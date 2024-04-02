«БПЛА не мог прилететь с Украины»: военкор изложил свою версию удара по нефтезаводу в Татарстане
Украинские формирования сегодня утром предприняли атаку с помощью беспилотной авиации на промышленные объекты в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан в Российской Федерации. Собственную версию этого события представил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отмечает, что от Харькова до Нефтекамска 1216 километров по прямой. Максимальная дальность полета беспилотника UJ-22 Airborne составляет около 800 километров. В связи с этим Сладков предлагает несколько отличную от основной версию.
- написал военкор в своем Telegram-канале.
По словам Сладкова, украинские диверсионно-разведывательные группы оставляют начиненные взрывчатыми веществами беспилотники во время захода на российскую территорию. Наши спецслужбы могут предотвращать такие диверсии, но в целом сделать это весьма сложно.
Учитывая, что с территории Украины до начала спецоперации в Россию регулярно въезжали миллионы человек, а в РФ есть экстремисты, сочувствующие киевскому режиму, нет сомнений в том, что на территории нашей страны действует многочисленная вражеская агентура. В ее среде могут быть и профессиональные диверсанты, для которых не составит особого труда осуществить атаку беспилотников на объекты, находящиеся на значительном удалении от российско-украинской границы.
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