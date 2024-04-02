Директор СВР: Переданная США информация об угрозе нападений в РФ была «слишком общей»

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Директор СВР: Переданная США информация об угрозе нападений в РФ была «слишком общей»

Российская Федерация действительно получила от США сведения о возможности террористических актов в стране, но они не были подробными. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По утверждению руководителя внешней разведки, информация о риске терактов была передана американскими спецслужбами органам Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении

- сказал директор СВР РФ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, руководитель российской внешней разведки подчеркнул, что каналы взаимодействия спецслужб США и РФ в вопросах борьбы с терроризмом сохраняются. Но коммуникация является ограниченной в связи со сложной международной политической ситуацией и ярко выраженной антироссийской позицией США.

Напомним, что 22 марта четверо террористов устроили расстрел мирных граждан, пришедших на концерт рок-группы «Пикник» в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Вскоре всех стрелявших задержали. В результате нападения погибли 144 человека. Западные СМИ распространили информацию, что США предупреждали российскую сторону о риске террористических актов.

Теперь мы понимаем, что эти «предупреждения» были сделаны в такой форме, что ничего из них понятно не было. И делалось это исключительно для создания видимости заинтересованности США в борьбе с терроризмом.
  • kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +2
    Сегодня, 14:30
    А как же информация переданная иранскими спецслужбами (за неделю до теракта)?
    Там что было не так?
  2. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 14:32
    Тааак, оказывается предупреждение всё-таки было?
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:36
    А может стоит перейти к принципу глаз за глаз? Кроме вариантов ,Байден слушай и не перебивай.
    1. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 14:46
      Это не твой глаз! ( "зуб", "...и даже не его..." (С) классика советского кинематографа...). ((((
  4. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:24
    Интересгный он -директор..Внешнй Разведки...Карл!Заикался,как нашкодивший школьник на совбезе,теперь информации недостаточно..А чего у вас достаточно?Наверное и размеров жалования им не хватает..

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