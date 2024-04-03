Польская пресса: Концепция Никсона «Никаких больше Вьетнамов» сегодня испытывается на прочность

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Польская пресса: Концепция Никсона «Никаких больше Вьетнамов» сегодня испытывается на прочность

В польском издании Defence24 вышла статья, в которой автор Яцек Раубо рассуждает о возможных последствиях атак против хуситов в Йемене. Причины беспокойства поляков очевидны – ведь Варшава является одним из декларативно наиболее рьяных союзников американцев в альянсе НАТО. И любая очередная враждебная затея Вашингтона может ощутимо сказаться на польской армии и бюджете.

Яцек Раубо пишет: американцы повторяют, что в своих военных операциях они хотят избежать так называемого ещё одного Вьетнама. Сама концепция, среди прочего, имеет в своём фундаменте суть знаменитой книги Ричарда Никсона под названием «Никаких больше Вьетнамов» (1985).



При этом автор статьи подчёркивает, что участие американских вооруженных сил должно быть соответствующим образом форматировано с точки зрения политических целей и военных инструментов, необходимых для их достижения в относительно прогнозируемый период. Но начало ограниченной операции против хуситов в Йемене поднимает вопросы о том, было ли на самом деле достигнуто соответствующее сочетание политических целей и военных инструментов для их реализации.

Польский автор:

Международная коалиция во главе с США постоянно борется с последующими волнами нападений хуситов, и, к сожалению, стратегический морской путь всё ещё подвергается нападениям. Можно смело сделать вывод, что недаром информация о ситуации в Красном море перестала быть ключевым элементом новостей, предоставляемых на Западе. Вышеупомянутая разница в акцентах на вопросах Йемена особенно заметна, если сравнить ее с масштабом дебатов, проходивших в начале этого года.

Однако, как отмечает польский автор, на рубеже марта и апреля 2024 года складывается впечатление, что сложилось две модели обсуждения событий в Красном море. Одна из них «проповедует», что США достигают успехов в своих задачах и проблем становится всё меньше, и они перестают быть на первых полосах.

По второй же версии аналитиков и журналистов, перед европейскими читателями в очередной раз производятся попытки замолчать реальную информацию о конфликте.

Польский автор считает, что концепция «Никаких больше Вьетнамов» сегодня испытывается на прочность.
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10 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 19:11
    Надо же-"концепция"-а Ирака и Афганистана не было?
    1. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +1
      Сегодня, 19:21
      Вы правы,но всё-таки надо отметить что масштабы потерь в личном составе несопоставимы да и общественный резонанс был мизерный по сравнению с протестами против войны во Вьетнаме так что в какой-то мере им удаётся следовать этому правилу.
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        0
        Сегодня, 19:26
        Масштаб потерь другой-а выводы то какие-типа-мы теперь тех кто нам наподдаст трогать не будем-найдем тех кто по-слабее? А протесты были не против войны-они стали из за введения призыва
        1. бухач Ранг пользователя
          бухач
          0
          Сегодня, 19:48
          Ну так трогать тех кто может дать хорошей сдачи всегда чревато,хотя США не имеют таких соседей как,например,мы и потери у них практически только у военных,вот башни только исключение и эффект был сильный,а если бы десяток -другой таких башен состоялся у них в стране так,глядишь,поумнели бы.Да,а призыв разве не следствие Вьетнама,я,честно говоря,не слишком информирован по этому поводу.
          1. вестерн
            вестерн
            +1
            Сегодня, 20:02
            Здесь какое-то непонимание ситуации... Во Вьетнаме воевала в первую очередь призывная армия США. Это что-то вроде внутренних войск, которые там называются национальной гвардией. Основные силы США были заняты балансированием потенциала Варшавского договора. Во Вьетнаме было задействовано 10% потенциала США, что все еще было много, но приоритетами участия армии США были Европа и другие зоны советского влияния.
            1. костя1 Ранг пользователя
              костя1
              +1
              Сегодня, 20:11
              Согласен-здесь вы что то не поняли-пока воевала профессиональная армия-всем было по барабану-антивоенные протесты начались-когда призывать стали
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: костя1
      Надо же-"концепция"-а Ирака и Афганистана не было?

      Югославия ,Ливия ,Сирия и т.д.
      Сейчас Йемен ,но уже ничего у США не получается и вряд ли что получится ..
      Помние они к КНДР две АУГ подогнали типо вас сотрем ,это Трамп еще И ЧТО ? Послал их ЫН и убрались умывшись соплями ..
      Сейчас хвосты прижали и гадят чужими руками против России ..Единственная страна ,которая не боится этих упырков кровавых и противостоит им по всем фронтам ..
      Ну а Польша "гиена "европы ,как говорил Черчель и ведь прав был ..Ждут трупа украины и уже слюни пускают от запаха разложения
      Так что хоспода ,даже не думайте про наземные операции ...Там со всего мира кинутся вас убивать..И заметьте бесплатно !
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:39
      Концепция :никаких эксклюзивных союзников-нахлебников.
      Все за счет союзника. В кредит и кэшем.
      Полякам надо знать реальные цены в мире. И себе цену
  2. Shurik70 Ранг пользователя
    Shurik70
    +2
    Сегодня, 19:15
    Когда же у хуситов появятся морские беспилотники?
    Воздушные, как и малое число ракет, против военных кораблей не эффективны - слишком легко сбиваются.
    А морской беспилотник, ночью, да ещё и чёрного цвета, вполне может подкрасться. Все эти автоматические системы обнаружения и уничтожения целей заточены на воздушные цели.
    А морской беспилотник и взрывчатки несёт больше, и удар гарантированно на ватерлинии наносит, да ещё и сутками может дежурить, ожидая подходящую цель.
    1. Комментарий был удален.
    2. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +2
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Shurik70
      Когда же у хуситов появятся морские беспилотники?

      Надо полагать - всему своё время. Бриты хохлам морские беспилотники тоже не сразу подгонять начали.

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