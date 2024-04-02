Гладков: в ходе воздушных атак ВСУ на Белгород за сутки пострадали десять человек и 97 автомобилей

Согласно сегодняшним данным, в столице Белгородчины украинские военнослужащие нанесли ущерб более чем 200 квартирам в 32 многоэтажных домах города. Также в ходе воздушных атак ВСУ на Белгород за сутки пострадали десять человек и 97 автомобилей.Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам главы региона, жители города пострадали только во время первой атаки украинских военных, второй обстрел не причинил никому вреда. Гладков рассказал, что из десяти пострадавших пятерых пришлось госпитализировать. Остальные пятеро покинули медицинское учреждение и будут лечиться амбулаторно.Также в городе украинские террористы повредили девять частных домов, семь гаражей, пять социальных и семь хозяйственных объектов.По информации главы региона, его столицу враг подверг обстрелам дважды за сутки. Кроме самого Белгорода, противник атаковал еще семь районов области. В общей сложности им было выпущено 48 артиллерийских снарядов, а также совершено шесть беспилотных ударов.В Ивнянском и Ракитнянском районах были обнаружены упавшие взрывоопасные предметы, от которых никто не пострадал. Впрочем, пострадавшие за эти сутки были только в самом Белгороде – в других районах области обошлось без них. Отмечены лишь повреждения частных и многоквартирных домов, инфраструктурных объектов, автомобилей, линий электропередач, газопровода и т.д.

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