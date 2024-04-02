Глава СВР России назвал терактом авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

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Глава СВР России назвал терактом авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Армия обороны Израиля в нарушение международных норм вновь атаковала территорию Сирийской Арабской Республики, нанеся вчера авиадудар по территории посольства и резиденции посла Ирана в Дамаске. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что в результате израильской атаки погибли семеро иранских военнослужащих, среди которых два генерала – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Посол Ирана в САР Хосейн Акбари в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению Минобороны Сирии, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.

Агрессию Израиля сразу в отношении двух суверенных государств резко осудили в Москве. Министерство иностранных дел России назвало действия израильских военных абсолютно недопустимыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии. В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске во время брифинга после совместного заседания с КГБ Белоруссии. Глава СВР добавил, что в штаб-квартире возглавляемого им ведомства есть дополнительная информация об этом.



Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен

— сказал Нарышкин журналистам.

Тегеран признателен российскому правительству за заявление, выпущенное сразу после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, сообщают российские СМИ.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, комментируя произошедшее, сообщил, что Тегеран лично решит, каким будет ответ на израильскую агрессию. Арабская пресса сообщает, что Совет национальной безопасности Ирана при участии президента Ибрахима Раиси обсудил израильскую атаку по консульству в Дамаске. Удар по зданию дипмиссии Тегеран назвал военным преступлением. В ходе заседания Совбеза «приняты соответствующие решения».

Между тем, ряд экспертов полагают, что именно жесткой реакции Ирана и добивается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом глава израильского кабмина пытается отвлечь внимание мировой общественности и собственных граждан от военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа, вот уже скоро полгода пытающихся ликвидировать ХАМАС и освободить оставшихся заложников, если они, конечно, еще живы. При этом в ЦАХАЛ отказываются отвечать на вопросы журналистов по поводу вчерашних авиаударов по иранскому консульству в Дамаске.
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12 комментариев
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 16:05
    Так давайте проведем генассамблею в оон, попытаемся провести резолюцию о признании НАТО блоком -террористом. Надо как-то начинать менять колониальное сознание.
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 16:09
      Мы до сих пор Украину не признаём страной террористом хотя бы на государственном уровне, а вы про ООН и НАТО...
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 17:32
        Глава СВР России назвал терактом авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске
        Да это круче, это уже casus belli.
  2. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:07
    Очень хорошо, что он так назвал. Это правильно.
    Очень важно правильно обозвать произошедшее.
  3. Luminman Ранг пользователя
    Luminman
    +4
    Сегодня, 16:08
    Удар по зданию дипмиссии Тегеран назвал военным преступлением

    Военные преступления совершаются тогда, когда идет война. Израильский же налет на иранское консульство - это самый настоящий террористический акт...
    1. Johnson Smithson Ранг пользователя
      Johnson Smithson
      0
      Сегодня, 17:13
      когда идет война

      так она и идет
      Израильско-сирийские отношения — дипломатические и экономические отношения между Израилем и Сирией. Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны.
      1. Luminman Ранг пользователя
        Luminman
        0
        Сегодня, 17:25
        так она и идет

        Иран тоже с Израилем воюет?
        1. Johnson Smithson Ранг пользователя
          Johnson Smithson
          0
          Сегодня, 17:27
          Дамаск в Сирии, и у них война с Израилем, даже оккупирована часть страны Израилем
  4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 16:08
    Израиль продолжает класть болт на все возможные конвенции и международные правила. На этот раз они нанесли удар по населённому пункту Дейр-эль-Балах, где на тот момент находилась гуманитарная миссия организации World Central Kitchen, состоящая из европейских волонтёров.Погибли 11 человек, в том числе граждане Польши, Великобритании, Ирландии и Австралии. Понятно , что европейские и австралийские политики просто выразят свое яркое возмущение , а Франция примет олимпийцев Израиля на ОИ с распростертыми объятиями , интересно все таки, что предпримет Иран в ответ на убийство своих высокопоставленных военных?
  5. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 16:09
    Уберите Абрамовичей, завтра все войны закончится смогут.
    100 евреев мира богатых заприте на год и войны прекратятся
  6. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:37
    Повод для войны, Израиль оборзел
  7. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 16:50
    Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, какие уж тут нормы...

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