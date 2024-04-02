Министр обороны России сообщил о назначении новых главкома ВМФ и командующих Черноморским и Северным флотами

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Министр обороны России сообщил о назначении новых главкома ВМФ и командующих Черноморским и Северным флотами

В Российской Федерации назначены новые главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, командующие Черноморским и Северным флотами. Об этом на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Новым главнокомандующим Военно-морским флотом Российской Федерации назначен адмирал Александр Моисеев. Ему 61 год, он является Героем Российской Федерации. Выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова, Александр Моисеев служил на подводных лодках, командовал атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения К-407 «Новомосковск», дивизией подводных лодок, занимал другие должности. В 2019-2024 гг. адмирал был командующим Северным флотом.

Новым командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Ему 55 лет, он тоже офицер-подводник, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола и большую часть жизни прослужил на подводных лодках. С 2021 по 2024 годы он был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.

Наконец, командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Ему 52 года, он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. В 2016-2021 гг. Пинчук командовал Каспийской флотилией, затем был начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Военные корреспонденты и ранее писали, что именно Пинчук станет новым командующим Черноморским флотом ВМФ России. В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак украинских формирований на российские военные объекты в Крыму, это очень важная и непростая должность.

Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна

- подчеркнул министр обороны Шойгу, сообщая о новых назначениях в Вооруженных силах РФ.

Остается надеется на то, что ВМФ России, и отдельно Северный и Черноморский флоты с новыми командующими получат и новые стимулы для развития, будут реализовываться современные подходы к организационным вопросам, к решению боевых и учебных задач.
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    -1
    Сегодня, 16:29
    А что с предыдущими главкомами? Ушли на повышение куда-нибудь в ОАК или на почетную пенсию? Не сократили ли на ЧФ число адмиралов пропорционально уменьшению количества кораблей?
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +5
      Сегодня, 16:35
      Почему сразу в ОАК, а не в ОСК? belay Там им вроде и тематика ближе.
      Правильно было бы их в дровосеки определить.
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +1
        Сегодня, 16:44
        Вот именно. Им только по профилю ОСК. Но там и своих "менеджеров" от бушлата хватает выше крыш.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 16:48
          Но если команда "сверху" поступит, то потеснятся маленько.
          Наверняка многие из них сами были тоже "парашютированны" туда по чьей-нибудь указке.
    2. next322 Ранг пользователя
      next322
      +1
      Сегодня, 16:40
      22 марта стало известно, что экс-главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +3
        Сегодня, 16:49
        Если это серьезно, то, надеюсь, он там не будет передавать свой "богатый опыт" командования?
    3. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:42
      Милейший, с какого чёрта лысого бывших главкомов ВМС приплели к ОАК (Объединённая Авиационная Компани)??? stop
      Что эти бывшие главкомы отлично знают все нужды авиации???? fool
      1. VALERIK_097 Ранг пользователя
        VALERIK_097
        +5
        Сегодня, 16:53
        Ну может там получится,извините за сарказм.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:59
        Ошибочка вышла, хотел ОСК написать
      3. wladimirjankov Ранг пользователя
        wladimirjankov
        +2
        Сегодня, 17:04
        Что эти бывшие главкомы отлично знают все нужды авиации???? fool

        Ну если исходить из того, что у нас в стране юристы ( слюсарь) и экономисты "замечательно" разбираются в нуждах авиации, то почему бы и адмиралам этим не заняться.
        1. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          0
          Сегодня, 17:07
          Этих деятелей, как Слюсарь, и не только он, и другие, знаю не по наслышке. Сам работаю в системе ОАК.
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 16:33
    Зашибись, жаль только погибшие пацаны с РК "Москва" КЧФ с нами только в мыслях!
    Кара Божья для саксо-наглии и би дэ Фашингтона вместе с путающейся гей-еуропией настигнет скоро всех в грядущей победе ВС РФ в СВО!
    Здоровья парням, С Победой живыми к любящим и любимым семьям!
    Гордимся, верим, наши кулаки всегда с вами, а наши внуки и будущие потомки
    будут гордиться генами Победителей, доставшихся от вас !
    1. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:46
      Ну кто-то должен быть стрелочником и "козлом" для опущения....
      За такой промах. Честно говоря, по головке не прощают.
  3. Александр S Ранг пользователя
    Александр S
    +3
    Сегодня, 16:43
    Другими словами, бывший командующий черноморским флотом был плох, а его первый заместитель хорош. Что мешало в качестве первого заместителя обеспечить безопасность черноморского флота? И что сейчас принципиально изменится?
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:50
      Рассредоточение кроватей по комнатам.Вот что..Почему то вспоминается,что многие люди на своих местах были и неплохо справлялись.Потом пошли выше,и...Место проклятое?
      1. Александр S Ранг пользователя
        Александр S
        +7
        Сегодня, 16:56
        Да скорее всего, не в командующих дело. Сидели в штабах старые пер-ны и тормозили развитие флота в новых технологических условиях. Это как в армии находились же умники-эксперты, которые говорили, что дроны нифига не эффективны, мы как Ураганы выстоим в ряд, как на параде, как стрельнем, так и напугаем всех и нечего всякой хренью заниматься типа дронами) Так и на флоте видимо, вместо долгосрочных программ развития, сидели на попе ровно, на калибры молились!
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 17:36
          Такое ощущение что у нас постоянно в командуюдих один генерал руссаой императорской армии не признававший пулемета на поле боя
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -5
    Сегодня, 16:45
    Зашибись, такие назначения просто от балды не происходят!
    Экспёрды лже-недо-запада с ног сбились, гадая о направлениях прорыва наших ВС РФ в СВО!
    Пока лишь деэлектрификация, десоциализация с отсутствием канализации и прочих прелестей жителей каменного века свидетельствует о приближении нашей Победы!
    Скачки токмо начинаются выбираем место нового Майдана,Крещатик уже занят конкурентами ждём`C приезда ведьмы Нудельман ( Нуланд ) с печеньками, кружевными труселями, коксом для бандерфюрера или кто там вместо неё- Блин Клинкен, Кирби, Салливан или самый крутой с пластилиновыми фаберже - мистер Остин?
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -7
    Сегодня, 16:51
    Имею сказать, таки, как и турбо-патриотам - Приказы Главка не обсуждаются, а мнение каждого должно лишь приближать Победу ВС РФ в СВО, а не наоборот
  6. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    +5
    Сегодня, 16:57
    А когда Тувинец на пенсию? Освободит место профессионалу, имеющего хотя бы образование по профилю?
    1. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +2
      Сегодня, 17:04
      Увы, это может сделать только Верховный. А так, сам практически, уйти не может. Есть одно - уйти с поста добровольно можно только по состоянию Здоровья.
  7. vvn_vl Ранг пользователя
    vvn_vl
    0
    Сегодня, 17:04
    Ну, хорошо, что не менеджеры, а настоящие адмиралы! Коллеги?? Чудно…
  8. wladimirjankov Ранг пользователя
    wladimirjankov
    +3
    Сегодня, 17:14
    Ну наконец то, хоть какая то реакция на провалы и бардак на ЧФ последовали. Но назначение командующим Черноморским флотом вице-адмирала Пинчука, бывшего начальника штаба ЧФ вызывает много вопросов и сомнений. Ведь за создавшуюся плачевную ситуацию на ЧФ несут ответственность не только бывшие главкомы этого флота, но и их начальники штаба.
  9. DenVB Ранг пользователя
    DenVB
    +1
    Сегодня, 17:24
    Александр Моисеев служил на подводных лодках, командовал атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения

    Новым командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Ему 55 лет, он тоже офицер-подводник

    На мой взгляд диванного аналитика, назначать подводников командующими флотами - это неверно. У подводников, особенно у "стратегов", вырабатываются очень специфические приоритеты. Они считают, что смысл существования флота - это "жахнуть" в день Д. А всё остальное - всякие там торпедные стрельбы, мины, ПВО, пулеметы, катера - это детские шалости, недостойные настоящих моряков.

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