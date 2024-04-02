Шойгу назвал цифры потерь личного состава ВСУ с начала этого года
Российские войска, отразив контрнаступление украинской армии, продолжают отодвигать ВСУ в западном направлении. Попытки противника закрепиться на отдельных рубежах успеха не имеют. Об этом заявил министр обороны Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Минобороны.
Глава военного ведомства назвал прошлогоднее контрнаступление ВСУ провальным, подчеркнув, что с того времени украинская армия продолжает терять территории, не сумев закрепиться на отдельных позициях и рубежах. Только за последний месяц российские войска освободили пять населенных пунктов, а с начала года общая площадь освобожденных территорий новых регионов превысила 403 квадратных километра.
- заявил министр.
С января этого года украинская армия потеряла более 80 тысяч военнослужащих, а также 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе более 1200 танков и другой бронетехники, включая западную. По потерям личного состава ВСУ более подробные раскладки не даются, но думается, что в эту цифру входят не только убитые и раненые.
Как подчеркнул Шойгу, ВС России продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности. Другими словами, пока никаких заявлений о возможном наступлении, российская армия продолжает находиться в активной обороне.
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