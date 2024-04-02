Число палестинцев, погибших от рук израильтян с октября 2023, превысило 32 тысячи
В результате того, что атаки и обстрелы со стороны Израиля сектора Газа не прекращаются, Руководство анклава и международные СМИ постоянно приводят ужасающие цифры о погибших и пострадавших палестинцах. В последнем заявлении министерства здравоохранения Газы говорится, что в результате израильских сухопутных атак и воздушных обстрелов уже 75 392 человека получили ранения.
— заявили в министерстве здравоохранения Газы.
Израиль постоянно заявляет о том, что начал своё военное наступление на сектор Газа после нападения группировки ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек.
Однако если копнуть глубже в истоки этого конфликта, который длится несколько десятилетий, то налицо нарушение Израилем международного права, согласно которому на этой территории должны находиться два независимых государства. Независимость Палестинского государства Израиль не признаёт.
Естественно, там, где есть кровопролитие, практически всегда виден след США - след прямого или косвенного их участия. Так же, и в этом случае. Власти США, утверждая, что они выступают за скорейшее завершение войны, тем не менее продолжают поставлять Израилю разрушительное оружие, включая 2000-фунтовые авиабомбы Mk84, которые ВВС Израиля сбрасывают на города палестинского анклава, особенно не разбирая, сколько сопутствующих жертв среди мирного населения при этом будет.
В итоге к настоящему моменту с число жертв в секторе Газа составляется около 32,8 тыс. человек - с октября 2023 года.
- Хамин Михаил
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