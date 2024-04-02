Жители румынского города сообщили о переброске танков Abrams вблизи границы с Украиной
Переброска танков Abrams американского производства в настоящее время осуществляется в Румынии, недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщают в социальных сетях жители румынского города Ватра Дорней. В румынском сегменте интернета активно обсуждается появление американских танков в данном регионе.
Таким образом, Североатлантический альянс продолжает перемещать военную технику и вооружения в ряде стран Восточной Европы. В мае 2023 года парламент Румынии одобрил запрос министерства обороны страны о приобретении у США 54 подержанных танков Abrams M1A2.
Однако есть мнение, что танки, которые были замечены вблизи города Ватра Дорней, перемещаются не для румынских вооруженных сил, а для украинской армии. Поэтому, собственно, их и везут в сторону румынско-украинской границы.
Ранее США поставили Украине 31 танк Abrams. Долгое время ВСУ не использовали американские танки на фронте, но сейчас они появились на линии боевого соприкосновения.
Уже известно об уничтожении ВС РФ как минимум четырех танков американского производства. Понятно, что эти потери будут только расти. У США не остается иного выхода, как передавать Украине дополнительную военную технику, поскольку постепенно лишающаяся танков, бронемашин и артиллерийских систем украинская армия терпит провал за провалом, а ВС РФ развивают наступление сразу по нескольким направлениям в зоне проведения специальной военной операции.
- Wikipedia / 7th Army Joint Multinational Training Command from Grafenwoehr, Germany
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