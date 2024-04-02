Украинские ресурсы: Лондон предупредил Киев о подготовке Россией массированного ракетного удара по ВСУ на линии фронта

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Украинские ресурсы: Лондон предупредил Киев о подготовке Россией массированного ракетного удара по ВСУ на линии фронта

Пока различные украинские "эксперты" и "аналитики" с пеной у рта доказывают, что у России якобы закончились ракеты, британская разведка MI-6 предоставляет совсем другие сведения. По информации британцев, российский ВПК работает не останавливаясь, а количество российских ракет весьма неприятно "удивит" Киев.

Как пишут украинские паблики, британская MI-6 предоставила Генштабу ВСУ данные о том, что российская армия накопила очень большое количество различных ракет, а также дронов-камикадзе, в том числе способных действовать в ближних тылах ВСУ. Такой же доклад лег на стол Зеленскому. Британцы предполагают, что все накопленное Россия использует в рамках летнего контрнаступления, нанеся массированный удар на нескольких направлениях. Не забыли британцы и про российские авиабомбы, они тоже посыпятся на головы солдат ВСУ.



Подчеркивается, что данный удар приведет не только к уничтожению большого количества украинских военных, но и будет иметь психологический эффект, что должно сломить сопротивление украинцев. По крайней мере, так считают в Лондоне.

(...) российская армия накопила большое количество ракет/Ланцетов/Шахедов и авиабомб для летнего контрнаступления. (...) Кремль хочет организовать показательный массовый удар на нескольких участках фронта

- пишут украинские ресурсы.

Официальных подтверждений этому нет, да и не будет Киев распространять такую информацию. Отметим, что дыма без огня не бывает, так что подождем.
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    5 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:20
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "Российские военные накопили значительный арсенал авиационных средств поражения для нанесения массированного удара перед летним наступлением.
      Удар будет настолько мощным, что его психологический эффект на ВСУ станет важным фактором успешности последующего наступления" - британская разведка.

      даже не стоит сомневаться
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:42
        Отметим, что дыма без огня не бывает, так что подождем.
        Очень хотелось посмотреть ! good
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:22
      «Количество российских ракет весьма неприятно "удивит" Киев» —

      — Киев привык,Киев уже ничем не удивишь ...
    4. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 14:41
      Кремль хочет организовать показательный массовый удар на нескольких участках фронта

      Ну это же прекрасно! Показательная порка укрорейха будет очень кстати! Надеюсь, что в этот раз MI-6 не ошиблась.
    5. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      0
      Сегодня, 14:42
      Ждите, мрази. Мало не покажется. У меня только одно пожелание. Приземлить фаб на голову мамкиному пирожку буданову. Редкостная мразь.

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