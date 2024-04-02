Украинские спецслужбы вступили в спор по поводу «авторства» атак на предприятия в Татарстане

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Украинские спецслужбы вступили в спор по поводу «авторства» атак на предприятия в Татарстане

На Украине продолжается конкуренция между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны по вопросу о том, кто из них вносит больший вклад в диверсии на российской территории. Это признает и сама украинская пресса.

Сегодня предметом спора стала удачная атака беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске на территории Республики Татарстан в Российской Федерации. Украинские СМИ утром сообщили, что атака БПЛА против российских объектов была проведена ГУР Минобороны, то есть военной разведкой.

Судя по всему, такая информация вызвала недовольство в СБУ. Поэтому в обеденное время начали появляться сообщения о том, что атака дронов на объекты в Татарстане стала результатом «совместной операции» военной разведки и службы безопасности страны.

Ранее украинские спецслужбы уже не раз оспаривали «авторство» тех или иных покушений и диверсий против российских объектов. Например, директор СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью заявлял, что именно его структура стоит за атаками на Крымский мост и дал понять, что покушения и убийства патриотически настроенных военкоров и политиков – тоже дело рук украинской контрразведки. В свою очередь, ранее эти акции приписывались украинской военной разведке.

Споры за «авторство» диверсий и терактов имеют под собой и прямое экономическое обоснование. Более «результативная» спецслужба может претендовать на более щедрое финансирование со стороны киевского режима и его зарубежных спонсоров. Кроме того, повышается и политический рейтинг, влияние руководителя спецслужбы.
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    13 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 13:54
      Нелюди грызутся между собой кто больше крови гражданских пролил..... Ну-ну....
      1. SS68SS Ранг пользователя
        SS68SS
        +4
        Сегодня, 13:59
        Вопрос к нашим спецслужбам. КАК они "долетели" до Татарстана?
        1. Русфанер Ранг пользователя
          Русфанер
          +2
          Сегодня, 14:28
          Уму недостижимо! Как можно прозевать Аэропракт?! Достаточно большой самолёт - на Ротаксе летает!
          1. spectr Ранг пользователя
            spectr
            0
            Сегодня, 15:26
            Возможно надо на контроль ставить использование 3Д принтеров.
        2. spectr Ранг пользователя
          spectr
          0
          Сегодня, 15:19
          Изучать надо и очень пристально этот момент. С учетом того, что сейчас появилось много КБ, собирающих беспилотники, получается доступ к комплектухе есть. А недавнее сообщение о попытке провоза взрывчатки в иконах навевает на мысль, что при наличии чертежей можно организовать подпольный сбор БПЛА и оснащать их ввозимой взрывчаткой. И таким образом организовывать диверсии с территории России.
      2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 14:01
        В глазах западного хозяина необходимо быть чуть лучше конкурента , причем они так уверены в своей безнаказанности и главенстве на международным правом , что буквально выпячивают наружу свою мерзкую, дьявльскую сущность. Эту уверенность в них вложили американцы ссылаясь видимо на какие то негласные договоренности. Но чует мое сердце , что никчемные жизни этих деятелей подходят к концу.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +9
      Сегодня, 14:00
      «На Украине продолжается конкуренция между СБУ и ГУР по вопросу о том, кто из них вносит больший вклад в диверсии на российской территории» —

      — Придёт время - будут друг на друга валить ...
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:13
      атака дронов на объекты в Татарстане стала результатом «совместной операции» военной разведки и службы безопасности страны.

      Интересно, а кто станет автором совместного удара по зданиям СБУ и ГУР в Киеве.
    4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 14:28
      Да, вот совершенно не важно кто "автор". Важно, что они хозяйничают в нашем небе совершенно свободно. На любых направлениях. И, надувание шек МО, не помогает обезопасить наш тыл от бандеро- фашистких ударов. Хотелось бы услышать от нашего МО, что необходимо сделать для прекращения этих ударов и что уже сделано. Какая помощь нужна. По всей видимости, ждать будем долго.
    5. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 14:34
      Меня другое напрягает:
      Лохлы давным давно связали проволокой по три раритетных "максима", загрузили их в кузова тарантаек и худо -бедно постреливают по нашим "гераням".
      Я в который раз смотрю,как их укроастролябии ,внимание, СПОКОЙНО, даже белым днем или утром,степенно подлетают, неторопливо наводятся и прицельно, как в тире, долбят по нефтеколоннам, складам и прочим вкусненьким целям.
      Их все видят, снимают и матерятся,но никто так и не пытается "связать проволокой "максимы" ?!
      Почему до сих пор не созданы посты наблюдения, не установлены хоть какие-то средства пусть колхозного, но ПВО ?!
      Набрать из гражданских расчеты и обучить их -военных академиев не надо,но это уже полюбому снизит эффективность вальяжного расстрела нас наймитами Запада.

      Сколько нападений мы должны прокакать еще,чтобы создать комплекс мер по противодействию этому безнаказанному лохлоавиасафари ?!
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 14:39
      Какие там людишки там собраны, такие и службы...

      Сегодняшняя новость:

      Советник офиса Зеленского и глава одного из департаментов СБУ Артем Шило попался на том, что в составе организованной им преступной группы украл 95 млн. гривен на покупке трансформаторов.

      Который на самом деле - начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства.
      И которому всего неполных 34 года от роду. Ненамного моложе своих прямых начальников - Буданова (38 лет) и Зеленского (46 лет).
    7. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      Сегодня, 14:40
      повышается и политический рейтинг, влияние руководителя спецслужбы.
      Давно уже надо обнулить эти рейтинги вместе с руководителями. В наших разведструктурах, мне кажется, нужно создать отдельное подразделение, которое будет заниматься только выслеживание верхушки укрорейха и передавать данные непосредственным исполнителям: ракетчикам, ВКС, артиллеристам, диверсантам. С учётом того, что они по одному не ходят, вместе с ними будут отправляться к Бандере их заместители, помощники и прочая фашистская сволочь.
    8. Дво Ранг пользователя
      Дво
      0
      Сегодня, 15:05
      Авторы и исполнители уже в Лондоне или Париже ,а шестёрки берут на себя ответственность.

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