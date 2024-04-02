Украинские спецслужбы вступили в спор по поводу «авторства» атак на предприятия в Татарстане
На Украине продолжается конкуренция между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны по вопросу о том, кто из них вносит больший вклад в диверсии на российской территории. Это признает и сама украинская пресса.
Сегодня предметом спора стала удачная атака беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске на территории Республики Татарстан в Российской Федерации. Украинские СМИ утром сообщили, что атака БПЛА против российских объектов была проведена ГУР Минобороны, то есть военной разведкой.
Судя по всему, такая информация вызвала недовольство в СБУ. Поэтому в обеденное время начали появляться сообщения о том, что атака дронов на объекты в Татарстане стала результатом «совместной операции» военной разведки и службы безопасности страны.
Ранее украинские спецслужбы уже не раз оспаривали «авторство» тех или иных покушений и диверсий против российских объектов. Например, директор СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью заявлял, что именно его структура стоит за атаками на Крымский мост и дал понять, что покушения и убийства патриотически настроенных военкоров и политиков – тоже дело рук украинской контрразведки. В свою очередь, ранее эти акции приписывались украинской военной разведке.
Споры за «авторство» диверсий и терактов имеют под собой и прямое экономическое обоснование. Более «результативная» спецслужба может претендовать на более щедрое финансирование со стороны киевского режима и его зарубежных спонсоров. Кроме того, повышается и политический рейтинг, влияние руководителя спецслужбы.
Информация