Американские журналисты считают «экстремальные требования» России препятствием для мирного урегулирования на Украине

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Американские журналисты считают «экстремальные требования» России препятствием для мирного урегулирования на Украине

Тема мирного урегулирования конфликта на Украине остается одной из самых обсуждаемых с самого начала нашей СВО. Многие мировые лидеры, а также политики и эксперты разного уровня с завидной регулярностью твердят о том, что Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.

Между тем американские журналисты из издания Foreign Affairs пишут, что на данном этапе дипломатические контакты между Россией и Украиной попросту невозможны, как бы того не хотелось. При этом авторы статьи приводят ряд причин, якобы выступающих аргументами в пользу их мнения.



Со слов экспертов, обе стороны не готовы согласится на минимальные требования, отказавшись от большинства из тех, которые выдвигали ранее. В частности, в статье упоминается требование Москвы о смене руководства в Киеве (хотя в МИД РФ неоднократно заявляли, что наша страна к этому не стремится), а также требование украинских властей репараций от России.

Кроме того, авторы материала напоминают, что у обеих стран сегодня существуют практически неразрешимые противоречия в территориальном вопросе, и здесь никто уступать не собирается.

В итоге, по мнению американских экспертов, как Киеву, так и Кремлю сегодня выгоднее продолжать конфликт, придерживаясь собственного курса. Следовательно, как говорится в материале, никакая творческая дипломатия в обозримом будущем не сработает.

Впрочем, журналисты из Foreign Affairs допустили, при каких сценариях возможно урегулирование текущего конфликта. Среди них, смена власти в одной из стран, а также полное поражение одной из армий.

Кроме того, авторы статьи считают, что шанс на дипломатию мог бы быть, если бы в Кремле признали свои требования «слишком экстремальными» и пересмотрели их.

Стоит отметить, что после такого варианта всю вышеупомянутую «аналитику» можно не воспринимать всерьез. Ведь более экстремальных требований, чем выплата Москвой репараций Киеву и передача российских территорий под контроль ВСУ, вряд ли можно и представить.
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    18 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:17
      «У обеих стран сегодня существуют практически неразрешимые противоречия в территориальном вопросе» —

      — Как раз эти "противоречия" могут разрешится только "практически",то есть на поле боя...
    2. Комментарий был удален.
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 16:20
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Американские журналисты считают «экстремальные требования» России препятствием для мирного урегулирования на Украине

      А ведь со временем , требования России будут еще более "экстремальными". Зеленский уже начал говорить про границы 22 года , забыв про границы 1991 , то есть это новая стадия и она называется -торг.
      1. Vik66 Ранг пользователя
        Vik66
        0
        Сегодня, 16:29
        А кто такой Зе ? Он - никто и звать его - никак !
      2. Феликс Ранг пользователя
        Феликс
        +1
        Сегодня, 17:04
        Зеленский может говорить что угодно - опыт, полученный в переговорах с этой шайкой, говорит только о том, что верить любым заявлениям противника - глупо.
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 16:21
      Ну вот уже больше похоже на стадию торга . Дальше стадия принятия.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 16:26
      Зашибись- начнём с того, что Форигн Эффейрз - один из рупоров теневого государства жи до - масонского клана глобалистов аамерики, на полном обеспечении вместе с NYT, WSJ и другими кормятся Голдмансаксами, Ротшильдами, Соросами!
      Кто девушку ужинает - тот её и танцует!
      Наша Победа над лже-недо-западом всё устаканит и изменит мнение всех журналистов на нужное нам!
      Победитель устанавливает свои условия и требования!
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        -2
        Сегодня, 16:32
        Зашибись- начнём с того, что Форигн Эффейрз - один из рупоров теневого государства жи до - масонского клана
        Победитель устанавливает свои условия и требования!
        Придётся жить по международным нормам и правилам, а не по понятиям пахана
        на зоне!
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 16:42
          Придётся жить по международным нормам и правилам, а не по понятиям пахана на зоне!
          Дело-то все в том, что никаких международных норм не существует. Т.е. они существуют на бумаге. В реале же, вся международная политика диктуется сильными государствами. Как понятия пахана на зоне wink
    6. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 16:26
      Об "экстремальных требованиях" пусть американцы поговорят с Мексикой, у которой они оттяпали половину тогдашних её территорий.
    7. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 16:27
      Пока , по мнению самих же 404х, наметился тренд к выходу на границы ЛДНР через 1-1,5года. Но даже освобождение всей территории РФ не освободит РФ от обстрелов и пусков КР и БПЛА. А мы видим, что количество потерь в 404 не волнует само 404 и поставки такого оружия не оплачивается 404.....и Запад может подбрасывать 404м оружие в нужное время для террора против нас.
    8. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +4
      Сегодня, 16:28
      Украина как единое государство должна перестать существовать, и я ещё раз призываю наши власти не щадить гражданские объекты на украине и не приравнивать гражданское население пока ещё Украины в равнозначности к гражданам России в отношении их прав.
      И да я надеюсь после деокупации наших земель мы начнем депортацию нелояльного населения как это было в конце ВОВ в нынешней Калининградской области враждебного населения на наших территориях быть не должно
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 16:34
        И да я надеюсь после деокупации наших земель мы начнем депортацию нелояльного населения

        Согласен. Есть у вас идеи куда их можно депортировать?
        я ещё раз призываю наши власти не щадить гражданские объекты на украине и не приравнивать гражданское население пока ещё Украины в равнозначности к гражданам России

        Ну тут хоть волком вой, не слышат нас...
        1. Грац Ранг пользователя
          Грац
          0
          Сегодня, 16:41
          На Запад пусть уезжают,
          в Галиции сделать зависимые от нас территории и туда сбагрить всю эту нечисть обнести минными полями, колючкой, автоматическими системами наблюдения и пусть там коптят небо, но те территории с которых можно попасть в РФ прямым въездом без виз,(и собственно зановообретенные территории РФ) без досмотров должны быть очищены от про-украинского населения
    9. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 16:32
      Кроме того, авторы статьи считают, что шанс на дипломатию мог бы быть, если бы в Кремле признали свои требования «слишком экстремальными» и пересмотрели их.

      ага, уже были жесты доброй воли весной 2022г, видимо амеры хотят еще - приспешники сатаны!
    10. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 16:33
      Американские журналисты считают «экстремальные требования» России препятствием для мирного урегулирования на Украине

      Лично меня абсолютно не интересует мнение американских журналистов. Когда РФ разнесёт в клоки укрорейх тогда и будем мнения слушать (может быть)
    11. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      0
      Сегодня, 16:35
      Экстремальны не требования, а готовность к переговорам с националистами, неофашистами, террористами и т..п., что фактически означает их признание со всеми вытекающими
    12. ASM Ранг пользователя
      ASM
      -1
      Сегодня, 16:43
      А как контакты могут быть, если на окраине безвластие. 20 марта закончилось (по окраинной конституции) президентство зелебобика. Сейчас он и.о. Ему следовало бы организовать выборы и до 20 мая передать полномочия новоизбранному президенту. Насколько я понимаю, новоизбранного не будет. Так с кем говорить-то, с и.о., или вообще с узурпатором-проходимцем? Пока просто нет фигуры с которой можно общаться на государственном уровне.
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:14
      Американские журналисты считают «экстремальные требования» России препятствием для мирного урегулирования на Украине

      Слишком часто американские и прочие западные журналисты стали считать грехи России. Убирайтесь восвояси - без вас разберёмся.
      От ваших властей несёт трупами безвинно убиенных, а вы тут развели демагогию о российской нелюбви к нацистам...
      Представьте, ненавидим! И к педерастам испытываем отвращение.

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