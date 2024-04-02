Главы МИД стран Запада дали разные оценки атакам ВСУ на российские нефтезаводы

Руководители дипломатических ведомств западных государств начали давать комментарии по поводу недавних атак украинских формирований против нефтеперерабатывающих предприятий на территории Российской Федерации. Примечательно, что главы МИД стран Запада оценивают произошедшее по-разному.Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по территории Российской Федерации. Ранее американские СМИ писали, будто бы власти США просили Киев не наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры России из-за опасений последствий для мирового рынка энергетических ресурсов. Если это так, то заявление Блинкена вполне укладывается в рамки такой позиции.Противоположную точку зрения озвучил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По словам руководителя французского дипломатического ведомства, удары Украины по объектам на территории России якобы являются «легитимной обороной» и Киев имеет на это право.Примечательно, что Франция в последнее время занимает все более агрессивную позицию по отношению к нашей стране, которая уже сравнима с позицией Польши или прибалтийских республик. Чего стоят одни заявления президента Эммануэля Макрона о возможности ввода на территорию Украины французских войск.Теперь глава МИД Франции открыто поддержал диверсии против российских промышленных объектов. В этой связи возникает вопрос о необходимости дальнейшей корректировки отношений Российской Федерации и Франции, по крайней мере, до тех пор, пока в этой стране не сменится руководство, и новые власти не займут более приемлемую для нас позицию по украинскому вопросу.

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