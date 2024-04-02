НИИ Стали разработал новый защитный титановый шлем «Барс-Л» для силовых ведомств России

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НИИ Стали разработал новый защитный титановый шлем «Барс-Л» для силовых ведомств России

Входящий в состав концерна "Калашников" НИИ Стали разработал новый защитный шлем для военнослужащих российской армии. Изделие будет продемонстрировано в рамках выставки "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге.

Специалисты НИИ Стали разработали титановый защитный шлем "Барс-Л", который по площади защиты и внешнему обвесу похож на уже запущенный в серийное производство бронешлем "Эльбрус-Т". От "Эльбруса" "Барс" отличается по форме и защитным характеристикам. Если в "Эльбрусе-Т" разработчики максимально минимизировали толщину титановой оболочки, сделав ее составной для снижения веса и упрощения технологии, то в "Барсе-Л" титановая оболочка цельная, что значительно повышает защитные свойства на фоне незначительной прибавки веса самого шлема.



Как заявляется, новый "Барс-Л" сделан на основе высокопрочного титана, имеет уровень противопульной защиты БР2+, т.е. шлем держит автоматную пулю с определенной дистанции. Кроме того, противоосколочная защита тоже повышена, шлем защищает от стандартного осколка, летящего со скоростью 700-720 м/сек. Как отмечают разработчики, это выше чем у шлемов из арамидов или сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

Увеличение веса шлема на 100-120 грамм компенсируется его защитными характеристиками. На данный момент шлем в серийное производство еще не пошел, его только планируется предложить силовым ведомствам России.

Как подчеркивают в концерне "Калашников", титановые шлемы всегда были визитной карточкой НИИ Стали. Шлемы "Алтын", 6Б6-3, "Рысь-Т" до сих пор эксплуатируются не только в силовых структурах России, но и бывших советских республик.
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    10 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:33
      Специалисты НИИ Стали разработали титановый защитный шлем
      Как-то... по-нашему...
      Не?
      Хотя... лишь бы функцию выполнил!
    2. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      +3
      Сегодня, 13:39
      имеет уровень противопульной защиты БР2+

      Не тиражируйте маркетинговую чушь.
      Любое изделие подобного рода сертифицируется по ГОСТ Р 50744-95 «Бронеодежда. Классификация и общие технические требования» с 4-ми по счету изменениями. В этом ГОСТе в последней редакции 2016 года нет никаких БР2+. Как не было и в предыдущих.
    3. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      +2
      Сегодня, 13:41
      а КАК ЖЕ УХИ??? УХИ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ?
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:51
        Цитата: dnestr74
        УХИ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ?

        Меня это тоже как-то напрягает ...
      2. KAVBER Ранг пользователя
        KAVBER
        +2
        Сегодня, 13:53
        На ухи надо броне наушники надевать
      3. Рус_80 Ранг пользователя
        Рус_80
        0
        Сегодня, 13:58
        Бывает, делают как безухие так и с ушами. Не все же с активными наушниками воюют.
      4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 14:20
        КАК ЖЕ УХИ??? ///

        УХИ нужны если воюешь с наушниками . А просто так они конечно защищают от осколков , но сильно снижают уровень слышимости от внешних источников. Например, можно не услышать команду или жужжание беспилотов . Поэтому обычно носят открытые каски
    4. zontov79 Ранг пользователя
      zontov79
      0
      Сегодня, 14:12
      Те-же яйца только в профиль)) это же алтын обрезанный))
    5. Lykases1 Ранг пользователя
      Lykases1
      -1
      Сегодня, 14:30
      Защита - это хорошо. Главное, чтобы шея не сломалась от пули автоматной, или мозги не вытекли. А то неудобно выйдет.
    6. Vixen Ранг пользователя
      Vixen
      +1
      Сегодня, 14:46
      Цена бронешлема "Эльбрус-Т" на сайте "НИИ Стали" позиционируется в 95600 рублей. Интересно, какая будет цена "Барса-Л"?

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