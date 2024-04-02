Шойгу назвал цифры потерь личного состава ВСУ с начала этого года

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Шойгу назвал цифры потерь личного состава ВСУ с начала этого года

Российские войска, отразив контрнаступление украинской армии, продолжают отодвигать ВСУ в западном направлении. Попытки противника закрепиться на отдельных рубежах успеха не имеют. Об этом заявил министр обороны Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Минобороны.

Глава военного ведомства назвал прошлогоднее контрнаступление ВСУ провальным, подчеркнув, что с того времени украинская армия продолжает терять территории, не сумев закрепиться на отдельных позициях и рубежах. Только за последний месяц российские войска освободили пять населенных пунктов, а с начала года общая площадь освобожденных территорий новых регионов превысила 403 квадратных километра.



Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области – поселок Мирное

- заявил министр.

С января этого года украинская армия потеряла более 80 тысяч военнослужащих, а также 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе более 1200 танков и другой бронетехники, включая западную. По потерям личного состава ВСУ более подробные раскладки не даются, но думается, что в эту цифру входят не только убитые и раненые.

Как подчеркнул Шойгу, ВС России продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности. Другими словами, пока никаких заявлений о возможном наступлении, российская армия продолжает находиться в активной обороне.
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    11 комментариев
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    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +7
      Сегодня, 13:47
      Сказочники они там все лютые
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        +7
        Сегодня, 14:00
        Ага! Моб. резерв закончился, - младше 27-ми лет ещё не трогали...
        "... 14 тысяч единиц вооружений... ", - как считали, кто? МСЛ ( малые сапёрные лопаты) считали?
        ...Извините, - после трёх дронов в Татарстане(!) читать о "снижающихся возможностях противника" от первых лиц - противно!
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          +1
          Сегодня, 14:35
          Извините... - " ...Остапа несло... ", (С) ( Ильф, Петров).
          Не получается остановится, - фоном работает телевизор....
          Присмотрелся, вслушался... Расширенное заседание МВД с участием Президента РФ... Слов нет( допустимых на Сайте, в Пост...). Полковников, в числе заседающих в зале, - примерно, как людей славянской внешности в поликлиниках, МФЦ!
          Остальные( генералы, генеральши), - как... "среднеазиаты"... Только, С..., с преданными глазами...
          У меня Собакин честнее.... ((((
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -6
        Сегодня, 14:01
        Цитата: Alien From
        Сказочники они там все лютые

        Может и сказочники Аллен ,но судя по спутниковым сниками кладбища ростут ..А если по применению ФАБ-ов там вообще хоронить некого ..
        Вот читая комметы и статьи такие ..Так грустно и песня в душе такая почему то ..
        Как мы попали то по английское "Разделяй и влавствуй .." ..Жуть !
        Ну ничего ,предателей зато видно по полной ..

        Провемся и черти нам не братья..
        Я от этой песни прям на слезу падают ...Твари отомстим за всех и все.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 13:48
      С января этого года украинская армия потеряла более 80 тысяч
      А каковы наши потери ?
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        +4
        Сегодня, 13:55
        А это дорогой дядя Ли неположено знать челяди, по их высокому мнению. 87 процентов..б.
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +5
          Сегодня, 13:58
          Цитата: Alien From
          неположено знать челяди

          На Сахалине ежемесячно гибнет более 30 человек...Известно из соболезнований губернатора.
      2. oleg Pesotsky Ранг пользователя
        oleg Pesotsky
        -3
        Сегодня, 14:12
        По подсчетам агентств и блогеров, основывающихся на опубликованных некрологах и иной доступной информации, с 2022-го года потери ВС РФ составили около 82 тыс личного состава. Потери ВСУ оцениваются около 90 тыс.
      3. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -5
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Uncle Lee
        С января этого года украинская армия потеряла более 80 тысяч
        А каковы наши потери ?

        87% за ВВП !!!! И сейчас еще больше ..Еще не вечер !
    3. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 14:18
      более 1200 танков

      Их послушать , они там положили реинкарнацию танковых корпусов Моделя и Гота ,которые телепортировалась во времени из под Курской дуги в 43,под Донбасс.1200!!!!!Фанастика fellow
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 14:36
        Цитата: spirit
        они там положили реинкарнацию танковых корпусов

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