«До заказчиков мы доберёмся»: президент РФ высказался о нападении на «Крокус Сити Холл»

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«До заказчиков мы доберёмся»: президент РФ высказался о нападении на «Крокус Сити Холл»

В настоящее время российские спецслужбы продолжают расследовать нападение террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске. Главная цель – выйти на конечных заказчиков. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ.

По словам главы российского государства, в среде террористов нет надежной агентуры. Любые вопросы там, отметил Путин, решаются за деньги, можно купить и продать любую информацию.

Что до конечных заказчиков — мы, безусловно, доберемся

- подчеркнул президент России.

Он отметил, что сейчас компетентные органы проводят комплексную проверку и надзорных служб, и собственников помещений в подмосковном ТРЦ на предмет соблюдения ими требований законодательства в сфере безопасности, в том числе и пожарной, а также при организации массовых мероприятий.

Кроме того, Путин сделал важные заявления по миграционной ситуации в стране и борьбе с преступностью в целом и диверсиями в частности. В новых регионах России украинские диверсанты используют, по словам президента, каналы организованной преступности для осуществления своих замыслов.

Путин призвал обновить подходы к реализации государственной миграционной политики. Он акцентировал внимание на том, что этнические русские из стран ближнего зарубежья годами не могут получить паспорта РФ. Это действительно очень большая проблема, особенно на фоне сравнительно легкого получения паспортов выходцами из Средней Азии и Закавказья, не являющимися русскими или русскоязычными.

Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных, те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно

- сказал глава государства.

Президент признал, что нелегальная миграция способствует активизации и экстремистских сообществ, и преступных групп, являясь для них питательной средой. Глава государства более подробно остановился и на фундаментальных правилах, которые должны соблюдать въезжающие в нашу страну иностранные трудовые мигранты.

Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим

- подчеркнул Владимир Путин.

В то же время, Путин отметил важность сохранения межнационального и межконфессионального мира в Российской Федерации. Президент призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии после нападения на «Крокус Сити Холл».
  • kremlin.ru
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29 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 14:56
    «До заказчиков мы доберёмся»: президент РФ высказался о нападении на «Крокус Сити Холл»

    А что-нибудь будете с ними делать или как обычно?
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 15:02
      Цитата: ROSS 42
      А что-нибудь будете с ними делать или как обычно?

      Вопрос, конечно, интересный.... feel
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 15:18
        В 2016 году упразднили Федеральную миграционную службу России (ФМС) по причинам нам неведомым. То ли денег пожалели, то ли посчитали неэффективной, а может и воротилы отечественного бизнеса забашляли наверх, чтобы контрольный орган свести на нет.

        Что произошло за последние семь лет в стране с мигрантами все прекрасно знают - их много и даже очень много, при этом прибыль от их работы получают именно те самые воротилы, а самой России создают головную боль и проблемный чуждый контингент.

        Плохая тенденция и просвета пока не видно. soldier
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 15:12
      Росс42-в угол поставят,и родителей вызовут!Так,хотелось бы верить словам его,но с учётом явного нежелания спросить с того же Буданова за атаки на наши боевые корабли,на Крымский мост,сомневаюсь в том что его угрозы будут реализованы вообще!За обстрелы той же Белгородчины никто не ответил с той стороны!
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 15:21
        буданов меньше года назад чуть не похоронили, в Германии месяц лечился после того как наши их здание накрыли
  2. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    +6
    Сегодня, 14:58
    Он мягко стелет, но жёстко спать, причем своим amне верю ему ни на йоту.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Alien From
      Он мягко стелет, но жёстко спать

      Он жестко стелет, да мягко спать....Причем чужим.

      Мне так кажется. hi
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 15:21
        Не знаю, - что мне "прилетит", но, имхо: лучший актёр USA...
        Если что, - я уже в Сибири...
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          0
          Сегодня, 15:25
          И, кстати... Пожалуй, впервые, меня не радует количество "плюсов" под моими комментами, - знать, и вправду, - не я долбанутый, - а ситуевина, - не радостная.... hi
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 15:22
        ...Он акцентировал внимание на том, что этнические русские из стран ближнего зарубежья годами не могут получить паспорта РФ...

        Это правда о которой знают все, только все годы, начиная с развала СССР, местные чиновники делали всё чтобы создать максимум препятствий для получения гражданства России этническими русскими или русскоговорящими людьми.
        Политики в стране по этому вопросу нет, есть только кампанейщина и пустозвонство. sad
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 14:59
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «До заказчиков мы доберёмся»: президент РФ высказался о нападении на «Крокус Сити Холл»

    галстук Березовского не даст соврать
    1. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 15:13
      Не только галстук---одного лётчика-предателя автомобиль обидел,после неудачной ловли пуль.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 15:17
        да он сам под автомобиль залез, застрелился раз семь, а потом вдруг начал давиться bully
  5. A.A.G. Ранг пользователя
    A.A.G.
    +1
    Сегодня, 15:02
    Извините. Тошно всё это читать. ..
    Знаю, - многие уже ТВ не смотрят, "Вести-ФМ" не смотрят... Похоже, - на работе мне скоро начнут стучать в табло только за новости... ( Ну я же не сам их придумываю... Да, и с формой подачи, - я цитирую... Оценка, интерпритация, - опосля....
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +4
    Сегодня, 15:06
    Надо было дождаться теракта ,что бы понять проблему не контролируемой миграции ? Странно все .Все в курсе ,но везли мигрантов миллионами.Стране нужны специалисты ,но не едут химики ,ЧПУшники,технологи ,а получается что нам по зарез нужны таксисты и парикмахеры ,шавермшики
    1. seamen2 Ранг пользователя
      seamen2
      0
      Сегодня, 15:16
      *Надо было дождаться теракта ,что бы понять проблему не контролируемой миграции ?*
      А при чем здесь теракт.. До него еще было Бирюлево 2013.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +2
        Сегодня, 15:17
        Цитата: seamen2
        А при чем здесь теракт..

        При том ,что это точка кипения . Тут не получится объявить стране что такие мигранты нам нужны ,ведь было именно так
        1. seamen2 Ранг пользователя
          seamen2
          0
          Сегодня, 15:20
          дА неужели. когда гарантом было заявлено сразу после теракта, что у *терроризма нет национальности*, вам что-то осталось неясным? вам еще что-то нужно обьяснять? тем самым было обьявлено, мол мигранты таки нужны, оне хорошие. те которые совершили теракт, вот те плохие. А остальные-хорошие.
          долго соображаете.
          1. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            0
            Сегодня, 15:22
            Цитата: seamen2
            что у *терроризма нет национальности*,

            При чем тут национальность ?
            Цитата: seamen2
            вам еще что-то нужно обьяснять?
            долго соображаете.

            Объясните ,может вы больше знаете или ведите лучше
  7. Jarys_Valach Ранг пользователя
    Jarys_Valach
    0
    Сегодня, 15:07
    Doufám, že trest bude spravedlivý, a bude odpovídat škodě.
    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Jarys_Valach
      Doufám, že trest bude spravedlivý,

      По любому наказание не будет справедливым ,мертвых не вернуть
  8. RODO71
    RODO71
    0
    Сегодня, 15:15
    Россия всегда ищет, пока наконец не находит. Всегда. Неважно, найдет ли он правду. Если бы я был президентом, который проигнорировал предупреждение половины мира и назвал это предупреждение паникёрством, а затем произошло то, что произошло, я бы тоже посмотрел. Кровь на руках террористов и государства. Я верю, что найдутся идиоты, которые поверят снова. И он на это рассчитывает.
  9. тоже-врач Ранг пользователя
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 15:15
    всё же мышление юриста и полицая не адекватно состоянию войны.
    Вот опять обещает отомстить, а не защитить. В условиях войны на той стороне нет невиновных. Мы не наказывать должны за содеянное, а уничтожать всех, кто может и хочет совершить терракт. Уже совершившие виновны ничуть не больше, чем прочие... Всех надо уничтожать заранее, не ждать, пока очередной торговый центр подорвут. Те, кто уже отметились в терракте просто первые в очереди, но не единственные.
    .
    Стране нужна не месть, а защита!
  10. canurodes Ранг пользователя
    canurodes
    0
    Сегодня, 15:17
    Без ввода смертной казни за терроризм все это, ну вы знаете, как ВВП любит.
  11. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +1
    Сегодня, 15:19
    Посмотрел выступление Путина на коллегии МВД...
    Это выступление для выступления ..
    Путин без текста неможет(читать, но мысли нет), а у генералов время отнимают( судя по их выражению лица)
    Итого.. никакого внутреннего порядка небудет. Бардак будет развиваться.
    Нелегальная миграция — питательная среда для экстремизма и уголовщины. Вместе с тем недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни.

    Путин угарает что ли?
    Будет только хуже.
  12. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    0
    Сегодня, 15:22
    "Главная цель – выйти на конечных заказчиков" - конечный заказчик Британия. Если честно больше интересует какие "организации и сообщества" в России стоят за терактом.
    "...Это действительно очень большая проблема, особенно на фоне сравнительно легкого получения паспортов выходцами из Средней Азии и Закавказья, не являющимися русскими или русскоязычными" - наверное Байден виноват, что чуждым людям нам по менталитету, раздают паспорта? Неужели и правда наведут порядок с мигрантами, диаспорами? Хотя совсем недавно говорил, что без мигрантов никуда....
  13. yuliatreb Ранг пользователя
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 15:24
    Владимир Владимирович я думаю это очередное Ваше обещание из большого ряда не выполнимых. Если все таки задержите его, значит не все так плохо.
  14. guest Ранг пользователя
    guest
    0
    Сегодня, 15:26
    «До заказчиков мы доберёмся»: президент РФ высказался о нападении на «Крокус Сити Холл»

    Вот только заказчики в это не верят и спокойно расхаживают по Киеву и продолжают угрожать нам новыми терактами.
  15. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 15:27
    Путин призвал обновить подходы к реализации государственной миграционной политики.

    Когда бордель перестаёт приносить доход, не мебель переставлять, а девочек меняют. Так и тут - не подходы надо изменять, а руководящих этой политикой менять, с ними и подходы изменятся.

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