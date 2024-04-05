«Железный капут»: что известно о самом секретном в мире танке

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«Железный капут»: что известно о самом секретном в мире танке

В начале 20 века в Германской империи был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием. Машина получила название «Железный капут» и на сегодняшний день о ней осталось крайне мало информации.

Впрочем, кое-какие характеристики до нас дошли.



Начать стоит с того, что это была гигантская машина, длина которой составляла 20, ширина –14 и высота – 10 метров. Вес «Железного капута» достигал порядка 270 тонн. Это скорее был «крейсер на гусеницах», чем танк в современном его понимании.

Корпус машины – клепанный с толщиной бронелистов 100 мм. Сталь для создания «монстра» использовалась из запасов Кайзерлихе марине.

В нижней лобовой части располагались буксировочные крюки. Правда, не совсем понятно, как в начале XX века можно было буксировать 270-тонную гусеничную машину. Если, конечно, поблизости не окажется еще одной такой же, что указывает на планы массового производства.

На верхней лобовой детали расположился «козырек», прикрывающий систему охлаждения трансмиссии, а рядом люк для доступа к той самой трансмиссии.

Выше находятся два орудия 150-мм. Дальше идет подбашенная коробка с утопленной в ней башней. Вооружение последней состоит из 420-мм «Большой Берты» и 280-мм быстрозаряжаемого орудия Бруно.

Радиостанция монструозного танка, если верить сохранившимся сведениям, добивала почти на 150 км.

Борта «Железного капута» расположены строго вертикально. В каждом из них встроены по два спонсона с орудиями 170-мм. Боекомплект танка включал 600 снарядов разных калибров.

Массивные гусеницы танка имели ширину трака 230 см. В движение машину приводили целых четыре 650-сильных двигателя.
Согласно некоторым данным, основанным отчасти на информации с испытаний в Африке, танк мог разгоняться до 12 км/ч. Изначально экипаж «Железного капута» состоял из 12 человек.

Весь 1912 год 270-тонная машина проходила испытания в Германии. Затем «Железный капут» отправили в Восточную Африку, где он принимал ограниченное участие в операциях против отдельных племен.

В Первой мировой танк поучаствовать не смог, так как Германия не сумела доставить его обратно. При этом одним из секретных пунктов Версальского договора было уничтожение «чудо-машины», что и произошло в ноябре 1919 года.

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    9 комментариев
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    1. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      +5
      Сегодня, 20:29
      «Железный капут» мы да, из журнала Каламбур, знаем. Он там забытый в Африке, до сих пор где-то катается.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +5
        Сегодня, 20:50
        Для 1 апреля в самый раз было б, а так... КАЛАМБУР!
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +7
      Сегодня, 20:32
      Железный капут»: что известно о самом секретном в мире танке

      Первое апреля вроде бы прошло уже?
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 21:25
        Трибалт наверное, у них только Новый год закончилось, для них ЭТО нормально.
    3. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +8
      Сегодня, 20:33
      Что за дичь ?) автор писал на 1 апреля а вышло только сегодня ?)
      1. cpls22 Ранг пользователя
        cpls22
        0
        Сегодня, 22:00
        Дорога ложка к обеду, а шутка к 1 апреля. В ютубе она вовремя вышла, похоже.
    4. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      +1
      Сегодня, 20:47
      опять преамбула к ютубу... скольао можно???
    5. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 21:05
      это была гигантская машина, длина которой составляла 20, ширина –14 и высота – 10 метров. Вес «Железного капута» достигал порядка 270 тонн.

      А как они собирались речки переплывать ? laughing
    6. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 21:20
      А Дранкеля и Шранкеля из Африки сумели эвакуировать? Очень "интересует" судьба экипажа. feel

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