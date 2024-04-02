До 12 человек увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге

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До 12 человек увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге

Сегодня утром украинские националисты вновь атаковали территорию России. На этот раз несколько беспилотников долетели до Республики Татарстан. Один из дронов самолетного типа упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске, в результате вспыхнул пожар, который был достаточно быстро потушен. Власти сообщают, что дрон был подавлен средствами РЭБ, работа предприятия не нарушена, никто не пострадал.

Еще один беспилотник взорвался в Елабуге вблизи с общежитиями «Алабуга Политех» Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДД) сообщили, что в результате взрыва в трех зданиях общежития политехнического колледжа нарушено остекление. По первым данным, от атаки БПЛА пострадали шесть человек. Сейчас стало известно, что эта цифра выросла в два раза — до 12 человек, все они студенты «Алабуга Политех». Жизни людей ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь. По неофициальным данным, среди пострадавших двое 17-летних подростков и 16-летняя гражданка Руанды.



Пресс-служба ОЭЗ «Алабуга» уточнила, что в атаке принимали участие два беспилотника, «оснащенных оборудованием стран НАТО». Информацию о том, что натовские союзники Украины участвуют в планировании ударов по гражданским объектам на территории РФ со ссылкой на источник ранее распространил американский телеканал CNN.

После атак дронов были введены дополнительные меры безопасности в международном аэропорту Казани. В пресс-службе аэропорта сообщили, что обслуживание пассажиров и самолетов ведется в полном объеме. В елабужском политехническом колледже занятия для студентов отменили на три дня.

Это уже не первая атаки украинских беспилотников с начала года по крупным нефтеперерабатывающим предприятиям в России. В частности, ранее были атакованы Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.

Ситуацию с участившимися атаками по НПЗ прокомментировали в Кремле. На сегодняшнем брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу утренней попытки поразить нефтезавод в Нижнекамске, заявил, что ВС РФ работают над тем, чтобы минимизировать эти угрозы, а впоследствии полностью исключить. Песков не стал более подробно говорить на эту тему.

Это больше вопрос к компетенции Минобороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима

— пояснил спикер главы государства.

Следственный комитет России опубликовал заявление в своем телеграм-канале, в котором говорится, что Следком будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка вооруженными формированиями Украины.

Предварительно, беспилотники, которые сегодня утром атаковали Татарстан, были запущены из украинского Чернигова. Возможно, что дроны летели над дельтой реки Волга, что затрудняло их обнаружение. По другой версии, беспилотники были запущены из приграничных районов Харьковской и Сумской областей, преодолели расстояние свыше 1100 км, пролетев на малой высоте. Странно, что при этом за время полёта дронов внушительных размеров никто не обратил на них внимание да ещё и при хорошей погоде. Или все же эта версия далека от истины?

Кстати, это первая атака украинских дронов по Татарстан. Хочется надеяться, что и последняя.
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23 комментария
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  1. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +2
    Сегодня, 14:39
    До Владивостока интересно долетят?
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:42
      Вопрос времени с таким соплежуством кремля и министерства обороны!
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:42
      а мне интересно другое, кто-нить ответит за раздолбайство и пофигизм?
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:50
      До Владивостока интересно долетят?
      С этикой войны и красными линиями, долетят
      1. iommi Ранг пользователя
        iommi
        0
        Сегодня, 15:21
        Я бы даже сказал вдоль красных линий
  2. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 14:42
    Возле нашего оренбургского газзавода ПВО и РЭБ поставьте, не ждите прилетов.
    И правильно в статье, что могли из Казахстана запустить
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      -6
      Сегодня, 14:46
      были атакованы Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.
      Ждем перебоев с бензином ... am
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 15:18
        Я уже писал про цены на бензин и про перебои с бензином в нашем городе, еще до прилетов на НПЗ, ну а сейчас - тем более. Я был бы рад, если Ваши минуса скинут цены на бензин и устранят перебои с ним. hi
  3. Грац Ранг пользователя
    Грац
    +1
    Сегодня, 14:43
    по странам нато надо отвечать симметрично, это дело без их непосредственного участия не обходится, соплежуев никто не боится и не уважает это нашему правительству стоит помнить, не будем отвечать западу на их территории , навал на нас с их стороны только усилится
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Грац
      по странам нато надо отвечать симметрично

      для начала бы свой генералитет встряхнуть конкретно
    2. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +2
      Сегодня, 15:05
      И как Вы предлагаете это сделать? Кроме развязывания третьей мировой.
  4. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 14:48
    Они ведь по жпс ориентируются?
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 14:49
    Это и должно быть произойти рано или! поздноУпорное нежелание вводить войска в Сумы и Чернигов аукакается нам обстрелами Белгородчины ,Брянщины и вот теперь Татарии!Интересно,дальше что?Никого не отправили в отставку,не лишили званий,чинов,наград,Путин упрямо молчит-его всё устраивает "всё идёт по плану "?Так пусть едет не в безопасный город а в Белгород,и сегодня же,и со своим бездарным правительством!А то хорошо имитировать видимость работы сидя под надёжной защитой и охраной!
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Бережливый
      сидя под надёжной защитой и охраной!

      И по Кремлю прилетело ! И тишина.... recourse
  6. Дво Ранг пользователя
    Дво
    +3
    Сегодня, 14:59
    Меня поражает одно владельцы НПЗ и газопроводов расположенных в западной части России ,имеют каждый день многомиллионную прибыль но за время СВО элементарно не чего не сделали .Не оснастили свои предприятия приносящие им прибыль противо дроновой защитой, с их деньгами они могут купить любую защиты в любом государстве и смонтировать у себя на предприятиях .У них что аналитиков нет, которые могут просчитать угрозы и сказать что сделать .Тишина дождутся разбомбят предприятия и не будет у них прибыли.
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 15:05
      А зачем владельцам НПЗ и газопроводов заниматься геморроем, что то там делать?Они уверены, что Государство все им потери компенсирует.
      1. Дво Ранг пользователя
        Дво
        0
        Сегодня, 15:07
        У нас государство обычно всё прощает когда речь заходит о деньгах .
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 15:07
      Дво-может быть,потому что такие объекты и производство хоть и находятся в частных руках зачастую,но относятся к стратегически важным для деятельности государства производствам,и как не крути но их защитой должно заниматься МО?
      1. Дво Ранг пользователя
        Дво
        0
        Сегодня, 15:12
        Уж лучше частники там денежная мотивация и нет раздолбаев и жёстко спрашивают за косяки.
  7. Андрей1978 Ранг пользователя
    Андрей1978
    0
    Сегодня, 15:02
    Это уже иной уровень моделизма самолетиков, если беспилотно на такие расстояния... И с каждым разом, полёт анализируют и вносят улучшения... Студентам желаю скорейшего выздоровления!!!
  8. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:03
    В каждом случае утверждается,что без помощи нато не обходится,тогда почему бпла-шпионы над Чёрным морем ещё летают?Буквально вчера на ВО была про это заметка,мол-ждём налёта кохлов после доразведки и вот-получите....чего ждать?натовцы уже открыто глумятся......
  9. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 15:15
    Это ещё нужно посмотреть откуда они прилетели? 1100км до Украины расстояние довольно большое. Возможно запуск идет откуда-то поближе. Возможно вообще с нашей же территории. sad
  10. Юн Клоб Ранг пользователя
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 15:17
    Террористические атаки организуемые США начинают, по моему личному оценочному суждению, создавать угрозу нашей государственности. Пора уничтожать США ядерным оружием на фиг.
    Но Америка не исчезнет навсегда. Она будет жить в джинсах, которые мы продолжим носить, в американских фильмах, которых много сталось в записях, в дырке на глобусе, на которую школьники будут указывать указками. yes

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