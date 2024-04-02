Украинский ТГ-канал: Западные союзники Украины снова отложили поставку истребителей F-16

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Украинский ТГ-канал: Западные союзники Украины снова отложили поставку истребителей F-16

Пока Зеленский в Киеве рассказывает о том, как американские истребители F-16 якобы изменят ситуацию на поле боя, западные союзники снова откладывают передачу самолетов Украине. Об этом сообщают украинские ресурсы ос ссылкой на информированные источники.

По имеющимся данным, которые приходят из офиса президента Украины, поставка истребителей F-16 снова откладывается на неопределенное время. На этот раз причиной называется отсутствие у Украины инфраструктуры для их размещения, а также неготовность пилотов. Передавать самолеты только для того, чтобы они стояли в ангарах, ожидая прилета российской ракеты, никто не собирается. Дополнительной информации по задержке нет.



(...) наши партнеры снова отложили поставки F-16 в Украину. Основная причина неготовность пилотов и стратегической инфраструктуры для обслуживания истребителей

- пишет ТГ-канал Резидент.

Отметим, что официальных сообщений о задержке поставки самолетов нет, но информация может быть достоверной. Совсем недавно украинские ресурсы сообщали, что Киев готовил под размещение американских самолетов три аэродрома во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях, но два из них якобы были сильно повреждены ударами российских ракет. Основной аэродром для F-16 вроде бы строится в Коломые Ивано-Франковской области, поскольку там самое маленькое расстояние до Румынии.
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    12 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 12:26
      Самолеты может уже на Украине . В НАТО ждут ,обострять или нет отношения с русскими ,ведь войну они проиграли и возможны другие варианты .Ведь если начнут массовое падение F-16,это очень не хорошо отразится на их имидже
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 12:30
      Мы уже слышали заявления об танках, ракетах. Думаю здесь ситуация та же, поставят, или даже уже.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 12:43
        Основная причина неготовность пилотов и стратегической инфраструктуры
        Пилоты английской мовы не разумеют, а аэродромы малость не в кондиции....А вот когда собьем первый Ф-16, тогда и узнаем поступили она или нет...
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 12:34
      «Поставка истребителей F-16 снова откладывается на неопределенное время» —

      "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
      Чому я не сокіл, чому не літаю,
      Чому мені, Байден, ти крилець не дав?
      Я б землю покинув і в небо злітав"...
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:37
      Западные союзники Украины снова отложили поставку истребителей F-16

      А зачем? - подумали союзники... - И беспилотники пока довольно удачно по России работают...
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 12:42
        Не удержался? Страсть как чешется-то о перемоге напомнить и в каждую тему её сунуть?
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 12:49
          Не.
          Просто - здравый смысл.
          Неприятный, согласен, но... выходя в ринг, всегда надо иметь в виду, что можно и самому (такому красивому!) "низачто" в табло получить.
          А вообще... вся эта ситуация с "подлыми" ударами беспилотников и отсутствии адекватной реакции на них (построением СИСТЕМЫ - старая же не работает!) напоминает мне старый анекдот о рекламе стиральной машинки "Чайка-3" перед киносеансом...
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            0
            Сегодня, 12:57
            Да вы особо не обольщайтесь, никто и не рассчитывал "не получить в табло" начав СВО. Военных действий без потерь не бывает и знают об этом - все. Просто люди, которые эти неизбежные потери "смакуют" через раз и постоянно стараются об этом напоминать, преследуют, опять-же всем известные, цели.
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 12:51
        а что там удачного? пока только это для пиара, по 50-60 не наносят удары как мы геранями
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 12:39
      Эксплуатация ф16 стоит немало. Поэтому чубатым подогнали тактику диверсий на территории России и тучу более дешевых беспилотников всех калибров. Сейчас только начало террора и диверсионной войны Это дешевле и эффективнее и с этого следовало начинать действия на чубатой земле, а не ждать да отбиваться.
    6. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 12:41
      Смотрите, они строят аэродромы, линии обороны с бетонными бункерами и пирамидками в 2 ряда, продолжают клепать беспилотники, получают снаряды из Индии, Турции, Пакистана, Чехии и т д. У них ещё много мужского населения, которое понемногу прибирают к рукам военкоматы... Почему же мы до сих пор не остановили их РУ от АЭС, крупные подстанции 750кВ, оставшиеся ТЭЦ? -ЖБК без электричества работать не будут, промка тоже, электровозы тоже, связь и инет тоже.... Иначе консолидированный Запад рано или поздно переиграет нас по совокупной мощности военной экономики!
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:43
      Основная причина неготовность пилотов и стратегической инфраструктуры для обслуживания истребителей
      Тут намедни американский пилот стучал себя пяткой в грудь, что готов повоевать на украине против русских и он такой очевидно не один. А вот инфраструктурой действительно может быть проблемная ситуация из-за нанесение ударов по украинским аэродромам уже сегодня.

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