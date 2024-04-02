Пока Зеленский в Киеве рассказывает о том, как американские истребители F-16 якобы изменят ситуацию на поле боя, западные союзники снова откладывают передачу самолетов Украине. Об этом сообщают украинские ресурсы ос ссылкой на информированные источники.По имеющимся данным, которые приходят из офиса президента Украины, поставка истребителей F-16 снова откладывается на неопределенное время. На этот раз причиной называется отсутствие у Украины инфраструктуры для их размещения, а также неготовность пилотов. Передавать самолеты только для того, чтобы они стояли в ангарах, ожидая прилета российской ракеты, никто не собирается. Дополнительной информации по задержке нет.- пишет ТГ-канал Резидент.Отметим, что официальных сообщений о задержке поставки самолетов нет, но информация может быть достоверной. Совсем недавно украинские ресурсы сообщали, что Киев готовил под размещение американских самолетов три аэродрома во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях, но два из них якобы были сильно повреждены ударами российских ракет. Основной аэродром для F-16 вроде бы строится в Коломые Ивано-Франковской области, поскольку там самое маленькое расстояние до Румынии.

(...) наши партнеры снова отложили поставки F-16 в Украину. Основная причина неготовность пилотов и стратегической инфраструктуры для обслуживания истребителей

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