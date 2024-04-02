«Может повторить судьбу Бахмута»: Украинский генерал предложил превратить каждый дом Харькова в «крепость»

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«Может повторить судьбу Бахмута»: Украинский генерал предложил превратить каждый дом Харькова в «крепость»

Украина уже потеряла Бахмут и Авдеевку, на очереди Часов Яр и Харьков. Если с Часовым Яром ситуация очень сложная, то Харьков отстоять вполне возможно. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Российское наступление набирает обороты, на данный момент самая сложная ситуация складывается под Часовым Яром, где штурмовые группы ВС России вышли практически к окраинам города. Если власти не предпримут какие-либо дополнительные меры, то Часов Яр повторит судьбу Бахмута и Авдеевки. Тем более, что потери в рядах ВСУ значительно возросли.



Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация

- заявил Кривонос.

Еще один город, на который якобы нацелилась российская армия - это Харьков. По мнению генерала, Генштабу ВСУ нужно готовить город к обороне, выстраивая новые оборонительные линии как в самом городе, так и перед ним. Кривонос предлагает превратить Харьков в "город-крепость", где каждый дом будет отдельным опорным пунктом ВСУ. Только таким образом можно будет гарантировать, что Харьков не повторит судьбу Авдеевки или Бахмута.

По словам генерала, в Харькове 22 тысячи домов, а периметр города равен 80 км, что не позволит российской армии взять его в кольцо, поскольку у нее нет для этого сил и средств.

Задача готовить город к обороне. Это одна из главных задач, чтобы не было у нас таких провалов о неготовности обороны, как это было в Бахмуте – город не был готов к обороне в военно-инженерном понимании. Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать

- добавил Кривонос.
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    33 комментария
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    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +4
      Сегодня, 16:54
      С чем я харьковчан и поздравляю.
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +3
        Сегодня, 17:13
        Вот для чего такое количество фабов готовилось. Город брать не будут явно. Харьковчан можно поздравить дождались. Но это крови море, и город нам же восстанавливать. Жителям желаиельно всем уехать и подальше. Пока есть такая возможность. Кто не понимает посмотрите на другие города что брали.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +1
          Сегодня, 17:22
          Они уже поехали из города. Нескончаемым потоком. Фотки в телеге есть.
          Правда есть нюанс. Бандеровцы уедут, а в городе останутся русские. Ждать освобождение.
          1. Mitos Ранг пользователя
            Mitos
            +1
            Сегодня, 17:35
            Вот хорошо ты хочешь свалить из вна. У тебя дети малые. Что ты сам сделаешь? Понадеешься что в подвалах останетесь живые? Или свалите через европу? В Россию вполне можно добраться из вна.
            Я бы не рискнул своими детьми.
            Останется старое поколение, так было и в северодонецке и в бахмуте. И дома так же превратили в крепости. Их все равно сносили медленно, но верно рискуя ребятами...
            И это не последний крупный город на пути.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              0
              Сегодня, 17:40
              1. Не уловил. Вы бы не рискнули детьми остаться в городе или свалить из города?
              2. Если бы я был жителем Харькова, да ещё с малыми детьми, то свалил бы в Россию ещё в 2014-2015 году. Гражданство получил бы по упрощённой схеме. В 15 году быстро давали по программе возвращения соотечественников.
        2. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Сегодня, 17:25
          Цитата: Mitos
          Харьковчан можно поздравить дождались. Но это крови море, и город нам же восстанавливать. Жителям желаиельно всем уехать и подальше.

          Так уже вовсю едут из города.
          Харьковчане массово бегут из города. В сети появилось видео, на котором виден мощный поток автомобилей. Людей так много, что автомобили едут даже по встречной полосе. Очевидно, что харьковчане стремятся покинуть город.

          «После заявлений местного гауляйтера, что вся инфраструктура в городе разрушена, постоянных проблем со светом (и очевидного намерения российского военного командования удерживать этот статус-кво), а еще на фоне регулярных уже бомбардировок ВКС России и на слухах, что здесь вот-вот начнутся бои из города начался исход населения»
        3. Феликс Ранг пользователя
          Феликс
          0
          Сегодня, 17:40
          Лучше отстроить заново, чем оставить исконно русский город мразям бандеровцам.
      2. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 17:26
        Вот бомбами всё это и надо ровнять с землёй на любое движение не оглядываясь на нытьё всякой либерды.
    2. monetam Ранг пользователя
      monetam
      0
      Сегодня, 16:59
      такое впечатление, что все на Украине точно знают, что именно на Харьков будет наступление. Вот откуда такая уверенность ?
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:14
        Мэр Харькова постарался,заявив что света в городе не будет очень долго и что скоро начнутся бои за Харьков,после чего харьковчане стали массово покидать город на автотранспорте. Так же в последние дни в Харьков завезли множество Азовцев,большинство из которых являются уроженцами Харькова.То есть город готовят к обороне.
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +4
      Сегодня, 17:00
      Так и есть. Взять миллионник - задача крайне сложная. Если бандерлоги там окопаются всерьёз - будет очень не легко.. Другое дело - что останется от города-то? А с жителями что делать? Кровищи ж будет - уууууу... Посему - не думаю, что мы его штурмом будем брать. Чай не матрасники, разнёсшие в щебёнку тот же Мосул. Да и город - наш, нам же его потом и восстанавливать..
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 17:04
        совершенно верно , применительно Харькову и другим аналогичным городам скорее всего будет предпринята тактика "удушения" , это мое мнение.
        1. алексеев Ранг пользователя
          алексеев
          +1
          Сегодня, 17:19
          "Тактика удушения...."
          Это точно. Да и, пожалуй, никакой иной тактики не применишь.
          Это касается не только Харькова.
          Отсекать снабжение, пути переброски резервов и крупный анклав превратиться в " лагерь военнопленных". Пусть даже вооруженных.
          Другое дело, что для таких операций нужен оперативной прорыв. А он, в современных условиях, возможен только тогда, когда будет глобально решена (кроме прочих) проблема ПВО от тактических ударных и разведыватедьных дронов.
          Это проблема - новое в военном искусстве, но ее нужно комплексно решать.
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 17:25
            Думаю решением этой проблемы уже занялись , Харьковская ТЭЦ не даст соврать hi
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 17:22
        paul3390
        Сегодня, 17:00
        Так и есть. Взять миллионник - задача крайне сложная. Если бандерлоги там окопаются всерьёз - будет очень не легко.. Другое дело - что останется от города-то? А с жителями что делать? Кровищи ж будет - уууууу... Посему - не думаю, что мы его штурмом будем брать. Чай не матрасники, разнёсшие в щебёнку тот же Мосул. Да и город - наш, нам же его потом и восстанавливать
        Не всё так печально! Подготовительно-разъяснительнгая работа для мирного населения давно началась, а сейчас ускорилась деэликтрификация, десоциализация, деканализация, дефекализация и много других де-!
        Свидетельством понятливости мирного населения служат пока ещё ручейки исхода из исконно российского города мирных людей в сторону границы с РФ!
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 17:27
        paul3390
        Сегодня, 17:00
        Так и есть. Взять миллионник - задача крайне сложная. Если бандерлоги там окопаются всерьёз - будет очень не легко.. Другое дело - что останется от города-то? А с жителями что делать? Кровищи ж будет - уууууу... Посему - не думаю, что мы его штурмом будем брать. Чай не матрасники, разнёсшие в щебёнку тот же Мосул. Да и город - наш, нам же его потом и
        восстанавливать.
        Напрягаем извилины- брать штурмом никто не намерен, не тот случай с Артёмовском и Авдеевкой! Потери многократно больше никому не нужны!
        Пока продолжается работа с разъяснением для мирного населения!
        А для бандеронацистов есть пока ещё позывной Волга!
        Для непонятливых захисников ФАБ 1500. ФАБ500 и сюпризы не дадут соврать!
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          Сегодня, 17:32
          позывной Волга!

          Увы - Волгу слушаем не только мы.. И - предпринимают соответствующие действия..
    4. РусГр Ранг пользователя
      РусГр
      -1
      Сегодня, 17:00
      Так Авдеевка была подготовлена и "промка", пусть в лезут уж тогда сразу всеми в Харьков, чего разбредаться. Как раз пекут ФАБ-3000, на угощение.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:01
      «Может повторить судьбу Бахмута»: Украинский генерал предложил превратить каждый дом Харькова в «крепость»
      а Артемовск то наш!!!!
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:21
        .Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать
        - добавил Кривонос.


        На заметку пану Кривоносу как будут брать эти крепости.
        В украинском опорном пункте недалеко от линии фронта, менее чем в 20 милях от восточного города Донецк, видно, как крылатая бомба летит в сторону многоэтажного здания.

        1500-килограммовая взрывчатка попала в здание в городе Красногоровка, образовав огненный шар, после чего все здание окутал столб серого и черного дыма.

        Камера, снимающая с расстояния в несколько сотен метров, содрогается, когда земля под ней сотрясается от последствий взрыва.

        Когда дым рассеялся, оказалось, что здание полностью разрушено.
        Эти кадры - один из последних примеров нового смертоносного оружия России, которое оказывается разрушительным для украинских оборонительных позиций на линии фронта или вблизи нее.
    6. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 17:01
      Хороший стартап по вытягиванию денег из бюджета 404 ой , интересно сколько попросит Кривонос , как автор? Правда он забыл добавить , что без света и воды сам по себе Харьков будет из себя представлять безжизненный , убыточный и заброшенный город, в котором оборону будут держать лишь крысы с бродячими собаками.
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 17:08
      Зашибись, какждый дом с отдельным электрогенератором, канализатором, фекальносливом на соседние дома, корытом для отрубей и местом для скачек и проведения Майданов!
      Крещатик не трогать- занят конкурентами!
    8. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 17:11
      Ну и рожа , на соседского борова похожа.
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 17:14
      Ципсота усиливает сминусование, отказываясь от могилизации и 300сотизации на полях нэзалежной вна 404!
      СБУ, ГРУ, и прочие Гермаки исчезли с радаров РЛС, как и инос с раа ннные ные гости с саксо-наглии и гей-еуропии после предупреждений би дэ Фашинготона о терактах на вна 404?
    10. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 17:17
      Вот каждый раз когда какая ни будь мерзота про Марик вякнет надо ей слова этого фашиста показывать.
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:19
      По словам генерала, в Харькове 22 тысячи домов, а периметр города равен 80 км, что не позволит российской армии взять его в кольцо, поскольку у нее нет для этого сил и средств.

      Перерезать пути снабжения, подачи электроэнергии, долго не просидят.
    12. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 17:20
      По словам генерала, в Харькове 22 тысячи домов, а периметр города равен 80 км, что не позволит российской армии взять его в кольцо, поскольку у нее нет для этого сил и средств.

      А его не надо брать в кольцо. Город прекращает существовать в отсутствие работы городских служб: горэлектросети, городского водозабора, водоканала и газификации. немаловажную роль играет наличие продовольствия.
      Достаточно будет исключить снабжение извне.
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 17:35
        ROSS 42
        Сегодня, 17:20
        А его не надо брать в кольцо. Город прекращает существовать в отсутствие работы городских служб: горэлектросети, городского водозабора, водоканала и газификации. немаловажную роль играет наличие продовольствия.
        Достаточно будет исключить снабжение извне.
        Нормально, Григорий? Отлично, Константин!Дебандеризация есть Деэлектрификация, деканализация, дефеканализация, дегазация, деприхватизация в отдельно взятом исконно российском городе!
    13. Garri Ранг пользователя
      Garri
      0
      Сегодня, 17:24
      Хана Харькову. Жаль,красивый город. Ну такая судьба жить при бандерлогах-нацистах, ждет все города. Декомунизация идёт полным ходом.
    14. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 17:28
      Идиоты, можно было договориться. Драться за то что вашей нации никогда не существовало.
      При чем ладно, бы они потом лучше жили бы, их экономика упадет.
      При чем основная кость раздора это бандеровцы, по идее всех их надо было послать на войну а потом пытаться договариваться.
    15. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 17:37
      Насчет "каждый дом крепость" генерал для красивого словца загнул. В такой постановке полармии украинской ляжет в Харькове. Не верю. Гражданских за лето выпустить. Снабжение и пополнения перебить. К холодам азовцы залягут в подвалы. Вылезут всё равно как в Мариуполе.
      Кстати коптеры можно и в городе использовать.
    16. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      0
      Сегодня, 17:40
      Зачем штурмовать город! Окружить, лишить воды, электричества - и через несколько дней, выжившие в своих экскрементах, в своей вони, съев запасы еды, сдадутся.
    17. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 17:40
      Этому дебилу сам город то не жалко? Понятное дело, что на жителей ему плевать.

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