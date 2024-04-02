Более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке для всех

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Более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке для всех

В начале прошлого месяца появилась информация, что в российском правительстве обсуждается прогрессивная шкала налогообложения, которая предусматривает повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн рублей в год.

Так, один из вариантов предусматривает увеличение НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан с доходом от 1 млн рублей в год, а также до 20% для тех, кто зарабатывает более 5 млн в год.



Сегодня 15% НДФЛ платят граждане РФ с доходом от 5 млн рублей. Для всех остальных существует единая ставка в 13 процентов.

Между тем, исходя из опроса, проведенного ВЦИОМ, более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13%. Так, согласно опубликованным результатам, 67 процентов респондентов считают, что ставка должна уменьшаться для людей с маленьким доходом и увеличиваться для тех, у кого доход большой.

О каких-либо критериях при этом ничего не говорится.

Что характерно, в возрастной категории от 60 лет идею о прогрессивном налогообложении поддержали более 80% опрошенных, в то время, как молодое поколение от 18 до 24 лет относится к инициативе без энтузиазма. В поддержку «плавающей» ставки НДФЛ выступают лишь 47% опрошенных.

Среди граждан от 35 до 59 лет также большинство поддерживают идею отмены единой ставки в 13%.
  • pixabay.com
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17 комментариев
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  1. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 14:47
    Сомнительно.
    Даёшь больше и новых налогов.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 14:52
      Старая песня о главном. Лет 30 её наверное обсуждаем.
      Что-то подсказывает, что вновь поднять её заставило ярое нежелание "капитанов отечественного бизнеса" делится со страной своими умопомрачительными сверхдоходами во время проведения СВО и бесконечно вводимых санкций со стороны стран "цивилизованного пупа".
      Раньше их боялись обидеть, а теперь видно уже и деваться не куда власти, приходится обижать не прикасаемых. crying
      1. KAV Ранг пользователя
        KAV
        +2
        Сегодня, 15:14
        Цитата: кредо
        Раньше их боялись обидеть, а теперь видно уже и деваться не куда власти, приходится обижать не прикасаемых.
        Каких таких неприкасаемых? Это тех, которые более 1 млн. в год зарабатывают? Да и шкала получается какая-то не особо прогрессивная, всего-то 3 деления на шкале...
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 15:01
      Цитата: ximkim
      Сомнительно.
      Даёшь больше и новых налогов.

      Сарказм и ирония здесь не ценятся...
  2. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    +2
    Сегодня, 14:48
    Более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке для всех

    А менее половины всё устраивает? winked
    Нет, тут бы надо ещё подумать, всё взвесить. Может, быть, лет через пятьдесят wassat
  3. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 14:49
    ставка должна уменьшаться для людей с маленьким доходом и увеличиваться для тех, у кого доход большой.
    Раз у нас капитализм, то никакой уравниловки.
  4. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    +3
    Сегодня, 14:50
    Последний болт без соли доедают некоторые, а этим 13 процентов даже незаметны. Поддерживаю прогрессивную ставку.
  5. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 14:53
    Цитата: кредо
    Старая песня о главном. Лет 30 её наверное обсуждаем.
    Что-то подсказывает, что вновь поднять её заставило ярое нежелание "капитанов отечественного бизнеса" делится со страной своими умопомрачительными сверхдоходами во время проведения СВО и бесконечно вводимых санкций со стороны стран "цивилизованного пупа".
    Раньше их боялись обидеть, а теперь видно уже и деваться не куда власти, приходится обижать не прикасаемых. crying

    Возможно, самому неприкасаемому поставят бюст в капитолии.
  6. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 14:54
    исходя из опроса, проведенного ВЦИОМ

    laughing ну у них по опросам 80% одобряют политику сами знаете кого....
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:59
    Более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке для всех

    А 97% считают необходимым национализировать украденное при правлении ЕБН и отменить итоги гайдаро-чубайсовской приватизации... belay
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +1
      Сегодня, 15:04
      Прихватизаторы, кто помер, а кто давно всё продал и уехал на тёплую Родину, к детям и внукам.
      У кого конфисковать?
  8. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 15:03
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: ximkim
    Сомнительно.
    Даёшь больше и новых налогов.

    Сарказм и ирония здесь не ценятся...

    Не сходить же с ума от такой обстановки?
    Зная Кремль и Белый дом -учудят же .
  9. ИванДурак Ранг пользователя
    ИванДурак
    0
    Сегодня, 15:04
    Внутренние противоречия никуда не делись с 1991 и с 1901. Войска на фронтах защищают Россию, пока её пилит изнутри колония бюрократов. Скоро всплывёт история с благородной "борьбой за детство", точнее уничтожение семей, превращение семейного уклада в фейки, в противоречие тому к чему призвал Владимир Путин. В стране орудует сплочённая сеть демонтажа семейного уклада с ручными прокурорскими сотрудниками. Конкретнее об этом поведал подполковник военной разведки на ютуб-канале "Олег Новосёлов"
  10. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:21
    Цитата: ИванДурак
    уничтожение семей, превращение семейного уклада в фейки, в противоречие тому к чему призвал Владимир Путин.

    Новый пересказ старых баек про доброго царя и злых бояр?
  11. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 15:23
    Это значит лишь, что более половины россиян элементарно не понимают, что такое %%, потомучто не осилили математику у школе.

    Тот кто больше зарабатывает - тот и так платит больше налогов, хотя цифра % одинаковая. У нас эффективная и справедливая система налогооблажения - чем больше зарабатываешь тем пропорционально и больше платишь.

    Тот кто кричит, что надо все менять, поднимать ставку для богатых - бездари и глупцы, потомучто все это приведет к более сложной системе контроля, раздутым штатам налоговой, создании налоговой полиции которая будет выявлять тех, кто будет скрывать честь дохода (а такие естественно появятся), чтобы платить меньше. Кроме того многие богатые просто станут налоговыми резидентами других стран.

    Депардье российское гражданство получил в знак протеста властям Франции которые подняли налоги для богатых. Это пример и таких примеров сотни тысяч.

    Если коротко - то возврат к деференцировной ставке - это возврат в 90-е. Мы уже так жили и ничего хорошего по факту не вышло, хотя на бумаге все красиво было.

    Для тех кто не в курсе именно переход к единой ставке в 13% и позволил кратно увеличить собираемость налогов в бюджет и соответственно расход этого бюджета на население страны и инфраструктуру!!!

    Поэтому не надо потокать популистам и бездаряи, нужно думать о последствиях и результатах отдельных решений!!! Тем более, что опыт единой и деференцировной ставки налога у нас в стране уже есть!!!
  12. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 15:23
    Более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке для всех
    О, знакомая песня. Опять по просьбе трудящихся необходимо поднять налоги. Со средним классом в РФ, определились, теперь пора и богатых классифицировать. laughing
    Если раньше богатыми в РФ считались люди с доходом:
    Сегодня 15% НДФЛ платят граждане РФ с доходом от 5 млн рублей.

    То теперь к ним приплюсуют ещё и тех у кого доход:
    предусматривает повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн рублей в год.

    Вот введут прогрессивный налог, заживём. Сразу вспомнились слова:
    «Жить стало лучше, жить стало веселее!»
  13. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    0
    Сегодня, 15:23
    это давно известно.
    НО! Помнится, Путин сам лично говорил ,что иначе невозможно!
    и перед его прошлыми выборами, его фанаты массого заявляли: не хотите как в Швеции-Норвегии? 60-70% налога?
    По честному, по доброму забывая указать, что это для нефтяных олигархов стран... а менее 2000 евро дохода налога вообще не платят...

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