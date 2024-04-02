Более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке для всех

В начале прошлого месяца появилась информация, что в российском правительстве обсуждается прогрессивная шкала налогообложения, которая предусматривает повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн рублей в год.Так, один из вариантов предусматривает увеличение НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан с доходом от 1 млн рублей в год, а также до 20% для тех, кто зарабатывает более 5 млн в год.Сегодня 15% НДФЛ платят граждане РФ с доходом от 5 млн рублей. Для всех остальных существует единая ставка в 13 процентов.Между тем, исходя из опроса, проведенного ВЦИОМ, более половины россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13%. Так, согласно опубликованным результатам, 67 процентов респондентов считают, что ставка должна уменьшаться для людей с маленьким доходом и увеличиваться для тех, у кого доход большой.О каких-либо критериях при этом ничего не говорится.Что характерно, в возрастной категории от 60 лет идею о прогрессивном налогообложении поддержали более 80% опрошенных, в то время, как молодое поколение от 18 до 24 лет относится к инициативе без энтузиазма. В поддержку «плавающей» ставки НДФЛ выступают лишь 47% опрошенных.Среди граждан от 35 до 59 лет также большинство поддерживают идею отмены единой ставки в 13%.

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