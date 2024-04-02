Главы МИД стран Запада дали разные оценки атакам ВСУ на российские нефтезаводы

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Главы МИД стран Запада дали разные оценки атакам ВСУ на российские нефтезаводы

Руководители дипломатических ведомств западных государств начали давать комментарии по поводу недавних атак украинских формирований против нефтеперерабатывающих предприятий на территории Российской Федерации. Примечательно, что главы МИД стран Запада оценивают произошедшее по-разному.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по территории Российской Федерации. Ранее американские СМИ писали, будто бы власти США просили Киев не наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры России из-за опасений последствий для мирового рынка энергетических ресурсов. Если это так, то заявление Блинкена вполне укладывается в рамки такой позиции.

Противоположную точку зрения озвучил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По словам руководителя французского дипломатического ведомства, удары Украины по объектам на территории России якобы являются «легитимной обороной» и Киев имеет на это право.

Примечательно, что Франция в последнее время занимает все более агрессивную позицию по отношению к нашей стране, которая уже сравнима с позицией Польши или прибалтийских республик. Чего стоят одни заявления президента Эммануэля Макрона о возможности ввода на территорию Украины французских войск.

Теперь глава МИД Франции открыто поддержал диверсии против российских промышленных объектов. В этой связи возникает вопрос о необходимости дальнейшей корректировки отношений Российской Федерации и Франции, по крайней мере, до тех пор, пока в этой стране не сменится руководство, и новые власти не займут более приемлемую для нас позицию по украинскому вопросу.
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    16 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 17:39
      Имею сказать , таки - вот откуда и торчат основные уши от би дэ Фашингтона и гадко гадящей острова чаё хлёбов, либо, кто громче всех орёт,как с Крокус Сити Холлом, я не я и шапка не моя, как в фильме - Багдадский вор!
      Либо молчит, уйдя в тень за атлантическую лужу, надеясь. что прокатит!
      ДАМ уже ответил: Смерть за смерть!
      Соболезнования всем семьям погибших, ВС РФ в СВО!
      Враги будут наказаны!
      Победа , как и правда, на нашей стороне!
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +2
        Сегодня, 17:40
        Имею сказать таки:
        Киев согласовывает с союзниками полеты БПЛА для атаки объектов инфраструктуры в России — CNN

        Точность в условиях обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. Каждый БПЛА оснащен терминальным компьютером со спутниковыми данными и данными о местности, пояснил источник.

        Т.е. "пролет по территории" а скорее вылет ударных БПЛА...
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 17:43
          Главы МИД стран Запада дали разные оценки атакам ВСУ на российские нефтезаводы
          попаданием довольны, теперь могут и новых "средств" подкинуть, ожидания кураторов оправдались, слабые места засветили. всё по плану.
        2. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          -2
          Сегодня, 17:48
          Mitos
          Сегодня, 17:40
          Имею сказать таки:
          Киев согласовывает с союзниками полеты БПЛА для атаки объектов инфраструктуры в России — CNN
          Не мы выбирали эскалацию и повышение градуса и уровень планки!
          После Крокуса у РФ, как и Верховного, Генштаба , МО руки развязаны!
          Уверен, решение есть и не одно!
          Ждём`C лже-недо-запад нужно мо- чить в самые больные места и не токмо на
          фронтах, хуситы с кабелями-кобелями нам в помощь!
          1. Mitos Ранг пользователя
            Mitos
            +2
            Сегодня, 17:50
            Ах красные линии начерченные на песке западной совести...
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +3
              Сегодня, 17:54
              А чему собственно удивлятся..пехота хох.ляцкая+наёмники, ариллерия,бронетехника, противотанковые средства и зрк западные. Плюс их же средства связи и разведки и т.д.....против нас давно уже воюет коллективный запад.
              1. Mitos Ранг пользователя
                Mitos
                0
                Сегодня, 17:57
                Только прилет чего то через их страны, это участие в конфликте. Или они будут с включенным транспондером летать в зоне полета гражданской авиации?!
          2. Комментарий был удален.
      2. Читателль 2013 Ранг пользователя
        Читателль 2013
        +2
        Сегодня, 18:04
        Ты уже утомил своей тупостью, имею сказать
    2. Макsim
      Макsim
      +1
      Сегодня, 18:00
      вопрос западная инфраструктура в том числе нпз готовы к подобным атакам?
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:19
        А кто их будет проводить? У нас в руководстве таких смелых нет, они и по украинским мостам и министерствам не могут, куда уж там
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:03
      Идёт война... враги, друзи и прочее, ни то, ни сё, определились давно и окончательно.
    4. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 18:15
      Так в чём смысл, запад это всё затеял, запад только потирает руки когда наносится нам урон чужими руками.
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:20
      А что на это скажет ПВО РФ? Они что-нибудь делать собираются, искать бреши и затыкать их?
      1. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        0
        Сегодня, 19:27
        А зачем ,все по плану , все сбивается , а если попадает то это же обломки
    6. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 18:27
      Who really cares................ they all deserve "special gifts".
    7. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 18:47
      Что за привычка ждать, что скажут на западе по любому поводу. Ничего хорошего не услышать. Надо не давать поводов, а ещё лучше, бить до поводов, а не после. Мне так кажется.

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