Опубликованы кадры горящей после попадания «Ланцета» в башню САУ М109 ВСУ
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть горящую 155-мм САУ M109, поставленную Западом боевикам киевского режима. Самоходка американского производства весело горит после точного попадания российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" прямо в башню.
На кадрах, снятых из окна автомобиля, проезжающего мимо догорающего остова американской САУ, видно, что "Ланцет" чрезвычайно точно поразил военную технику украинских боевиков, в результате чего САУ выведена из строя, по крайней мере до проведения масштабных ремонтных работ.
Также сообщается, что за минувший март текущего года в сети было опубликовано 175 эпизодов применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" в зоне проведения СВО, что превысило предыдущее рекордное значение, зафиксированное месяцем ранее. Общее количество подобных видео с момента появления первых публикаций в июле 2022 года уверенно приближается к полутора тысячам.
В сообщении компании ZALA, производящей "Ланцеты", говорится, что новый разведывательный беспилотник Z-16 активно используется в зоне проведения спецоперации на Украине в качестве средства корректировки огня артиллерии по позициям противника, а также успешно выполняет функции объективного контроля использования ВКС ФАБ с модулями УМПК и нанесения ударов БПЛА "Герань".
Кроме того, ZALA Z-16 применяется для отслеживания с применением тепловизионной целевой нагрузки местоположения расчетов украинских беспилотников, после чего они поражаются артиллерийским огнем.
- Wikipedia
Информация