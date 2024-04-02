«До заказчиков мы доберёмся»: президент РФ высказался о нападении на «Крокус Сити Холл»

Что до конечных заказчиков — мы, безусловно, доберемся

Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных, те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно

Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю . Этот принцип должен быть решающим

В настоящее время российские спецслужбы продолжают расследовать нападение террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске. Главная цель – выйти на конечных заказчиков. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ.По словам главы российского государства, в среде террористов нет надежной агентуры. Любые вопросы там, отметил Путин, решаются за деньги, можно купить и продать любую информацию.- подчеркнул президент России.Он отметил, что сейчас компетентные органы проводят комплексную проверку и надзорных служб, и собственников помещений в подмосковном ТРЦ на предмет соблюдения ими требований законодательства в сфере безопасности, в том числе и пожарной, а также при организации массовых мероприятий.Кроме того, Путин сделал важные заявления по миграционной ситуации в стране и борьбе с преступностью в целом и диверсиями в частности. В новых регионах России украинские диверсанты используют, по словам президента, каналы организованной преступности для осуществления своих замыслов.Путин призвал обновить подходы к реализации государственной миграционной политики. Он акцентировал внимание на том, что этнические русские из стран ближнего зарубежья годами не могут получить паспорта РФ. Это действительно очень большая проблема, особенно на фоне сравнительно легкого получения паспортов выходцами из Средней Азии и Закавказья, не являющимися русскими или русскоязычными.- сказал глава государства.Президент признал, что нелегальная миграция способствует активизации и экстремистских сообществ, и преступных групп, являясь для них питательной средой. Глава государства более подробно остановился и на фундаментальных правилах, которые должны соблюдать въезжающие в нашу страну иностранные трудовые мигранты.- подчеркнул Владимир Путин.В то же время, Путин отметил важность сохранения межнационального и межконфессионального мира в Российской Федерации. Президент призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после нападения на «Крокус Сити Холл».