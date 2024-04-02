Опубликованы кадры горящей после попадания «Ланцета» в башню САУ М109 ВСУ

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Опубликованы кадры горящей после попадания «Ланцета» в башню САУ М109 ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть горящую 155-мм САУ M109, поставленную Западом боевикам киевского режима. Самоходка американского производства весело горит после точного попадания российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" прямо в башню.

На кадрах, снятых из окна автомобиля, проезжающего мимо догорающего остова американской САУ, видно, что "Ланцет" чрезвычайно точно поразил военную технику украинских боевиков, в результате чего САУ выведена из строя, по крайней мере до проведения масштабных ремонтных работ.






Также сообщается, что за минувший март текущего года в сети было опубликовано 175 эпизодов применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" в зоне проведения СВО, что превысило предыдущее рекордное значение, зафиксированное месяцем ранее. Общее количество подобных видео с момента появления первых публикаций в июле 2022 года уверенно приближается к полутора тысячам.

В сообщении компании ZALA, производящей "Ланцеты", говорится, что новый разведывательный беспилотник Z-16 активно используется в зоне проведения спецоперации на Украине в качестве средства корректировки огня артиллерии по позициям противника, а также успешно выполняет функции объективного контроля использования ВКС ФАБ с модулями УМПК и нанесения ударов БПЛА "Герань".

Кроме того, ZALA Z-16 применяется для отслеживания с применением тепловизионной целевой нагрузки местоположения расчетов украинских беспилотников, после чего они поражаются артиллерийским огнем.

  • Wikipedia
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4 комментария
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  1. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 16:56
    Из люка механика-водителя пламя, это очень хорошо!
    Молодцы.
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:08
      Российский барражирующий боеприпас «Куб» применили для поражения целей на расстоянии более 50 километров. Ролик, демонстрирующий применение «Куба» в различных сценариях, опубликовал концерн «Калашников» в Telegram.

      На записи показан запуск аппарата с катапульты и кадры поражения целей, сделанные с разведывательного дрона.Видео по ссылке ниже.

      «В нашем видео мы представляем использование дронов-камикадзе семейства "Куб" с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 километров и свыше 50 километров», — говорится в сообщении.


      https://m.lenta.ru/news/2024/04/02/kalashnikov-pokazal-primenenie-kuba-na-video/
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        0
        Сегодня, 17:21
        Красивая работа, почаще бы так, что бы боялись нос свой высунуть.
  2. sepal81 Ранг пользователя
    sepal81
    0
    Сегодня, 17:00
    67-ая подтверждёння потеря М109 в СВО, так-то.

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