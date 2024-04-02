Эксперт: Украина практически завершила обустройство линий обороны возле Купянска

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Эксперт: Украина практически завершила обустройство линий обороны возле Купянска

Украина практически завершила обустройство фортификационных сооружений, минных заграждений и траншей в районе города Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В комментарии РИА Новости Марочко отметил, что при изучении заградительных инженерных работ украинских формирований в районе Купянска установлено, что данные работы в настоящее время либо полностью завершены, либо находятся на завершающей стадии. По его словам, украинская инженерно-строительная техника переброшена в Харьков, а дооборудование линий обороны осуществляется силами инженерных подразделений и гражданских организаций.



Кроме того, Марочко сообщил, что, по имеющейся у него информации, в Харьковскую область киевский режим перебрасывает формирования радикальных украинских националистов. В ряде населенных пунктов подконтрольного Киеву региона отмечается прибытие военизированных радикальных организаций, которые активно оборудуют пункты постоянной дислокации, а также расквартировываются небольшими группами в разных местах, преимущественно в домах и квартирах гражданского населения.

По мнению эксперта, целью переброски радикалов в регион является создание вокруг Харькова "буферной зоны" для нейтрализации пророссийски настроенного населения. В пользу этой версии свидетельствует география размещения радикалов - они преимущественно располагаются в населенных пунктах вокруг областного центра - Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.
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    4 комментария
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    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 12:46
      скоро проверим эту новую ЛБС на стойкость к ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК
      я так понимаю это будет как в тире - стрельба по баночкам
      типа: избиение младенца
    2. old64 Ранг пользователя
      old64
      +2
      Сегодня, 12:49
      Вот и каратели пожаловали. А Харьков народ на машинах аж в четыре полосы покидает...
      1. Кариб Ранг пользователя
        Кариб
        0
        Сегодня, 12:55
        Заметно, меньше стало "левых" звонков по телефону.
    3. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 12:59
      Главное, что бы они побольше набились в бункера, что бы меньше ФАБов пришлось тратить.

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