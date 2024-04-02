Глава СВР России назвал терактом авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен

Армия обороны Израиля в нарушение международных норм вновь атаковала территорию Сирийской Арабской Республики, нанеся вчера авиадудар по территории посольства и резиденции посла Ирана в Дамаске. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что в результате израильской атаки погибли семеро иранских военнослужащих, среди которых два генерала – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Посол Ирана в САР Хосейн Акбари в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению Минобороны Сирии, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Агрессию Израиля сразу в отношении двух суверенных государств резко осудили в Москве. Министерство иностранных дел России назвало действия израильских военных абсолютно недопустимыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии. В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске во время брифинга после совместного заседания с КГБ Белоруссии. Глава СВР добавил, что в штаб-квартире возглавляемого им ведомства есть дополнительная информация об этом.— сказал Нарышкин журналистам.Тегеран признателен российскому правительству за заявление, выпущенное сразу после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, сообщают российские СМИ.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, комментируя произошедшее, сообщил, что Тегеран лично решит, каким будет ответ на израильскую агрессию. Арабская пресса сообщает, что Совет национальной безопасности Ирана при участии президента Ибрахима Раиси обсудил израильскую атаку по консульству в Дамаске. Удар по зданию дипмиссии Тегеран назвал военным преступлением. В ходе заседания Совбеза «приняты соответствующие решения».Между тем, ряд экспертов полагают, что именно жесткой реакции Ирана и добивается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом глава израильского кабмина пытается отвлечь внимание мировой общественности и собственных граждан от военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа, вот уже скоро полгода пытающихся ликвидировать ХАМАС и освободить оставшихся заложников, если они, конечно, еще живы. При этом в ЦАХАЛ отказываются отвечать на вопросы журналистов по поводу вчерашних авиаударов по иранскому консульству в Дамаске.