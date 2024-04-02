Вы просто не знаете армейских методов

Зачастую командирам ВСУ приходится оказывать давление на недавно мобилизованных солдат, чтобы они подчинялись приказам. Среди украинских офицеров ходит мнение, что не существует новобранцев, которых невозможно заставить воевать.Об этом заявил один из командиров ВСУ, дискутируя с пользователями сети интернет под ником «Ночной сталкер».Украинский офицер утверждает, что повлиять можно на каждого, даже на тех, кто не намерен воевать и предпочел бы сдаться в плен. По его словам, при этом необходим «индивидуальный подход». С одним достаточно поговорить, на другого приходится оказывать физическое воздействие, а третьему приходится стрелять над головой.- рисуется военный перед аудиторией чата.Офицер утверждает, что существует и более жесткий подход к новобранцам, но углубляться в данную тему не стал. Но как бы рекруты не сопротивлялись давлению командиров, в итоге они делают то, что от них требуют. По словам украинского военного, причина тому – нежелательная перспектива попасть в тюрьму за невыполнение приказа. А в заключении, утверждает он, не получится «выделываться» дольше десяти секунд.Офицеры ВСУ, находящиеся на передовой, нередко жалуются на качество пополнения. По их словам, в подразделения зачастую попадают возрастные новобранцы, да еще и не «блещущие» здоровьем. Да и воевать они не особенно рвутся. Польза от них почти нулевая.Как говорил американским журналистам один из украинских командиров, из 200 человек, прибывших на фронт, только примерно 25 мотивированы воевать.