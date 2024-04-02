Лукашенко: Белоруссия никому не угрожает, но готовится к войне

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Лукашенко: Белоруссия никому не угрожает, но готовится к войне

Белоруссия никому не угрожает, но готовится к войне. И она делает это открыто.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродно.



Хочешь мира – готовься к войне

- процитировал президент Белоруссии известное высказывание.

По его мнению, оно отражает суть политики Минска. В Белоруссии идет непрерывная подготовка воинских подразделений. Белорусская армия постоянно обновляет свое вооружение и боевую технику.

По мнению Лукашенко, критика Западом таких действий говорит о том, что все делается абсолютно правильно.

Если там нас начнут хвалить, беда

- считает глава белорусского государства.

Он подчеркнул, что не следует расценивать поддержание в боеготовном состоянии Вооруженных сил РБ как угрозу кому-либо. У Минска нет надобности угрожать другим странам, так как ему от них ничего не нужно.

Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать

- пояснил Лукашенко.

По его словам, белорусское государство не имеет агрессивных планов и настроено исключительно на созидание.

Во время визита в Гродно Лукашенко на месте строительства новой больницы взял лопату и заложил в землю капсулу, содержащую послание будущим поколениям. Он отметил, что город, куда он приехал, находится на западе страны, недалеко от границы. По другую сторону от нее, обратил внимание президент, тоже копают землю, но там строят укрепления и роют окопы, в то время как в Белоруссии ведут мирное строительство.
  • https://president.gov.by/
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:36
    «Если там нас начнут хвалить, беда» —

    — Помнит Александр Григорьевич,чем это заканчивалось ...
  2. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    0
    Сегодня, 14:43
    но готовится к войне.

    Что-то все ресурсы заполонили эти новости. Все готовятся к войне. К чему бы это? Видимо капиталисты и правда решили третью мировую устроить. Несчастные народы...
    1. Анатоль Клим Ранг пользователя
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Doccor18
      К чему бы это?

      В Белоруссии в следующем году очередные выборы президента Лукашенко. Вспомним какие были события после предыдущих выборов. Раскачать обстановку, вызвать недовольство белорусов, вывести на улицу, ну и воспользоваться моментом, чтобы оторвать Беларусь от России, вплоть до провокаций на границе, вот такой вероятный сценарий. Так что будет совсем не просто.
      1. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        0
        Сегодня, 14:54
        Раскачать обстановку, вызвать недовольство белорусов, вывести на улицу, ну и воспользоваться моментом, чтобы оторвать Беларусь от России

        Пока батька у руля, всё будет норм. А вот когда его не станет........
        1. Анатоль Клим Ранг пользователя
          Анатоль Клим
          0
          Сегодня, 15:03
          Цитата: Doccor18
          Пока батька у руля, всё будет норм.

          Угу, помню, помню! Летал прошлый раз Лукашенко над Минском на вертолёте с Колей с автоматом. Но там тоже учатся и просчитывают различные варианты, рядом война, дроны, оружие, ДРГ, надеюсь учитывают риски.
  3. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:58
    Идёт согласование..по боевым действиям?

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