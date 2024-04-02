Средства ПВО за сутки сбили 195 беспилотников ВСУ и 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и Vampire - Минобороны
Очередные сутки специальной операции снова прошли без значительных изменений на линии фронта, хотя в Киеве признают, что за последнее время линия боевого соприкосновения сдвинулась в западном направлении, где больше, а где меньше. Более-менее стабильно только на юге, где позиции ВС России и ВСУ разделяет Днепр, там бои идут за острова. В Генштабе ВСУ заявляют о сложном положении на Авдеевском направлении и под Часовым Яром, где российские войска подошли почти вплотную к домам квартала Канал.
На Купянском направлении основные боевые действия сместились южнее, где российские войска наступают на Терны, а ВСУ пытаются контратаками им помешать. Сообщений о продвижении нет. На Донецком подразделения ВС России заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр. Противник пытается контратаковать в районах Богдановки и Новомихайловки, но и там наши продвигаются вперед.
На Авдеевском направлении наши продолжают идти вперед, интенсивные и тяжелые бои в районах Бердычи и Семеновка, по всей линии контратаки ВСУ. Противник постоянно перебрасывает сюда резервы, которые стачиваются артиллерией и КАБами. За сутки противник атаковал 11 раз, но успеха не добился.
На Южно-Донецком наши войска улучшили тактическое положение в районах Урожайное и Макаровка. На Херсонском бои в районе Работино и продвижение наших северо-западнее Вербового. В остальном без измений.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 750 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - пять танков, пять бронемашин и 29 автомобилей; по артиллерии - одна гаубица М777, одна Д-20 и одна Д-30, три САУ "Гвоздика" и одна САУ "Акация". Также уничтожены станция РЭБ "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре гаубицы Д-20, одна Д-30 и одна М777, два орудия М119 и L118, САУ М109 Paladin. "Акация" и Krab. Также поражена станция РЭБ "Нота".
Средствами ПВО уничтожено 195 украинских беспилотников, сбит 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
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