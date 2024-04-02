Средства ПВО за сутки сбили 195 беспилотников ВСУ и 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и Vampire - Минобороны

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Средства ПВО за сутки сбили 195 беспилотников ВСУ и 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и Vampire - Минобороны

Очередные сутки специальной операции снова прошли без значительных изменений на линии фронта, хотя в Киеве признают, что за последнее время линия боевого соприкосновения сдвинулась в западном направлении, где больше, а где меньше. Более-менее стабильно только на юге, где позиции ВС России и ВСУ разделяет Днепр, там бои идут за острова. В Генштабе ВСУ заявляют о сложном положении на Авдеевском направлении и под Часовым Яром, где российские войска подошли почти вплотную к домам квартала Канал.

На Купянском направлении основные боевые действия сместились южнее, где российские войска наступают на Терны, а ВСУ пытаются контратаками им помешать. Сообщений о продвижении нет. На Донецком подразделения ВС России заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр. Противник пытается контратаковать в районах Богдановки и Новомихайловки, но и там наши продвигаются вперед.



На Авдеевском направлении наши продолжают идти вперед, интенсивные и тяжелые бои в районах Бердычи и Семеновка, по всей линии контратаки ВСУ. Противник постоянно перебрасывает сюда резервы, которые стачиваются артиллерией и КАБами. За сутки противник атаковал 11 раз, но успеха не добился.

На Южно-Донецком наши войска улучшили тактическое положение в районах Урожайное и Макаровка. На Херсонском бои в районе Работино и продвижение наших северо-западнее Вербового. В остальном без измений.

Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 750 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - пять танков, пять бронемашин и 29 автомобилей; по артиллерии - одна гаубица М777, одна Д-20 и одна Д-30, три САУ "Гвоздика" и одна САУ "Акация". Также уничтожены станция РЭБ "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре гаубицы Д-20, одна Д-30 и одна М777, два орудия М119 и L118, САУ М109 Paladin. "Акация" и Krab. Также поражена станция РЭБ "Нота".

Средствами ПВО уничтожено 195 украинских беспилотников, сбит 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
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    5 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:56
      [quote]Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 750 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - пять танков, пять бронемашин и 29 автомобилей; по артиллерии - одна гаубица М777, одна Д-20 и одна Д-30, три САУ "Гвоздика" и одна САУ "Акация".[/quot[quote]Всё больше сообщений о штурмах под Уманским. Российская армия при поддержке большого количества бронетехники со вчерашнего дня пытается прорваться к селу - к западу от Тоненького. Во вчерашний боях было потеряно от 10 до 12 единиц техники с нашей стороны[/quote].бойня идёт на равных
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:58
      Вместо уничтожения РС-не лучше сами РСЗО уничтожать?
    3. Алексей Z Ранг пользователя
      Алексей Z
      +1
      Сегодня, 18:26
      При этом наши НПЗ продолжают уничтожаться, такими темпами ракеты ПВО закончатся. Черт его знает, что делать.
    4. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      0
      Сегодня, 18:27
      Надо срочно Харьков брать, что бы окраине было не до нападения на Россию. Сейчас дождёмся, что они и в Харькове как в Авдеевке укреплений настроят. Там и так уже в центре города азовцы появились.
    5. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 19:13
      Ну, - давайте, - запишите меня в "качателя лодки"!
      Кстати, - на выборах проголосовал за всех!
      А вот за Державу, - и правда, - обидно... За детей, - страшно...
      Сегодня впервые за десяток лет наблюдал авто ДПС( перед ним был авто ВАИ, правда...). Чехлили некоего бородача в майке, с бородкой, смуглого... На "Форде-фокус"...
      Кто там на произвол полицаев жалуется?
      Лет десять не тормозили вне постов ДПС! На постах, - тоже безрадостно: "С рыбалки? ... А рыбкой не поделишься? "...
      Был сюжет, - правда, сильно давно, - "Опель- Кадет" , догоняли две патрульки, - "досматривающий" сотрудник ДПС( возможно, - тогда ещё ГАИ...)... оставил краги в моём авто... Ну, прямо, как в анекдоте...
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