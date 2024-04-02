Украинский офицер: не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать

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Украинский офицер: не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать

Зачастую командирам ВСУ приходится оказывать давление на недавно мобилизованных солдат, чтобы они подчинялись приказам. Среди украинских офицеров ходит мнение, что не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать.

Об этом заявил один из командиров ВСУ, дискутируя с пользователями сети интернет под ником «Ночной сталкер».

Украинский офицер утверждает, что повлиять можно на каждого, даже на тех, кто не намерен воевать и предпочел бы сдаться в плен. По его словам, при этом необходим «индивидуальный подход». С одним достаточно поговорить, на другого приходится оказывать физическое воздействие, а третьему приходится стрелять над головой.

Вы просто не знаете армейских методов

- рисуется военный перед аудиторией чата.

Офицер утверждает, что существует и более жесткий подход к новобранцам, но углубляться в данную тему не стал. Но как бы рекруты не сопротивлялись давлению командиров, в итоге они делают то, что от них требуют. По словам украинского военного, причина тому – нежелательная перспектива попасть в тюрьму за невыполнение приказа. А в заключении, утверждает он, не получится «выделываться» дольше десяти секунд.

Офицеры ВСУ, находящиеся на передовой, нередко жалуются на качество пополнения. По их словам, в подразделения зачастую попадают возрастные новобранцы, да еще и не «блещущие» здоровьем. Да и воевать они не особенно рвутся. Польза от них почти нулевая.

Как говорил американским журналистам один из украинских командиров, из 200 человек, прибывших на фронт, только примерно 25 мотивированы воевать.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 16:11
      «Не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать» —

      — Если результат не интересует ...
    2. Комментарий был удален.
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 16:22
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Украинский офицер: не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать

      другими словами -не существует украинцев, которых невозможно утилизировать .
    4. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +4
      Сегодня, 16:23
      Как говорил американским журналистам один из украинских командиров, из 200 человек, прибывших на фронт, только примерно 25 мотивированы воевать.
      После таких признаний складывается ощущение, что основной целью нынешнего руководства Украины является "утилизация" украинцев.
    5. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 16:24
      а если такому офицеру с близкого расстояния шмальнуть в затылок из пм то у него вылезут глазья а мордочка при определенном везении останется целой офицеров много ребята можно навострится
      1. seamen2 Ранг пользователя
        seamen2
        +1
        Сегодня, 16:45
        не обязательно из пм. может во время атаки, или еще чего *случайно* конечно пан офицер этот помереть за нэньку неожиданно. с близкого расстояния. в спину. автоматом-то оно верней будет. а виноваты как всегда-москалики.
        1. VALERIK_097 Ранг пользователя
          VALERIK_097
          0
          Сегодня, 16:57
          Не получится,офицеры у них в атаки не ходят.
    6. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 16:32
      Мамы - хохлушки, навострите ушки, а этого "вояку" возьмите на мушку.
      1. seamen2 Ранг пользователя
        seamen2
        +1
        Сегодня, 16:42
        А разве у хохлушек есть "Комитет солдатских матерей*..чтобы панов охвицеров отвлекать.
    7. Ham59 Ранг пользователя
      Ham59
      0
      Сегодня, 16:35
      Среди украинских офицеров ходит мнение, что не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать.

      Украинскому офицеру стоит изучить историю появления слова frag
    8. сергей фонов Ранг пользователя
      сергей фонов
      +2
      Сегодня, 16:41
      Как пишут в прессе на Украине начинает действовать и иной подход "Не существует бессмертных офицеров, каждого можно утилизировать". Если это наберёт обороты армия станет неуправляемой.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 16:43
        "Не существует бессмертных офицеров, каждого можно утилизировать"
        И в дальнейшем могилизировпть wink
    9. Самый вежливый Ранг пользователя
      Самый вежливый
      +3
      Сегодня, 16:42
      Среди украинских офицеров ходит мнение, что не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать...


      Ну это известно ещё с каменного века наверное laughing
      Со временем методы управления только совершенствовались , хотя суть их не изменилась.
      Наиболее точно выразился Фридрих II :
      «Прусский солдат должен бояться палки капрала гораздо больше, чем пули врага»
    10. ASM Ранг пользователя
      ASM
      0
      Сегодня, 17:01
      Заставить можно только скот на бойню пускать. Воины должны быть обучены, экипированы, снабжены медицинской помощью, пищей и нормальными укрытиями. Иначе это не воины, а стадо макак, страдающих всеми возможными заболеваниями и харкающими на все близлежащее.
    11. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 17:21
      Надо понимать, что этот теоретег сидит, где-то в районе Львова. Тот, который на "нуле", отлично понимает, что при таких методах убеждения, очень легко поймать пулю в "обратку", ну может не сразу.
    12. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 17:25
      Практикой доказано, что не существует небратьев, которых нельзя нагнуть, да и братьев тоже. Стадо что-то мычит про себя и послушно ковыляет в нужную сторону.

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