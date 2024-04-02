Запад продолжает использовать большой спорт в политических целях, при этом обвиняя Россию в том, что наши Игры дружбы имеют политический подтекст.Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не принимать участие в соревнованиях, которые пройдут в России осенью.А глава МОК Томас Бах даже заявил, что у спортсменов, принявших участие в Играх дружбы, могут быть проблемы с участием в Олимпийских играх. Об этом Бах сказал в беседе с «высокопоставленным африканским политиком», от имени которого говорили российские пранкеры Вован и Лексус. Это именно те пранкеры, которые осенью прошлого года разыграли итальянского премьера Мелони, также представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. На их счету немало телефонных розыгрышей западных политиков, в ходе которых те выдавали ряд откровений.Бах назвал мудрым решения африканских стран держаться нейтрально в украинском конфликте, но добавил, что участие их спортсменов в Играх дружбы в России может быть расценено, как поддержка одной из сторон конфликта.По словам главы МОК, российские Игры дружбы такие же политизированные, как и Спартакиады советских времён. Однако Бах, очевидно, не считает, что недопущение российских спортсменов на международные соревнования связано с политикой. Интересно, почему МОК не запретит участие в Олимпиаде спортсменам из Израиля, власти которого повинны в гибели десятков тысяч мирных жителей сектора Газа.

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