Владимир Путин: Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы Наполеона и Гитлера против России

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Владимир Путин: Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы Наполеона и Гитлера против России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера против Российской империи и СССР.

При этом российский лидер отметил, что можно привести бесчисленное множество подобных исторических примеров. При этом, как ни странно, в исторической памяти западных недоброжелателей многое сохраняется. Путин добавил, что, по всей видимости, кто-то посчитал Россию слабым звеном, однако при этом они ошибаются и уже начинают осознавать свою ошибку.



Путин подчеркнул, что с Россией пытаются бороться терактами, однако это оружие является обоюдоострым. Президент потребовал установить не только исполнителей теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", но и все звенья и цепочки бенефициаров. Заказчики теракта в "Крокусе" хотели своими действиями расколоть Россию, спровоцировав межнациональную рознь.

Президент добавил, что в настоящее время проводится комплексная оценка действий всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за обеспечение безопасности "Крокуса". При этом необходимо провести предельно объективный анализ ситуации. Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокусе" спровоцировали рост в России ксенофобии и исламофобии.

Однако при этом глава государства заявил о необходимости кардинального обновления подходов к миграционной политике. В Россию должны приезжать те, кто уважает ее язык, историю и традиции.
  • kremlin.ru
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38 комментариев
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  1. Ilya-spb Ранг пользователя
    Ilya-spb
    +1
    Сегодня, 16:39
    Опять нагнетается обстановка...

    Надо было бандеровцев бить жестче... Тогда боялись бы пискнуть натовцы
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +2
      Сегодня, 17:19
      Еще не поздно это сделать. Если жестко вынести все в 404. Тогда может задумаются и соседние страны. Армяне там. И возможно в Белоруссии поймут что у них не все так плохо.
  2. Гнусный скептик Ранг пользователя
    Гнусный скептик
    +5
    Сегодня, 16:41
    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера против Российской империи и СССР.

    За крестоносцев еще. Ага
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 16:46
      Ну,еще печенеги есть...Может хватит громаих фраз?А без угроз и исторических ссылок вдарить жестко?Не?
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        -5
        Сегодня, 16:55
        Бахнуть тактической атомкой, по Львову... Чтобы завыли упыри бандеровские
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          -2
          Сегодня, 17:04
          Ilya-spb
          Сегодня, 16:55
          Бахнуть тактической атомкой, по Львову... Чтобы завыли упыри бандеровские
          Укажите координаты сарая, наведём на цель по договорной цене!
          1. Бледар Ранг пользователя
            Бледар
            0
            Сегодня, 17:31
            Укажите координаты сарая, наведём на цель по договорной цене!

            Да прямо по памятнику бандере
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        -2
        Сегодня, 17:02
        dmi.pris1
        Сегодня, 16:46
        Ну,еще печенеги есть...Может хватит громаих фраз?А без угроз и исторических ссылок вдарить жестко?Не?
        Вдарить всегда успеем, кто торопится, откуда не возвращаются!
        А нанести стратегическое поражение лже-недо-западу нужно грамотно при сохранении жизни своих людей, бойцов и всего государства!
        А турбо-патриотизм мы уже проходили в ВОВ, принося в жертву наших сотни тысяч наших воинов, освобождая поленьев, чехов и всю гей-еуропию, памятники кот орых они сейчас ломают, оскверняют, уничтожают! как и триболтов - нацистов
    2. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 16:51
      Крестовые походы против Западных славян удались.
  3. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    -1
    Сегодня, 16:45
    Там еще и шведы и ливонцы бедокурили, поляки... И за них тоже , мне кажется... А на Востоке так же хватает реваншизма - половцы, печенеги, турки, персы... Так шта winked
  4. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 16:47
    Есть такая традиция - на пасху проверять чье яичко крепче. С легкой руки индийцев, в качестве пасхальных яиц сойдут пары корабль-мост, корабль-корабль.
  5. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 16:47
    Владимир Путин: Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы Наполеона и Гитлера против России

    Господин президент, у вас огромный кредит доверия от населения. Так действуйте, смешайте наших врагов с их дерьмом.
  6. Грац Ранг пользователя
    Грац
    -1
    Сегодня, 16:49
    так кричать о красных линиях и ничего после их пересечения не делать западу в ответ, вот и аукается теперь терактами у нас и прилетами аж по Татарстану, реально кто то верит что этим занимается Украина , а не ЗАПАД?Убили у нас 1000, убейте у них 10.000 человек на западе не надо этого боятся, они нас за равных себе людей никогда не считали
  7. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:49
    Походы не удались. Это да.
    Зато убийство императора Павла и Февральская революция 1917 года удались вполне.
    Я ни на что не намекаю. Так, историческая справка.
    1. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 16:55
      Павла 1 ?, так там и Екатерина 2 креатура Англичан была, прибили Петра 3 на деньги английского посла, как и смерть Александр 2, и очень подозрительные смерти Николая 1 во время Крымской войны и Александра 3
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 17:12
        Вот и я о том же. С военными походами не задалось. А вот убийства царей удаются с завидным постоянством. Павел - самый известный пример. Другие не на слуху.
        От рук своих соотечественников с 19 века умер только один царь.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          -1
          Сегодня, 17:31
          С 1991 годом удалось вообще на славу. Без всяких походов им сдали вообще всё
  8. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +4
    Сегодня, 16:51
    Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера против Российской империи и СССР.

    Ну так и поступайте как Александр 1 и Иосиф Виссарионович, а не рисуйте линии...
  9. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +6
    Сегодня, 16:51
    Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера

    Запад уже взял реванш в 1991 году. Пyтин тогда, кстати, примкнул к тем, чьими руками Запад осуществлял реванш.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Scientist_
      Пyтин тогда, кстати, примкнул к тем, чьими руками Запад осуществлял реванш.

      А чьими кстати руками?
      1. Scientist_ Ранг пользователя
        Scientist_
        0
        Сегодня, 17:28
        Ну как же - Ельцин и прочие "демократы".
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 17:31
          Цитата: Scientist_
          Ну как же - Ельцин и прочие "демократы".

          А кто принимал решения, голосовал за роспуск СССР?
  10. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 16:53
    Имею сказать, таки: вот бы начать жить по нашим старославянским законам, невзирая на либер - колбасников гай да ра, чу беса ( сейчас -сегал или сигал натан, а не анатоль! ), и многих других кудриных, которые с пьяницей поверившего в него народа
    распластался перед лже-недо-западом, как и многие прихватизаторы, разграбившие страну и народ и продоллжающие жить на себя, качая ресурсы народного достояния всего народа Рф!
  11. leks Ранг пользователя
    leks
    +4
    Сегодня, 16:55
    Как я понимаю, что ничего не изменится в отношении приезжих мигрантов. То, что он говорит про русскоязычных людей которым от ворот поворот дают получении паспорта это уже не раз им озвучивалось.
    Русскоязычным славянам отказывают, а вот следом идёт мигрант из средней азии то пожалуйста, вот вам паспорт, вот вам пенсия, вот вам пособия, вот вам мат капитал. А потом делает удивленное лицо, как же так дают гражданство или право въезда преступникам насильникам которые у себя на Родине срок матали или делают амнистию для мигрантов которых выкинули из страны за правонарушения с запретом на въезд.
    От того, что они чувствуют свою безнаказанность, так и будет продолжаться. Если уж 282 статья больше защищает приезжих, чем собственных граждан.
    О какой межнациональной розни он ведёт речь, если конкретно у российского общества возникают вопросы конкретно к приезжим которые вконец опупели.
  12. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +1
    Сегодня, 17:00
    "Те, кто применяют это оружие, - а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, - должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие"

    Как то не осторожно сказал request Вот взорвётся у них, например, скоро, что-то, могут на нас подумать.
  13. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:00
    Владимир Путин: Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы Наполеона и Гитлера против России

    Любопытно...Дело в том, что в самый критический момент в России находились люди, не боявшиеся взять на себя ответственность и побеждали. Памятники их подвигам стоят в городах России. Плевать на этот обезумевший, осатаневший Запад...Где тот человек, который не побоится взять ответственность за дальнейшую судьбу России? Где та личность, которая перейдёт от слов к делу? Кто в конце концов свершит объединение народов России и продемонстрирует его единство не на словах и бумаге, а на реальных делах?
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -1
      Сегодня, 17:21
      Памятники их подвигам стоят в городах России

      Вернёт земли русские, которые украиной называются сейчас. Многое забудется и простится, и памятник ему поставим при жизни, в центре Киева.
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -1
      Сегодня, 17:23
      Ну тут ясень пень, только Зюганов справится!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:30
        Цитата: Эдик
        Ну тут ясень пень, только Зюганов справится!

        Какие-то шутки у вас хреновые. Лучше демонстрирующий задатки руководителя и проводящий какую-то внятную политику (которую можно хоть как-то объяснить) Путин, чем показавший склонность к пораженчеству Зюганов...
        Правильно заметил:
        Цитата: Msi
        Вернёт земли русские, которые украиной называются сейчас. Многое забудется и простится, и памятник ему поставим при жизни, в центре Киева.

        А ещё, если пенсионную реформу отменит, народ на руках его вознесёт на пьедестал...
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 17:35
          Юрий Васильевич, но ведь Путин не виноват, что у вас с памятью плохо.Я вам сколько раз говорил, не прите вы вперёд паровоза.Крым,Донбасс..
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 17:35
        Ну тут ясень пень, только Зюганов справится

        Кпрф не раскачивает лодку. Понимают сложность ситуации...
  14. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 17:04
    А про неудавшуюся интервенцию в 1918-1922 годах почему постеснялся сказать?
  15. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +2
    Сегодня, 17:08
    "Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад пытается взять реванш за неудавшиеся походы французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера против Российской империи и СССР."

    Думаю, это фейк. Или Президента подставили, очень уж глупо.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -2
      Сегодня, 17:25
      А в чём глупость, я не улавливаю?
      1. С.З. Ранг пользователя
        С.З.
        +2
        Сегодня, 17:35
        Цитата: Эдик
        А в чём глупость, я не улавливаю?


        В том, что не имеет отношения к действительности.

        Россия и СССР участвовали в общеевропейских войнах на одной из сторон - как и почти всегда. Единственный случай целенаправленного похода части стран Европы на Россию - это Крымская война. Вообще понятие "коллективный Запад" появилось только сейчас, это чисто пропагандистское понятие. Они там всю жизнь воевали между собой и мы участвовали в этих разборках на тех же правах, что и остальные.

        Путин знает историю, не мог он такого сказать, вырвали из контекста неграмотные журналисты - вредители.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 17:39
          Вы состав их армий посмотрите.
  16. Старый Хрен Ранг пользователя
    Старый Хрен
    0
    Сегодня, 17:29
    "Путин подписал закон, который откладывает компенсации по советским вкладам до 2025 года. Действие закона откладывается каждый год начиная с 2003 года
    Президент Владимир Путин подписал закон, который отложил на год, до 1 января 2025-го, полную компенсацию по советским вкладам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."
    Р.S. Чего же нашему народу так не везёт то? В 91 году всех ограбили, и чё? А триста лярдов зелени только официально лежит на Западе. Зато у нас уроки истории. Впрочем, ничего нового. Уже более 30 лет.
  17. Heda Ранг пользователя
    Heda
    +1
    Сегодня, 17:34
    Ага. Особенно Британия которая рисковала получить высадку немецкого десанта и быть оккупированной как Франция, очень жаждет реванша за неудачный поход Гитлера.
    И США которые рисковали получить ФАУ2 по Манхетенну, тоже хотят отомстить за Адольфа.
    Альтернативная история - она такая.

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