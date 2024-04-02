Эксперт: Украина практически завершила обустройство линий обороны возле Купянска
Украина практически завершила обустройство фортификационных сооружений, минных заграждений и траншей в районе города Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В комментарии РИА Новости Марочко отметил, что при изучении заградительных инженерных работ украинских формирований в районе Купянска установлено, что данные работы в настоящее время либо полностью завершены, либо находятся на завершающей стадии. По его словам, украинская инженерно-строительная техника переброшена в Харьков, а дооборудование линий обороны осуществляется силами инженерных подразделений и гражданских организаций.
Кроме того, Марочко сообщил, что, по имеющейся у него информации, в Харьковскую область киевский режим перебрасывает формирования радикальных украинских националистов. В ряде населенных пунктов подконтрольного Киеву региона отмечается прибытие военизированных радикальных организаций, которые активно оборудуют пункты постоянной дислокации, а также расквартировываются небольшими группами в разных местах, преимущественно в домах и квартирах гражданского населения.
По мнению эксперта, целью переброски радикалов в регион является создание вокруг Харькова "буферной зоны" для нейтрализации пророссийски настроенного населения. В пользу этой версии свидетельствует география размещения радикалов - они преимущественно располагаются в населенных пунктах вокруг областного центра - Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.
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