. Но по логике это глупо ! Поэтому любое достижение в управлении более высокой плотностью энергии и как минимум понимания ,что это такое ,приведет и более эффективным ,но уже не разрушительным технологиям.
    2. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 15:44
      Штука, конечно, жуткая...
      и да, а что это такое - "сверхмалое тактическое ядерное"?
    3. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:56
      шиздец видео, тупее описания процесса в жизни не слышал
      Устройство такого устройства по своему устройству

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»