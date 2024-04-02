Лукашенко: Белоруссия никому не угрожает, но готовится к войне
Белоруссия никому не угрожает, но готовится к войне. И она делает это открыто.
Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродно.
- процитировал президент Белоруссии известное высказывание.
По его мнению, оно отражает суть политики Минска. В Белоруссии идет непрерывная подготовка воинских подразделений. Белорусская армия постоянно обновляет свое вооружение и боевую технику.
По мнению Лукашенко, критика Западом таких действий говорит о том, что все делается абсолютно правильно.
- считает глава белорусского государства.
Он подчеркнул, что не следует расценивать поддержание в боеготовном состоянии Вооруженных сил РБ как угрозу кому-либо. У Минска нет надобности угрожать другим странам, так как ему от них ничего не нужно.
- пояснил Лукашенко.
По его словам, белорусское государство не имеет агрессивных планов и настроено исключительно на созидание.
Во время визита в Гродно Лукашенко на месте строительства новой больницы взял лопату и заложил в землю капсулу, содержащую послание будущим поколениям. Он отметил, что город, куда он приехал, находится на западе страны, недалеко от границы. По другую сторону от нее, обратил внимание президент, тоже копают землю, но там строят укрепления и роют окопы, в то время как в Белоруссии ведут мирное строительство.
- https://president.gov.by/
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