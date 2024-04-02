В руководстве НАТО признали, что Украина «в определённом смысле» воюет за интересы альянса

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны — члены НАТО не стремятся к прямому столкновению с Россией, однако при этом продолжают поддерживать киевский режим, поскольку украинская армия "в определенном смысле" воюет за интересы альянса.В ходе интервью Радио Румынии по случаю 20-летия вступления этой страны в НАТО Джоанэ назвал вооруженный конфликт на Украине пробуждением к стратегической реальности в Европе. Однако, при этом, по словам замгенсека НАТО, альянсу следует готовиться к возможным негативным сценариям, даже несмотря на отсутствие видимого существования непосредственных рисков для их безопасности.Как отмечает американское издание The American Conservative, европейцы должны быть готовыми к тому, что США могут отказаться от части своих обязательств перед НАТО, вследствие чего на страны Евросоюза ляжет еще больше ответственности за судьбу Украины, а также за самих себя.В то же время член Палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Томас Масси призвал вывести США из НАТО. На своей странице в одной из западных соцсетей конгрессмен подчеркнул, что, поскольку Гавайи, являющиеся одним из штатов США, не попадают под действие договора НАТО о коллективной защите, по мнению Масси, необходимо вывести из альянса и остальные штаты.Тогда как ряд представителей Республиканской партии выступает за выход США из НАТО, кандидат от политсилы в президенты Трамп считает, что из альянса выходить не нужно, однако следует увеличить финансирование альянса со стороны остальных участников.

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