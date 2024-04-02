Министр обороны России сообщил о назначении новых главкома ВМФ и командующих Черноморским и Северным флотами
В Российской Федерации назначены новые главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, командующие Черноморским и Северным флотами. Об этом на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Новым главнокомандующим Военно-морским флотом Российской Федерации назначен адмирал Александр Моисеев. Ему 61 год, он является Героем Российской Федерации. Выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова, Александр Моисеев служил на подводных лодках, командовал атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения К-407 «Новомосковск», дивизией подводных лодок, занимал другие должности. В 2019-2024 гг. адмирал был командующим Северным флотом.
Новым командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Ему 55 лет, он тоже офицер-подводник, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола и большую часть жизни прослужил на подводных лодках. С 2021 по 2024 годы он был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.
Наконец, командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Ему 52 года, он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. В 2016-2021 гг. Пинчук командовал Каспийской флотилией, затем был начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом.
Военные корреспонденты и ранее писали, что именно Пинчук станет новым командующим Черноморским флотом ВМФ России. В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак украинских формирований на российские военные объекты в Крыму, это очень важная и непростая должность.
- подчеркнул министр обороны Шойгу, сообщая о новых назначениях в Вооруженных силах РФ.
Остается надеется на то, что ВМФ России, и отдельно Северный и Черноморский флоты с новыми командующими получат и новые стимулы для развития, будут реализовываться современные подходы к организационным вопросам, к решению боевых и учебных задач.
- kremlin.ru
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