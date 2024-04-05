«Железный капут»: что известно о самом секретном в мире танке
В начале 20 века в Германской империи был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием. Машина получила название «Железный капут» и на сегодняшний день о ней осталось крайне мало информации.
Впрочем, кое-какие характеристики до нас дошли.
Начать стоит с того, что это была гигантская машина, длина которой составляла 20, ширина –14 и высота – 10 метров. Вес «Железного капута» достигал порядка 270 тонн. Это скорее был «крейсер на гусеницах», чем танк в современном его понимании.
Корпус машины – клепанный с толщиной бронелистов 100 мм. Сталь для создания «монстра» использовалась из запасов Кайзерлихе марине.
В нижней лобовой части располагались буксировочные крюки. Правда, не совсем понятно, как в начале XX века можно было буксировать 270-тонную гусеничную машину. Если, конечно, поблизости не окажется еще одной такой же, что указывает на планы массового производства.
На верхней лобовой детали расположился «козырек», прикрывающий систему охлаждения трансмиссии, а рядом люк для доступа к той самой трансмиссии.
Выше находятся два орудия 150-мм. Дальше идет подбашенная коробка с утопленной в ней башней. Вооружение последней состоит из 420-мм «Большой Берты» и 280-мм быстрозаряжаемого орудия Бруно.
Радиостанция монструозного танка, если верить сохранившимся сведениям, добивала почти на 150 км.
Борта «Железного капута» расположены строго вертикально. В каждом из них встроены по два спонсона с орудиями 170-мм. Боекомплект танка включал 600 снарядов разных калибров.
Массивные гусеницы танка имели ширину трака 230 см. В движение машину приводили целых четыре 650-сильных двигателя.
Согласно некоторым данным, основанным отчасти на информации с испытаний в Африке, танк мог разгоняться до 12 км/ч. Изначально экипаж «Железного капута» состоял из 12 человек.
Весь 1912 год 270-тонная машина проходила испытания в Германии. Затем «Железный капут» отправили в Восточную Африку, где он принимал ограниченное участие в операциях против отдельных племен.
В Первой мировой танк поучаствовать не смог, так как Германия не сумела доставить его обратно. При этом одним из секретных пунктов Версальского договора было уничтожение «чудо-машины», что и произошло в ноябре 1919 года.
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