В сети появились новые кадры ракетных ударов ВС РФ 22 марта по Днепровской ГЭС

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В сети появились новые кадры ракетных ударов ВС РФ 22 марта по Днепровской ГЭС

Российские военные в ночь на 22 марта нанесли серию, как считается, самых мощных комбинированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько ракет атаковали крупнейшее электрогенерирующее гидросооружение страны — Днепровскую ГЭС. В результате станция, обеспечивающая в постсоветское время порядка 10 процентов всего энергопотребления на Украине, а в пиковые часы намного больше, полностью прекратила работу.

Пока что киевские власти и украинские энергетики даже не могут сказать, сколько времени и ресурсов потребуется на хотя бы частичное восстановление ДнепроГЭС. Известно, что как минимум одна генерирующая станция из двух (ГЭС-1) на правом берегу получила настолько критические повреждения, что, скорее всего, в обозримом будущем отремонтировать ее не удастся.



В конце марта назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что о скором восстановлении работы станции речь не идет. Пока что специалисты продолжают проводить аудит разрушений. При этом в результате российских ударов дамба плотины ГЭС критических повреждений не получила. Уже 30 марта по ней было запущено двустороннее автомобильное движение.

О том, насколько мощными были ракетные удары ВС РФ по гидрооружению можно судить по новым кадрам видео прилетов, распространяемым в украинских пабликах. На них показаны моменты ударов нескольких ракет по станции с последующей мощной детонацией. После взрывов БЧ в местах попадания вспыхнул пожар и поднялся густой черный дым. Примечательно, что ролик сопровождается песенкой на украинском языке с язвительно-издевательским текстом в адрес России. Как говорится, за отсутствием реальной «перемоги» хоть как-то надо сгладить масштабную «зраду».





Во второй части ролика показаны последствия ракетных ударов. Через открытые шлюзы происходит экстренный сброс воды, хотя сама плотина, действительно, внешне не пострадала. Разрушения фиксируются в технических помещениях гидроэлектростанции.





Между тем, российскими аналитиками выявлена тенденция официальных спикеров противника и украинской пропаганды в целом преувеличивать результаты поражение энергетических объектов. Делается это с несколькими целями: введения в заблуждение командования ВС РФ; воздействия на своих и зарубежных обывателей в стиле «российской агрессии против мирных граждан». Ну и не в последнюю очередь ради давления на западных союзников в части активизации военно-финансовой помощи. В частности, с конца марта Украина стала получать больше боеприпасов из ФРГ для немецких ЗРК «Гепард».

На самом деле, в Харькове и области, несмотря на поражение ТЭЦ-5 и разрушение Змиёвской тепловой электростанции, отключения света во многих районах не превышают четырех часов в сутки. Также и заявления противника о степени урона ДнепроГЭС оказались преувеличены, хотя таковые и являются существенными. Впрочем, до следующего отопительного сезона время еще есть, а ракеты у России, как выясняется, все никак не заканчиваются.

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    5 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 18:32
      Чем быстрее погасят свет на окраине тем легче будет нашей армии!
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:34
      Повстанцев амазонии - в Гайану.
      Отделить. Потом присоединить к венесуэле.
      И о св елены должен получить независимость
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:45
      тенденция официальных спикеров противника и украинской пропаганды в целом преувеличивать результаты поражение энергетических объектов.

      Да брешут сразу понял. Надо системно, каждый день долбить энергообъекты. А мосты, так это вообще сложная цель, для того чтобы вывести его из строя окончательно.
    4. Sergeant_1989
      Sergeant_1989
      +1
      Сегодня, 19:07
      Большевики построили ДнепроГЭС, гордость страны, буржуи -дикие капиталлисты разрушили.
    5. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 19:34
      Машинный зал ГЭС расположен не на плотине, а рядом, у нас метрах в 20-ти, на ДнепроГЭС думаю, гораздо дальше,электрические распределительные системы тоже, но от попадания может снести турбины и водосток, это не разрушение сегмента плотины, но вода хлынет неслабо, особенно сейчас, в паводок

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