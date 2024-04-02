Украинские СМИ: Жительница Хмельницкого рассказала, что её сына убили в местном военкомате
Очередной произвол сотрудников территориального центра комплектования (военкомата) был зафиксирован в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
По утверждению одного из ресурсов, жительница Хмельницкого рассказала, что её сына убили в местном военкомате. Молодого мужчину подвергли избиениям и пыткам, и фактически пытали до смерти. Его мать в социальных сетях раскрыла подробности этой истории.
Андрей Панасюк был задержан 27 марта в одном из магазинов. Сотрудники ТЦК отвезли его в помещение военкомата, где начали угрожать и избивать. В итоге у Андрея повысилось давление. Скорую помощь ему не вызывали до тех пор, пока не стало понятно, что ему действительно очень плохо.
В городской больнице Андрея пытались реанимировать двое суток, сделали хирургическую операцию. Однако поражения головного мозга были столь серьезными, что врачи оказались бессильны в попытках спасти жизнь мужчины. Андрей скончался.
Его мать сообщила, что подала официальную жалобу в украинское военное ведомство. Впрочем, в условиях нацистской диктатуры вряд ли стоит рассчитывать на какие-то реальные действия со стороны Минобороны. В ТЦК Хмельницкой области подтвердили смерть военнообязанного, но заявили, будто бы она произошла в результате прохождения им дообследования в больнице.
Также в ТЦК утверждают, что Андрей находился в розыске за уклонение от призыва на военную службу. Во время прохождения медицинской комиссии у него нашли заболевание и его направили в больницу, где, по версии военкомов, он и скончался. Естественно, военные отрицают факты избиений и пыток, а также отказа в оказании медицинской помощи.
Между тем, случаи применения физического насилия являются типичными для кампании принудительной мобилизации на Украине. Мужчин вылавливают на улицах, с применением силы затаскивают в автомобили военкоматов, часто при этом избивают, бить продолжают и в помещениях центров комплектования.
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