В сети появились новые кадры ракетных ударов ВС РФ 22 марта по Днепровской ГЭС













Российские военные в ночь на 22 марта нанесли серию, как считается, самых мощных комбинированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько ракет атаковали крупнейшее электрогенерирующее гидросооружение страны — Днепровскую ГЭС. В результате станция, обеспечивающая в постсоветское время порядка 10 процентов всего энергопотребления на Украине, а в пиковые часы намного больше, полностью прекратила работу.Пока что киевские власти и украинские энергетики даже не могут сказать, сколько времени и ресурсов потребуется на хотя бы частичное восстановление ДнепроГЭС. Известно, что как минимум одна генерирующая станция из двух (ГЭС-1) на правом берегу получила настолько критические повреждения, что, скорее всего, в обозримом будущем отремонтировать ее не удастся.В конце марта назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что о скором восстановлении работы станции речь не идет. Пока что специалисты продолжают проводить аудит разрушений. При этом в результате российских ударов дамба плотины ГЭС критических повреждений не получила. Уже 30 марта по ней было запущено двустороннее автомобильное движение.О том, насколько мощными были ракетные удары ВС РФ по гидрооружению можно судить по новым кадрам видео прилетов, распространяемым в украинских пабликах. На них показаны моменты ударов нескольких ракет по станции с последующей мощной детонацией. После взрывов БЧ в местах попадания вспыхнул пожар и поднялся густой черный дым. Примечательно, что ролик сопровождается песенкой на украинском языке с язвительно-издевательским текстом в адрес России. Как говорится, за отсутствием реальной «перемоги» хоть как-то надо сгладить масштабную «зраду».Во второй части ролика показаны последствия ракетных ударов. Через открытые шлюзы происходит экстренный сброс воды, хотя сама плотина, действительно, внешне не пострадала. Разрушения фиксируются в технических помещениях гидроэлектростанции.Между тем, российскими аналитиками выявлена тенденция официальных спикеров противника и украинской пропаганды в целом преувеличивать результаты поражение энергетических объектов. Делается это с несколькими целями: введения в заблуждение командования ВС РФ; воздействия на своих и зарубежных обывателей в стиле «российской агрессии против мирных граждан». Ну и не в последнюю очередь ради давления на западных союзников в части активизации военно-финансовой помощи. В частности, с конца марта Украина стала получать больше боеприпасов из ФРГ для немецких ЗРК «Гепард».На самом деле, в Харькове и области, несмотря на поражение ТЭЦ-5 и разрушение Змиёвской тепловой электростанции, отключения света во многих районах не превышают четырех часов в сутки. Также и заявления противника о степени урона ДнепроГЭС оказались преувеличены, хотя таковые и являются существенными. Впрочем, до следующего отопительного сезона время еще есть, а ракеты у России, как выясняется, все никак не заканчиваются.