«Может повторить судьбу Бахмута»: Украинский генерал предложил превратить каждый дом Харькова в «крепость»

Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация

Задача готовить город к обороне. Это одна из главных задач, чтобы не было у нас таких провалов о неготовности обороны, как это было в Бахмуте – город не был готов к обороне в военно-инженерном понимании. Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать

Украина уже потеряла Бахмут и Авдеевку, на очереди Часов Яр и Харьков. Если с Часовым Яром ситуация очень сложная, то Харьков отстоять вполне возможно. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.Российское наступление набирает обороты, на данный момент самая сложная ситуация складывается под Часовым Яром, где штурмовые группы ВС России вышли практически к окраинам города. Если власти не предпримут какие-либо дополнительные меры, то Часов Яр повторит судьбу Бахмута и Авдеевки. Тем более, что потери в рядах ВСУ значительно возросли.- заявил Кривонос.Еще один город, на который якобы нацелилась российская армия - это Харьков. По мнению генерала, Генштабу ВСУ нужно готовить город к обороне, выстраивая новые оборонительные линии как в самом городе, так и перед ним. Кривонос предлагает превратить Харьков в "город-крепость", где каждый дом будет отдельным опорным пунктом ВСУ. Только таким образом можно будет гарантировать, что Харьков не повторит судьбу Авдеевки или Бахмута.По словам генерала, в Харькове 22 тысячи домов, а периметр города равен 80 км, что не позволит российской армии взять его в кольцо, поскольку у нее нет для этого сил и средств.- добавил Кривонос.