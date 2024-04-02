В руководстве НАТО признали, что Украина «в определённом смысле» воюет за интересы альянса

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В руководстве НАТО признали, что Украина «в определённом смысле» воюет за интересы альянса

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны — члены НАТО не стремятся к прямому столкновению с Россией, однако при этом продолжают поддерживать киевский режим, поскольку украинская армия "в определенном смысле" воюет за интересы альянса.

В ходе интервью Радио Румынии по случаю 20-летия вступления этой страны в НАТО Джоанэ назвал вооруженный конфликт на Украине пробуждением к стратегической реальности в Европе. Однако, при этом, по словам замгенсека НАТО, альянсу следует готовиться к возможным негативным сценариям, даже несмотря на отсутствие видимого существования непосредственных рисков для их безопасности.



Как отмечает американское издание The American Conservative, европейцы должны быть готовыми к тому, что США могут отказаться от части своих обязательств перед НАТО, вследствие чего на страны Евросоюза ляжет еще больше ответственности за судьбу Украины, а также за самих себя.

В то же время член Палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Томас Масси призвал вывести США из НАТО. На своей странице в одной из западных соцсетей конгрессмен подчеркнул, что, поскольку Гавайи, являющиеся одним из штатов США, не попадают под действие договора НАТО о коллективной защите, по мнению Масси, необходимо вывести из альянса и остальные штаты.

Тогда как ряд представителей Республиканской партии выступает за выход США из НАТО, кандидат от политсилы в президенты Трамп считает, что из альянса выходить не нужно, однако следует увеличить финансирование альянса со стороны остальных участников.
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    6 комментариев
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:05
      . Как отмечает американское издание The American Conservative, европейцы должны быть готовыми к тому, что США могут отказаться от части своих обязательств перед НАТО, вследствие чего на страны Евросоюза ляжет еще больше ответственности за судьбу Украины, а также за самих себя.

      В то же время член Палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Томас Масси призвал вывести США из НАТО. На своей странице в одной из западных соцсетей конгрессмен подчеркнул, что, поскольку Гавайи, являющиеся одним из штатов США, не попадают под действие договора НАТО о коллективной защите, по мнению Масси, необходимо вывести из альянса и остальные штаты.


      Куда бы не вступала Галичина там всё сразу же как всегда начинает разваливаться.Австро-Венгрия,Польша,СССР,Украина,вот настал черед НАТО.
    2. sepal81 Ранг пользователя
      sepal81
      +1
      Сегодня, 14:10
      Уже 10 лет как. С добрым утром.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 14:11
      «Украина "в определённом смысле" воюет за интересы альянса» —

      — В самом прямом ...
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:16
      Можно сказать одно,G7 пользуясь слабостью России в 2000 годах создал на Украине государство для продвижения своих целей - создание концлагеря для " зелёного" энергоперехода.В 2022 году мы их планы нарушили,введя войска на Украину.Им как кровь из носа нужна покорная Россия с её энергоресурсами.Уже сейчас на западе многие компании отказываются от инвестиций в зелёную энергетику,из за плановой экономики
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:19
      Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил ... украинская армия "в определенном смысле" воюет за интересы альянса.

      Да неужели? Вот уж спасибочки, что глаза нам открыл. А мужики-то и не знали! Очередной "Капитан очевидность" проявился. lol
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:29
      США могут отказаться от части своих обязательств перед НАТО, вследствие чего на страны Евросоюза ляжет еще больше ответственности за судьбу Украины, а также за самих себя.

      Ну и какая проблема у Европы ? Забыть про Украину навсегда и сидеть не попе ровно, молчать и дышать ровно. Вот тогда на Европу, даже тараканы не полезут.
      Пора бы прекратить, примерять на себя мантию Гитлера.

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