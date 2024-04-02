Директор СВР: Переданная США информация об угрозе нападений в РФ была «слишком общей»
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Российская Федерация действительно получила от США сведения о возможности террористических актов в стране, но они не были подробными. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По утверждению руководителя внешней разведки, информация о риске терактов была передана американскими спецслужбами органам Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении
- сказал директор СВР РФ, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Кроме того, руководитель российской внешней разведки подчеркнул, что каналы взаимодействия спецслужб США и РФ в вопросах борьбы с терроризмом сохраняются. Но коммуникация является ограниченной в связи со сложной международной политической ситуацией и ярко выраженной антироссийской позицией США.
Напомним, что 22 марта четверо террористов устроили расстрел мирных граждан, пришедших на концерт рок-группы «Пикник» в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Вскоре всех стрелявших задержали. В результате нападения погибли 144 человека. Западные СМИ распространили информацию, что США предупреждали российскую сторону о риске террористических актов.
Теперь мы понимаем, что эти «предупреждения» были сделаны в такой форме, что ничего из них понятно не было. И делалось это исключительно для создания видимости заинтересованности США в борьбе с терроризмом.
kremlin.ru
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