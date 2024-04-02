До 12 человек увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге
Сегодня утром украинские националисты вновь атаковали территорию России. На этот раз несколько беспилотников долетели до Республики Татарстан. Один из дронов самолетного типа упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске, в результате вспыхнул пожар, который был достаточно быстро потушен. Власти сообщают, что дрон был подавлен средствами РЭБ, работа предприятия не нарушена, никто не пострадал.
Еще один беспилотник взорвался в Елабуге вблизи с общежитиями «Алабуга Политех» Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДД) сообщили, что в результате взрыва в трех зданиях общежития политехнического колледжа нарушено остекление. По первым данным, от атаки БПЛА пострадали шесть человек. Сейчас стало известно, что эта цифра выросла в два раза — до 12 человек, все они студенты «Алабуга Политех». Жизни людей ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь. По неофициальным данным, среди пострадавших двое 17-летних подростков и 16-летняя гражданка Руанды.
Пресс-служба ОЭЗ «Алабуга» уточнила, что в атаке принимали участие два беспилотника, «оснащенных оборудованием стран НАТО». Информацию о том, что натовские союзники Украины участвуют в планировании ударов по гражданским объектам на территории РФ со ссылкой на источник ранее распространил американский телеканал CNN.
После атак дронов были введены дополнительные меры безопасности в международном аэропорту Казани. В пресс-службе аэропорта сообщили, что обслуживание пассажиров и самолетов ведется в полном объеме. В елабужском политехническом колледже занятия для студентов отменили на три дня.
Это уже не первая атаки украинских беспилотников с начала года по крупным нефтеперерабатывающим предприятиям в России. В частности, ранее были атакованы Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.
Ситуацию с участившимися атаками по НПЗ прокомментировали в Кремле. На сегодняшнем брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу утренней попытки поразить нефтезавод в Нижнекамске, заявил, что ВС РФ работают над тем, чтобы минимизировать эти угрозы, а впоследствии полностью исключить. Песков не стал более подробно говорить на эту тему.
— пояснил спикер главы государства.
Следственный комитет России опубликовал заявление в своем телеграм-канале, в котором говорится, что Следком будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка вооруженными формированиями Украины.
Предварительно, беспилотники, которые сегодня утром атаковали Татарстан, были запущены из украинского Чернигова. Возможно, что дроны летели над дельтой реки Волга, что затрудняло их обнаружение. По другой версии, беспилотники были запущены из приграничных районов Харьковской и Сумской областей, преодолели расстояние свыше 1100 км, пролетев на малой высоте. Странно, что при этом за время полёта дронов внушительных размеров никто не обратил на них внимание да ещё и при хорошей погоде. Или все же эта версия далека от истины?
Кстати, это первая атака украинских дронов по Татарстан. Хочется надеяться, что и последняя.
- Соцсети
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