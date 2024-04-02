Экс-аналитик ЦРУ: следующим шагом Россия начнёт уничтожать мосты через Днепр

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Экс-аналитик ЦРУ: следующим шагом Россия начнёт уничтожать мосты через Днепр

Следующим шагом Россия начнет уничтожать мосты через Днепр. В этом ей помогут авиационные бомбы ФАБ-3000.

Такое мнение высказал в интервью для американского YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, появление у Вооруженных сил РФ сверхмощных планирующих бомб является для Киева серьезным поводом для беспокойства, ведь они способны разрушать практически любые мосты.

Эти ФАБ-3000 могут уничтожать мосты

- отмечает бывший сотрудник американской разведки.

Таким образом, украинские силы в восточной части Украины могут быть отрезаны от путей снабжения, которые пересекают Днепр по мостам. А ведь все сто процентов западных поставок оружия, техники и боеприпасов идут через Правобережье именно этим маршрутом. Это означает, считает Джонсон, что подразделения ВСУ на линии фронта фактически окажутся в изоляции без проведения российской армией сухопутной операции. Нашим военным понадобятся для этого лишь авиация и мощные планирующие бомбы.

Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля

- делает бывший американский аналитик далеко идущие выводы.

Массовый выпуск планирующих авиационных бомб ФАБ-3000 российская оборонная промышленность освоила с февраля текущего года. Об этом представители ОПК доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу вовремя его посещения предприятий Нижегородской области. Целью его поездки была проверка хода выполнения гособоронзаказа.
  • https://en.wikipedia.org/Kamelot
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11 комментариев
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  1. Монтажник Ранг пользователя
    Монтажник
    +3
    Сегодня, 12:41
    Давно пора эти мосты превратить в ноль.
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Сегодня, 12:48
      А тем временем пока у нас думали какелы решили атаковать нефтеперерабатывающую отрасль России.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 12:56
        С этого шага надо было начинать
  2. Kotofeich Ранг пользователя
    Kotofeich
    +2
    Сегодня, 12:43
    "Следующим шагом Россия начнет уничтожать мосты через Днепр"
    Ну, наконец то.
    ЦРУ "разрешило".
    Хотя частенько их прогнозы сбываются.
  3. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:45
    Пенды новый маршрут доставки разработали похоже, раз такие идеи подкидывать начали. Или боятся, что Россия сама ими начнет когда-нибудь пользоваться и поэтому их не сносит.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:46
    Следующим шагом Россия начнет уничтожать мосты через Днепр
    Честно говоря скорее бы уж. Эта бандеровщина продолжающая наглеть уже в печенках сидит.
  5. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    +1
    Сегодня, 12:51
    следующим шагом Россия начнёт уничтожать мосты через Днепр
    Этакий посыл, по дополнительным поставкам РЭБ и средств ПВО на Украину?
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:54
    При всём уважении... новости "про мосты" я предпочту слушать не от Ларри Иванова,
    а из сводок Совинформбюро (тм),
    т.е по факту.
  7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 12:58
    Слова этого аналитика, да Богу в уши! Лично я, очень сомневаюсь в решимости руководства вести бескомпромиссную войну до победного конца.
  8. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:00
    Экс-аналитик- ты бесценный дар, где же ты был, когда
  9. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 13:00
    Следующим шагом Россия начнет уничтожать мосты через Днепр. В этом ей помогут авиационные бомбы ФАБ-3000.

    Какая - то белеберда. Рановато как - то для Фабов 3000. ПВО имеется в 404 ой ещё, дистанция какая от ЛБС до мостов? Каким образом можно провести воздействие ФАБ-ом 3000?

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