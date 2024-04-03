Отечественные авиабомбы больших калибров
Производство авиабомб. На переднем плане ФАБ-1500-М54, за нею - ФАБ-3000
Наблюдается повышенный интерес к бомбовому вооружению российской боевой авиации. Очередным поводом для него недавно стала новость о возобновлении производства авиабомб ФАБ-3000, обладающих особыми боевыми качествами. При этом отечественная линейка тяжелых бомб не ограничивается только трехтонным изделием. Состоят на вооружении и имеются в арсеналах более крупные бомбы, предназначенные для решения наиболее сложных боевых задач.
Тяжелая линейка
Современная линейка отечественных фугасных авиационных бомб (ФАБ) начала формироваться во второй половине сороковых годов. Новые средства поражения создавались параллельно с перспективной техникой и должны были соответствовать ее тактико-техническим характеристикам и общему потенциалу. В первую очередь, речь шла об увеличении массы боеприпасов с учетом роста полезной нагрузки самолетов.
Используя накопленный опыт и новые возможности, советская промышленность разработала и довела до принятия на вооружение линейку ФАБ в калибрах от 100 до 9000 кг. Изделия меньших калибров предназначались для применения самолетами фронтовой авиации. В свою очередь, более крупные и тяжелые бомбы ФАБ-3000, ФАБ-5000 и ФАБ-9000 могли использоваться только дальними бомбардировщиками.
ФАБ больших калибров предназначались для поражения крупных и важных объектов противника. С их помощью дальняя авиация должна была уничтожать промышленные предприятия, логистические цели, военные базы и т.д. При прямом попадании такие боеприпасы могли разрушать наземные укрепленные постройки, а также обеспечивалось поражение живой силы и нанесение иного урона в радиусе десятков метров.
В начале пятидесятых годов в дополнение к существующим ФАБ была разработана линейка т.н. бомб с коротким корпусом. От предыдущих изделий они отмечались сокращенной длиной и увеличенным диаметром, тогда как масса оставалась на прежнем уровне. Укороченный корпус оснастили тупоконечным головным обтекателем с выступающим противорикошетным кольцом. Ввиду определенного ухудшения аэродинамики такие бомбы перевозились на внутренней подвеске.
Министр обороны С. Шойгу на производстве бомб большого калибра. Идет сборка ФАБ-3000-М54
По разным целям
В течение первых десятилетий послевоенная линейка ФАБ применялась только в рамках различных учений и демонстрировала свои возможности в условиях полигонов. В целом бомбы подтверждали расчетные характеристики и показывали, какой урон могут нанести врагу фронтовая и дальняя авиация.
Полноценное боевое применение всей актуальной линейки ФАБ началось только в восьмидесятых годах во время боевых действий в Афганистане. Штурмовики и фронтовые бомбардировщики регулярно совершали боевые вылеты и применяли по позициям противника бомбы меньших калибров – в основном использовались изделия от ФАБ-100 до ФАБ-500. При необходимости применялись и более тяжелые изделия, соответствующие возможностям самолетов.
Также в Афганистане проверку практикой прошли тяжелые авиабомбы в калибрах от 3 т. При удачном попадании, такие изделия уничтожали характерную для региона застройку, обрушивали своды пещер, вызывали обвалы и т.д. В то же время, зона сплошного поражения радиусом всего в несколько десятков метров накладывала определенные ограничения на достижимую эффективность.
По известным данным, ФАБ особой мощности ограниченно применялись в ходе войн в Чечне. Широкому использованию таких боеприпасов мешали характер конфликта и малое количество подходящих целей. В частности, известен только один случай применения ФАБ-9000. Таким боеприпасом в ходе Первой Чеченской войны пытались уничтожить административное здание, занятое боевиками. Бомба смогла пробить несколько этажей, но не взорвалась.
Тяжелые авиабомбы нашли применение в рамках текущей Спецоперации по защите Донбасса. По имеющимся данным, весной 2022 г. изделия ФАБ-3000 вместе с другими средствами поражения применялись по укреплениям украинских формирований на территории завода «Азовсталь». В результате регулярных бомбовых ударов украинские боевики-националисты потеряли волю к сопротивлению и сдались.
Общий вид изделия ФАБ-5000
Недавно стало известно, что оборонная промышленность возобновила выпуск авиабомб ФАБ-3000 в варианте 1954 г. Первая партия таких изделий была направлена заказчику в феврале, и сейчас изготавливаются новые бомбы. По всей видимости, Минобороны заказало новые тяжелые ФАБ для наполнения арсеналов, а также для применения в рамках Спецоперации. Можно ожидать, что в ближайшее время поступят первые сообщения о новых эпизодах применения подобных средств поражения.
Технические особенности
Отечественные фугасные авиабомбы построены на основе общих технических решений и в известной мере похожи друг на друга. При этом они отличаются размерами и массой, а также количеством взрывчатого вещества. Кроме того, выпускались разные модификации бомб, выполненные в разных корпусах и т.д.
Авиабомбы конца сороковых годов имели достаточно простую конструкцию. Их выполняли в цилиндрическом корпусе с оживальным или полусферическим головным обтекателем и конической хвостовой частью, на которой помещался стабилизатор с несколькими плоскостями. Более поздние ФАБ обр. 1954 г. отличаются корпусом меньшей длины, образованным несколькими коническими агрегатами. Также они получили противорикошетное кольцо на обтекателе и новый стабилизатор с плоскостями большего размаха.
В 1962 г. на вооружение поступило несколько обновленных ФАБ в корпусе большого удлинения. Бомба торпедообразной формы отличается улучшенной аэродинамикой и предназначается для применения сверхзвуковыми самолетами с внешней подвеской. При этом наиболее тяжелые бомбы, начиная от ФАБ-3000, подобную модернизацию не проходили ввиду перевозки на внутренней подвеске.
Авиабомба ФАБ-3000-М54 – именно такие изделия недавно возвратили в серию – имеет общую длину ок. 3,3 м при максимальном диаметре 820 мм. Общая масса изделия без взрывателей составляет 3067 кг. Внутри корпуса помещается 1387 кг взрывчатого вещества. Подрыв осуществляется при помощи трех взрывателей, помещаемых в одно гнездо в головной части и в два в хвостовой. Обеспечивается подрыв как при контакте с целью, так и с задержкой.
Пятитонная бомба в разрезе
Изделие ФАБ-5000-М54 так же имеет длину 3,3 м, однако диаметр достигает 1,06 м. Масса бомбы – 5247 кг, из которых 2210 кг приходится на боезаряд. По принципам подрыва пятитонная бомба не отличается от трехтонной.
Наиболее крупной в своем семействе является бомба ФАБ-9000-М54. Она имеет длину более 5 м и диаметр 1,2 м. Общая масса – 9407 кг при 4,3-т заряде. С точки зрения компоновки и оснащения такая ФАБ принципиально не отличается от других изделий своего семейства.
ФАБ-3000 с зарядом ок. 1,4 т способна наносить серьезный урон. Так, подрыв на уровне грунта гарантировано убивает живую силу в радиусе 35-40 м. В радиусе 150-160 м наблюдаются контузии, различные травмы и т.д. Отдельные осколки улетают на сотни метров. Зона сплошного поражения бомбы ФАБ-9000 имеет радиус 55-57 м. Травмы и вывод живой силы из строя наблюдается в пределах 200-220 м.
Вопросы применения
В качестве основных носителей отечественных авиабомб в калибрах от 3 т рассматриваются состоящие на вооружении дальние бомбардировщики – Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. Они могут брать на борт одну или несколько бомб, в зависимости от выбранного типа, и доставлять их на большую дальность. Крупногабаритные боеприпасы при помощи соответствующих держателей размещаются во внутренних грузоотсеках.
В связи с недавними новостями возник вопрос о возможности применения изделия ФАБ-3000 фронтовой авиацией. Предполагается, что бомбардировщик Су-34 может нести, как минимум, одну такую бомбу – на центральном подфюзеляжном узле или на внутренних подкрыльевых. Тем не менее, подтверждения таких возможностей пока отсутствуют.
ФАБ-9000 в модификации 1954 г.
Важнейшим нововведением последнего времени в области бомбового вооружения стал «универсальный модуль планирования и коррекции» УМПК, при помощи которого свободнопадающие ФАБ превращают в планирующие управляемые боеприпасы. Существуют УМПК для бомб калибра до 1500 кг, и высказываются предположения о принципиальной возможности создания модуля для более тяжелых боеприпасов.
УМПК для ФАБ-3000 или ФАБ-5000 в теории выглядит заманчиво и позволяет получить особые возможности. Однако разработка модуля, способного нести такую нагрузку, является весьма сложной задачей. Кроме того, можно представить, какие размеры должен иметь модуль для тяжелой бомбы, и насколько сложно его будет использовать на современных самолетов. В целом сама возможность и целесообразность разработки тяжелых управляемых систем на основе УМПК вызывает вопросы.
Следует отметить, что ФАБ больших калибров являются оружием для достаточно узкой ниши. Основная масса боевых задач успешно решается боеприпасами калибра 500-1500 кг. Более тяжелые изделия нужны лишь в отдельных случаях, тогда как в прочих ситуациях их мощность будет избыточной, а организация авиаудара окажется неоправданно сложной.
Широкие возможности
Российская боевая авиация располагает самой широкой номенклатурой авиационных средств поражения. Заметное место в ней занимают авиабомбы, в т.ч. свободнопадающие боеприпасы большого калибра. Каждый из образцов, состоящих на вооружение, имеет свои задачи и цели, и его грамотное применение позволяет получить наилучшие результаты.
Для решения особо сложных боевых задач имеются фугасные бомбы большой мощности массой в несколько тонн. Они не предназначаются для регулярного и активного применения, однако и в этом случае имеют большое значение и сохраняются в арсеналах. Более того, с учетом проведенных ударов и новых планов, было решено восстановить производство одного из таких боеприпасов. Где и когда будут использованы такие бомбы, покажет время.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ, Airwar.ru
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