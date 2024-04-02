Правительство Украины выделило еще 5,6 млрд грн на оборонительные сооружения

В Киеве, очевидно, уже окончательно поняли, что о каком-либо контрнаступлении ВСУ нужно забыть и готовиться к долгим оборонительным боям по всему фронту. Украинское правительство выделяет все больше средств на строительство оборонительных сооружений от Сумской области до Николаевской.По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, они выделят еще 5,6 млрд гривен на эти нужды дополнительно к ранее выделенным 20 миллиардам.Наибольшая сумма в 1,5 миллиарда гривен будет направлена на оборонительные укрепления в Сумской области, где, по словам киевских властей, в последнее время участились атаки российских ДРГ.По одному миллиарду гривен пойдут на усиление оборонительных линий на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, где ВС России ведут активные наступательные действия.300 миллионов гривен направят для этих целей в Николаевскую область и еще 400 миллионов в подконтрольную ВСУ правобережную часть Херсонской области. Куда потратят оставшиеся 1,4 миллиарда гривен пока не сообщается.Напомним, что в прошлом месяце Киев получил от Евросоюза первый транш помощи в этом году на 4,5 миллиарда евро из специального фонда ЕС для Украины. Возможно, именно эти средства решили использовать для строительства оборонительных сооружений.

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