Американские журналисты считают «экстремальные требования» России препятствием для мирного урегулирования на Украине

Тема мирного урегулирования конфликта на Украине остается одной из самых обсуждаемых с самого начала нашей СВО. Многие мировые лидеры, а также политики и эксперты разного уровня с завидной регулярностью твердят о том, что Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.Между тем американские журналисты из издания Foreign Affairs пишут, что на данном этапе дипломатические контакты между Россией и Украиной попросту невозможны, как бы того не хотелось. При этом авторы статьи приводят ряд причин, якобы выступающих аргументами в пользу их мнения.Со слов экспертов, обе стороны не готовы согласится на минимальные требования, отказавшись от большинства из тех, которые выдвигали ранее. В частности, в статье упоминается требование Москвы о смене руководства в Киеве (хотя в МИД РФ неоднократно заявляли, что наша страна к этому не стремится), а также требование украинских властей репараций от России.Кроме того, авторы материала напоминают, что у обеих стран сегодня существуют практически неразрешимые противоречия в территориальном вопросе, и здесь никто уступать не собирается.В итоге, по мнению американских экспертов, как Киеву, так и Кремлю сегодня выгоднее продолжать конфликт, придерживаясь собственного курса. Следовательно, как говорится в материале, никакая творческая дипломатия в обозримом будущем не сработает.Впрочем, журналисты из Foreign Affairs допустили, при каких сценариях возможно урегулирование текущего конфликта. Среди них, смена власти в одной из стран, а также полное поражение одной из армий.Кроме того, авторы статьи считают, что шанс на дипломатию мог бы быть, если бы в Кремле признали свои требования «слишком экстремальными» и пересмотрели их.Стоит отметить, что после такого варианта всю вышеупомянутую «аналитику» можно не воспринимать всерьез. Ведь более экстремальных требований, чем выплата Москвой репараций Киеву и передача российских территорий под контроль ВСУ, вряд ли можно и представить.