«БПЛА не мог прилететь с Украины»: военкор изложил свою версию удара по нефтезаводу в Татарстане

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«БПЛА не мог прилететь с Украины»: военкор изложил свою версию удара по нефтезаводу в Татарстане

Украинские формирования сегодня утром предприняли атаку с помощью беспилотной авиации на промышленные объекты в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан в Российской Федерации. Собственную версию этого события представил военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор отмечает, что от Харькова до Нефтекамска 1216 километров по прямой. Максимальная дальность полета беспилотника UJ-22 Airborne составляет около 800 километров. В связи с этим Сладков предлагает несколько отличную от основной версию.



БПЛА никак не мог прилететь с Украины. Это запланированный ранее удар. Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил. Время дежурства 12 суток, сигнал подается дистанционно, хоть из космоса. Эта штука не новая

- написал военкор в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, украинские диверсионно-разведывательные группы оставляют начиненные взрывчатыми веществами беспилотники во время захода на российскую территорию. Наши спецслужбы могут предотвращать такие диверсии, но в целом сделать это весьма сложно.

Учитывая, что с территории Украины до начала спецоперации в Россию регулярно въезжали миллионы человек, а в РФ есть экстремисты, сочувствующие киевскому режиму, нет сомнений в том, что на территории нашей страны действует многочисленная вражеская агентура. В ее среде могут быть и профессиональные диверсанты, для которых не составит особого труда осуществить атаку беспилотников на объекты, находящиеся на значительном удалении от российско-украинской границы.
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    60 комментариев
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    1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
      Юрий ЕВРАЗ
      -8
      Сегодня, 15:54
      Откуда Сладков знает про дальность полета?Дальность полета = количеству топлива.Больше топлива-меньше взрывчатки и наоборот.Все,как у самолета,подвесил баки и летишь еще 1000 км
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 16:16
        Откуда Сладков знает про дальность полета?Дальность полета = количеству топлива.

        Вы сами в это верите что написали? Прилететь могло из любой автомобильной фуры верх у них как раз открывается . Прилёт был в светлое время суток а сейчас на всех нефтяных объектах Татарстана ночью светомаскировка. А вы про доп. баки подвешивая которые на нет сводится масса груза доставляемая БПЛА.
        1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
          Юрий ЕВРАЗ
          -4
          Сегодня, 16:21
          Так самыми важным является грузоподъемность аппарата.Сладков категорично утверждает ,что 800 мог,а больше нет.Он знает грузоподъемность,расход топлива и вес взрывчатки?
          Да и завести ,собрать,транспортировать,а потом запустить -это большой риск.Неоправдано большой.
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +5
            Сегодня, 16:33
            Да и завести ,собрать,транспортировать,а потом запустить -это большой риск.Неоправдано большой.

            По трассе идёт за день тысячи фур. А сколько их стоит вокруг Нижнекамска ожидая погрузки продукции с номерами не только РФ но и ближнего зарубежья? Так что доставить БПЛА за большие деньги не составит труда а желающие как оказалось найдутся и вариант более правдоподобен нежели перелёт более 1000км.
          2. svp67 Ранг пользователя
            svp67
            +3
            Сегодня, 16:46
            Цитата: Юрий ЕВРАЗ
            Он знает грузоподъемность,расход топлива и вес взрывчатки?

            Этот БПЛА был представлен на одной из выставок вооружениия с указанием основных ЛТХ. И далее, если в мирное время ему и надо было бы пролететь указанные 1200 км по прямой, то в современных условиях, это расстояния увеличивается в 1,5...2 раза, из-за необходимости обхода районов и зон ПВО. И уж точно эти БПЛА пролететь это расстояние не мог. А то, что на нашей территории действуют ДРГ, так это давно не секрет
            1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
              Юрий ЕВРАЗ
              -2
              Сегодня, 16:51
              Еще точно не определен тип БПЛА,а уже начинаются версии.Мало ли выставки.Может производитель улучшить характеристики?Вполне!Сплошь и рядом на выставках урезанные характеристки для продажи
              1. svp67 Ранг пользователя
                svp67
                +1
                Сегодня, 16:53
                Цитата: Юрий ЕВРАЗ
                Сплошь и рядом на выставках урезанные характеристки для продажи

                Но не в три ж раза по дальности...
                1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
                  Юрий ЕВРАЗ
                  0
                  Сегодня, 16:54
                  Тип БПЛА не определен еще.Спецы должны дать заключение .а не военкор
                  1. svp67 Ранг пользователя
                    svp67
                    0
                    Сегодня, 17:16
                    Цитата: Юрий ЕВРАЗ
                    Спецы должны дать заключение .а не военкор

                    Ну Сладков вообще то кадровый офицер, немного в этом разбирается..
                    1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
                      Юрий ЕВРАЗ
                      0
                      Сегодня, 17:18
                      Где служил Сладков?Если не в авиации ,то он обычный гражданин.Конструировал самолеты?Нет.
                      1. svp67 Ранг пользователя
                        svp67
                        0
                        Сегодня, 17:24
                        Цитата: Юрий ЕВРАЗ
                        Где служил Сладков?Если не в авиации ,то он обычный гражданин

                        Закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище
                        1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
                          Юрий ЕВРАЗ
                          0
                          Сегодня, 17:25
                          Ясно.Политрук.Потому и военкор
          3. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 17:11
            Цитата: Юрий ЕВРАЗ
            Неоправдано большой.

            ну с учетом предыдущих диверсий они вполне не плохо справляются с провозом взрывчатых веществ на территории РФ
            1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
              Юрий ЕВРАЗ
              -1
              Сегодня, 17:13
              Тут другая беда на горизонте вырисовывается-АНАМОЛЬНО жаркое лето.Чую,что запалыхает кругом и без взрывчатки
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 17:17
                Цитата: Юрий ЕВРАЗ
                на горизонте вырисовывается-АНАМОЛЬНО жаркое лето

                это вам кто сказал?!
                если синоптики, не верьте
                1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
                  Юрий ЕВРАЗ
                  0
                  Сегодня, 17:19
                  Утром в новостях +7 к обычному.Это много
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 17:21
                    ну так это ж утро апреля, а не утро июня
                    синоптики на неделю угадать не всегда могут, а вообще вероятность аномального тепла 50% - либо будет, либо нет
                    1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
                      Юрий ЕВРАЗ
                      0
                      Сегодня, 17:22
                      Прогноз на лето давали.Дай бог если пронесет,а если 2010 год повторится?Тогда зерно из Украины закупали
      2. Хорон Ранг пользователя
        Хорон
        +2
        Сегодня, 16:36
        Сладков возможно и не знает всех технических тонкостей, но судя по вашим рассуждееиям, вы их тоже не знаете.
        Для того чтобы серьёзно рассуждать на эту тему, надо взять максимальную дальность полёта на основном баке, грузоподьёмность ла, вес боевой части которую он нёс, вес дополнительного оборудования для переделки этого ла в бпла и с учётом оставшейся грузоподьёмности и увеливавшегося расхода топлива в связи с изменившейся аэродинамикой можно посчитать дальность полёта на основе суммарного объёма топлива основного и навесного баков. Потом, основываясь на действующей сети пво и погодных условиях, сделать приблизительную оценку необходимого маршрута и его реальной длинны. Если вы это сделать не можете, то уровень вашего экспертного мнения - диван, как и большинства пишущих здесь комментарии. (Себя я тоже причисляю к диванному уровню drinks ) Единственное, что можно придать сомнению, что эта укрфанера сможет пролететь такое расстояние с гарантией даже с подвесными баками, так как подвесные баки могут лишь удвоить основной радиус применения, а это лишь 800 км в идеальных условиях, при взлётном весе всего лишь 85 кг!
        1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
          Юрий ЕВРАЗ
          -4
          Сегодня, 16:48
          Сладков не знает,но кидает версию.Это вброс,судя по количеству его подписчиков и цитирования в СМИ."Контора" будет гоняться за несуществующими ДРГ,отвлекая ценный ресурс от поимки реальных диверсантов на других объектах
          1. Хорон Ранг пользователя
            Хорон
            +2
            Сегодня, 17:00
            Это не вброс, а лишь версия сладкова. А структуры должны работать с реальными данными и на их основе искать решение. Пока же вбросом как раз является утверждение, что эти дроны с укропии, так как они не менее голословны, чем версии сладкова.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 17:09
              Цитата: Хорон
              так как они не менее голословны, чем версии сладкова.

              и правды ради технически менее осуществимы, при чем менее это около нуля
      3. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 17:03
        Я вообще, на видео удара беспилотника не вижу UJ-22 Airborne. У самолета на видео четко видны стойки крыла., у UJ-22 их нет. Да и самолет на видео крупнее UJ-22. Это более похоже на Аэропракт A-22, а у него максимальная дальность полета 1100км
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 15:54
      — Прилетел он с Украины,или из-за забора это,всё равно,недопустимо ...
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 16:23
        «БПЛА не мог прилететь с Украины»: военкор изложил свою версию удара по нефтезаводу в Татарстане
        то есть не видели.это не бодрит ни фига.
        1. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          0
          Сегодня, 16:55
          то есть не видели.это не бодрит ни фига.

          Это подразумевает, что смотреть надо не только в сторону укропии, но дать оценку по другим направлениям. Небо большое и взять его под полный контроль видимо не получается. По питеру, что бьют с укропии тоже есть сомнения, так как ещё ни разу от военных небыло чёткого разбора и анализа маршрутов по которым прилетает, идёт часто замыливание этой темы и объяснения для сми по принципу: "зуб даю, так и было!". Если это подход не только для сми, но и для внутреннего пользования, то это весьма опасная ситуация, которую никакими подвигами не исправить. В принципе как и с потерей кораблей чф, пулемётами и пушками с брандерами бороться приходится всё сложнее и сложнее, но системного решения пока не найдено. request
    3. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +5
      Сегодня, 15:55
      Завезти, по деталькам, могли через тот же "очень дружественный" нам Казахстан, или "обиженную" Армению...
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 16:12
        Ну из Казахстана он и долететь мог, завозить не надо. request
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 17:08
          Цитата: Лешак
          Ну из Казахстана он и долететь мог, завозить не надо

          примерно 800 км с хвостиком
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 16:46
        Я все больше склоняюсь к версии причастности Генконсульства США и/ли ВБ в Е-бурге.
        Завести к себе могли что угодно и сколько угодно.
        Собрать аппарат и передать его своим агентам из местных плохишей труда особого не составит.
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:55
      Кто же запорол свою работу? Пвошники или спецслужбы?
    5. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
      Юрий ЕВРАЗ
      +4
      Сегодня, 15:57
      Если есть ДРГ,то им проще "работать" дронами-камикадзе,чем "огород городить" с самолетами
    6. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      -1
      Сегодня, 15:59
      В данном случае здоровая шпиономания (бдительность) вполне оправдана.
      Можно только представить, каких зведюлей сечас получают зенитчики и конрразведчики.
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        -1
        Сегодня, 16:14
        U-58
        В данном случае здоровая шпиономания (бдительность) вполне оправдана.
        Можно только представить, каких зведюлей сечас получают зенитчики и конрразведчики.

        Да, кто0то уже получили по своей шапке из-за такой деверсии.
        Но вопрос в другом. Ведь среди наших населений, не мало типа "ждунов", а то просто продажных малая ничтожная часть населения, которая ради лёгких денег готова пойти на преступление против своей страны.
        Не даром К.Маркс в своей труде "Капитал" писал - если капиталист увидит прибыль выше 100% - пойдет на любые преступления.
        Так и здесь. Если продажных людей пообещать сделать выплату выше крыш - пойдут на такое преступление. И эти люди скажут - Деньги не пахнут, откуда они пришли.
        Остановить такое безумие можно только одним делом - немедленная смертная казнь!
        1. U-58 Ранг пользователя
          U-58
          -1
          Сегодня, 17:21
          Что-то Вы раздухарились. Собрались казнить ждунов до совершения преступления .
          Надо в свой народ верить.
    7. Декларант Ранг пользователя
      Декларант
      +4
      Сегодня, 16:06
      Небольшая поправочка к статье. Нефтекамск находится на территории Башкортостана. Атакованы же были объекты в Татарстане. Нижнекамск и Елабуга. Расстояние от Харькова до Нефтекамска 1376 км. по прямой.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:07
        Цитата: Декларант
        Нижнекамск и Елабуга. Расстояние от Харькова до Нефтекамска 1376 км. по прямой.

        до Елабуги - 1160 км
    8. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      +5
      Сегодня, 16:11
      Вот-вот. Нет гастеров - нет террактов.
      Нет гастеров - нет 80% преступности, дочку не изнасилуют, сына не зарежут.
      Нет гастеров - нет лишней нагрузки на пенсионный и прочие фонды. Отцы семейств имеют работу, а дети учатся без тормоза в виде десяти не знающих языка в классе.
      Нет соседей, которые ночью отправят в твоё окно квадракоптер с гранатой.... И т.д.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 16:51
        Нет гастеров - нет террактов.

        А кто будет особняки строить за копейки нашим власть имущем? И кто будет в них работать дворниками и садовниками? Шутка.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:03
        В святые 90-е кстати не было гастеров
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 16:12
      . Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил. Время дежурства 12 суток, сигнал подается дистанционно, хоть из космоса. Эта штука не новая

      С коптерами этот фокус провернуть , как два пальца об асфальт . А вот с беспилотом размером за малым не с самолёт это сложнее . Такому беспилоту нужна или ВПП , или мощная катапульта и человек для контроля взлета . А это уже очень усложняет концепцию предложенную Сладковым . Если только в нашей стране нет заброшенных , неконтролируемых аэродромов . Или закрытых , частных ...
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:06
        Цитата: КВУ-НСвД
        Если только в нашей стране нет заброшенных , неконтролируемых аэродромо

        и это есть и дороги не сильно активные, у меня вон напротив хутор ровненькая дорога прямой участок около 800-1000 м машины ездят раз в пол часа час, поставь наблюдателей с двух сторон для контроля ситуации и запускай
    10. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 16:19
      В инете гуляет инфа, что это была Цесна 150 или 172 переоборудованная в беспилотник. Возможно ли? Это же нужны испытательные полёты, чтобы всё донастроить да и без знаний в авиации вообще не возможно. Неужели по России работают группы инженеров-диверсантов-авиаторов.
    11. ASM Ранг пользователя
      ASM
      -2
      Сегодня, 16:26
      Да откуда угодно могут запускать беспилотники. У нас как начали всем жителям окраины по упрощенной схеме паспорта выдавать, так сюда наехало немеряно, как откровенных агентов, так и людей с запятнанной репутацией. ФСБ всех их проверить просто не имела физической возможности. Агенты не светятся - они обрабатывают каналы поставок и делают схроны. А в схроне запросто может быть "вертолетик", накрытый сеточкой и присыпанный травкой. А потом звонят какому/ой - нибудь Божене Панасенко и говорят, что тянется за тобой хвостик нехороший, а вот если пойдешь туда-то и почистишь травку, да скинешь сетку, то и денежку еще получишь. Причем твоих отпечатков на изделии даже не будет - ты его не трогай, а только сверху все посбрасывай. А дальше команда через спутник и летит тротиловый привет на наши предприятия.
      Это давно известно - еще во времена Великой Отечественной активно использовался частичный пронос и местная сборка.
    12. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 16:34
      Неполный коммент военкора... Он еще там упоминул 1942 г., немецких фашистов, Сталинград, минные поля и город Гамбург... smile Выводы каждый для себя сделает сам...
    13. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 16:35
      Вот уже военкоры не реалии войны описывают, а альтернативную реальность создают.
    14. Максим Шалак Ранг пользователя
      Максим Шалак
      0
      Сегодня, 16:35
      Ошибаетесь, товарищ Сладков. Беспилотнику самолетного типа нужна взлетная полоса. Нужна команда для её организации и поддержании в рабочем состоянии. А сейчас весна, распутица, значит, только асфальтовое или бетонное покрытие. Ровное, без ям и мусора. А это только автодороги...
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:03
        Цитата: Максим Шалак
        А это только автодороги...

        и в чем проблема?!
    15. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 16:36
      БПЛА никак не мог прилететь с Украины ... Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий ...

      Тогда всё ещё хуже, чем предполагалось
      Если бы он летел от границы с Украиной, то хоть какая-то надежда на ПВО. Не 100%, как показывает практика Белгорода, но хоть как-то
      А вот если ДРГ могут действовать даже в Татарстане, и им ничего не стоит через пол-страны доставить к месту, собрать и замаскировать такой объект, да ещё и взрывчатые вещества надо как-то провезти-доставить... для тех, кто ещё не интересовался - эта штука имеет размах крыльев почти пять метров, да и в длину больше трёх, такую в багажнике не провезёшь
      В общем, вопрос - а в какой части страны на сегодня можно чувствовать себя в безопасности?
      Впрочем, вопрос риторический
      1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
        Медведев_Дмитрий
        0
        Сегодня, 16:53
        Вот это вот тарасики и добиваются - чтобы везде дрг мерещились...
    16. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      0
      Сегодня, 16:57
      Ситуация выглядит более чем тревожно. Англосаксы издевательски наносят достаточно болезненные удары по российским тылам. В ответ Россия бомбит территорию Украины, на которую англосаксам глубоко наплевать. Фронт практически топчется на месте. А российское командование за неимением серьезных успехов неизменно докладывает о мелких "улучшениях позиции".

      Совершенно очевидно, что Запад избрал стратегию медленного отступления, а Россия только лишь рефлексирует. ВСУ постепенно отдают территорию не оставляя за собой ничего живого. Россия с тяжелыми боями вроде бы наступает. Но с другой стороны такое наступление не ведет к победе в обозримом будущем. Зато приносит вполне ощутимые потери. Создается ощущение втягивания в бесконечную войну, в которой Россия отнюдь не побеждает.

      Может пора что-то менять?
    17. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:00
      БПЛА не мог прилететь с Украины
      а меня с утра за такое высказывание заминусили
    18. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      -1
      Сегодня, 17:10
      БПЛА не мог прилететь с Украины

      БПЛА вполне мог прилететь с Украины. По сути это был легкомоторный самолет, который способен преодолевать подобные расстояния. Что же касается преодоления ПВО, то во-первых она достаточно дырявая, а во-вторых самолетик мог быть изготовлен из радиопрозрачного пластика и иметь минимальную радиозаметность. Да и высота полета могла быть очень низкой.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:13
        Цитата: km-21
        БПЛА вполне мог прилететь с Украины. По сути это был легкомоторный самолет, который способен преодолевать подобные расстояния.

        такие это какие?!
        какой тип самолета, кстати если тот который описывали сми то у него предел 500 км?
        1. km-21 Ранг пользователя
          km-21
          0
          Сегодня, 17:21
          Предел полета определен только запасом топлива.
          Подобные самолеты расходуют не более 20 литров на 100 км.
          Чтобы пролететь 1250 км достаточно заправить 250 литров.
          Какие в этом проблемы?
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 17:24
            еще раз, тип самолета, ТТХ в студию, я уже вижу проблемы, например куда залить
            1. km-21 Ранг пользователя
              km-21
              -1
              Сегодня, 17:28
              Там в крыльях есть такие крышечки, на которых написано "Fuel".
              Вот туда и заливайте.
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 17:29
                Цитата: km-21
                Вот туда и заливайте.

                ерундой не страдайте пожалуйста, штатные баки ограничены, если они в крыльях заложены при проектировании больше чем есть не зальете
                1. km-21 Ранг пользователя
                  km-21
                  -1
                  Сегодня, 17:32
                  Я другого не могу понять. На Ваших погонах сияет очень большая и красивая звездочка. Даже с каким-то гербом... А мозгов хватает только чтобы на минусы нажимать.
                  Вот как такое возможно?
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 17:34
                    Цитата: km-21
                    А мозгов хватает только чтобы на минусы нажимать.

                    еще раз, для специалистов, которые смотрят, на погоны в аватарке, куда заливать топливо будет?!
                    что такое центровка самолета в курсе?

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