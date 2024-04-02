Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
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Как сообщает Минобороны РФ, российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершили очередной плановый полёт, который на этот раз прошёл над нейтральными водами Японского моря.
Два Ту-95МС находились в полёте около десяти часов. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30 ВКС России.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что полёт прошёл «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
По словам генерала, российская дальняя авиация регулярно летает над нейтральными водами стратегических регионов, прилегающих к России и не только. Это и Арктика, и Тихий океан, и Северная Атлантика и, конечно же, Черное и Балтийское моря.
Ракетоносец Ту-95МС стал модифицированной версией советского стратегического бомбардировщика Ту-95 и был запущен в серийное производство в 1981 году. Он может нести крылатые ракеты большой дальности с ядерными боеголовками.
На данный момент разработчик ракетоносцев АО «Туполев» ведёт работу по повышению эффективности применения Ту-95МС и продлению сроков их эксплуатации.
Как отмечается на официальном сайте АО «Туполев» стратегический ракетоносец Ту-95МС является «самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолетом-ракетоносцем».
Википедия/Sergey Kustov
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