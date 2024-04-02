Глава МОК назвал Игры дружбы в России «такими же политическими как Спартакиада в СССР»

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Глава МОК назвал Игры дружбы в России «такими же политическими как Спартакиада в СССР»

Запад продолжает использовать большой спорт в политических целях, при этом обвиняя Россию в том, что наши Игры дружбы имеют политический подтекст.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не принимать участие в соревнованиях, которые пройдут в России осенью.



А глава МОК Томас Бах даже заявил, что у спортсменов, принявших участие в Играх дружбы, могут быть проблемы с участием в Олимпийских играх. Об этом Бах сказал в беседе с «высокопоставленным африканским политиком», от имени которого говорили российские пранкеры Вован и Лексус. Это именно те пранкеры, которые осенью прошлого года разыграли итальянского премьера Мелони, также представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. На их счету немало телефонных розыгрышей западных политиков, в ходе которых те выдавали ряд откровений.

Бах назвал мудрым решения африканских стран держаться нейтрально в украинском конфликте, но добавил, что участие их спортсменов в Играх дружбы в России может быть расценено, как поддержка одной из сторон конфликта.

По словам главы МОК, российские Игры дружбы такие же политизированные, как и Спартакиады советских времён. Однако Бах, очевидно, не считает, что недопущение российских спортсменов на международные соревнования связано с политикой. Интересно, почему МОК не запретит участие в Олимпиаде спортсменам из Израиля, власти которого повинны в гибели десятков тысяч мирных жителей сектора Газа.
  • Официальный сайт МОК
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9 комментариев
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  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +4
    Сегодня, 15:11
    Глава МОК Томас Бах должен бы открыто признать ,что спорт есть продолжение политики Запада .И границы влияния распространяются на международные соревнования. Нет тут спорта ,есть планомерное уничтожение оппонента .
    Политическая проституция, добралась и до МОК
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 15:13
      Неужели он должен признать, что ОИ превратили в парад сатанизма и разрешённого допинга?
      А Россия хочет дать миру честные состязания мужчин и женщин...
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +3
        Сегодня, 15:15
        Цитата: ROSS 42
        Неужели он должен признать, что ОИ превратили в парад сатанизма и разрешённого допинга?

        Он должен признать что нет больше спорта ,а есть политика ! И спортивные соревнования стали прямым продолжением
      2. el_ninio163 Ранг пользователя
        el_ninio163
        +1
        Сегодня, 15:20
        Про сатанизм ок, но уж про допинг с нашей стороны последние 10 лет просто смешно слышать..
  2. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +2
    Сегодня, 15:16
    Лучше бы нарыли на него компромат
  3. NICK111 Ранг пользователя
    NICK111
    +1
    Сегодня, 15:22
    У вас могут быть проблемы. Как это все знакомо. Извините, но это банальный бандитизм. Даже "Спартакиада" им, как кость в горле. Завязывать надо России с этой шаражкой. Нужна политическая воля, а её, увы нет и не предвидится. Будем опять вилять, но все-равно будем играть по "их" правилам.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:23
    «По словам главы МОК, российские Игры дружбы такие же политизированные, как и Спартакиады советских времён» —

    — До политизированности современных Олимпийских игр и Спартакиаде и Играм дружбы ох как далеко ...
  5. Игнатий555 Ранг пользователя
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 15:23
    Нам необходимо официально заявить, что на предложенных для нас условиях Россия не будет участвовать в Олимпийских играх во Франции. А как же спортсмены скажет кто-то, они что не имеют право выбора ? Ответ, да не имеют, поскольку находятся на полном обеспечении государства и государство имеет право не пускать их в русофобские страны и на унизительных для страны условиях. К тем кто хочет ехать санкции применять не нужно, НО пусть едут за свой счет и как, ИМЕННО, нейтральные спортсмены, без тренеров и прочей поддержки. Хотя нашим представителям, по-моему, запретили присутствовать. Государство должно сейчас сказать свое слово, уже и так слишком много молчало.
  6. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:23
    а мне вот интересно исходя из каких норм и правил до участия в ОИ не допустили Россию и Белоруссию?!
    не по политическим мотивам, нет?

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