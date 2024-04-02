Владимир Путин: Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы Наполеона и Гитлера против России
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера против Российской империи и СССР.
При этом российский лидер отметил, что можно привести бесчисленное множество подобных исторических примеров. При этом, как ни странно, в исторической памяти западных недоброжелателей многое сохраняется. Путин добавил, что, по всей видимости, кто-то посчитал Россию слабым звеном, однако при этом они ошибаются и уже начинают осознавать свою ошибку.
Путин подчеркнул, что с Россией пытаются бороться терактами, однако это оружие является обоюдоострым. Президент потребовал установить не только исполнителей теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", но и все звенья и цепочки бенефициаров. Заказчики теракта в "Крокусе" хотели своими действиями расколоть Россию, спровоцировав межнациональную рознь.
Президент добавил, что в настоящее время проводится комплексная оценка действий всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за обеспечение безопасности "Крокуса". При этом необходимо провести предельно объективный анализ ситуации. Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокусе" спровоцировали рост в России ксенофобии и исламофобии.
Однако при этом глава государства заявил о необходимости кардинального обновления подходов к миграционной политике. В Россию должны приезжать те, кто уважает ее язык, историю и традиции.
- kremlin.ru
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