Международная коалиция во главе с США постоянно борется с последующими волнами нападений хуситов, и, к сожалению, стратегический морской путь всё ещё подвергается нападениям. Можно смело сделать вывод, что недаром информация о ситуации в Красном море перестала быть ключевым элементом новостей , предоставляемых на Западе. Вышеупомянутая разница в акцентах на вопросах Йемена особенно заметна, если сравнить ее с масштабом дебатов, проходивших в начале этого года.

В польском издании Defence24 вышла статья, в которой автор Яцек Раубо рассуждает о возможных последствиях атак против хуситов в Йемене. Причины беспокойства поляков очевидны – ведь Варшава является одним из декларативно наиболее рьяных союзников американцев в альянсе НАТО. И любая очередная враждебная затея Вашингтона может ощутимо сказаться на польской армии и бюджете.Яцек Раубо пишет: американцы повторяют, что в своих военных операциях они хотят избежать так называемого ещё одного Вьетнама. Сама концепция, среди прочего, имеет в своём фундаменте суть знаменитой книги Ричарда Никсона под названием «Никаких больше Вьетнамов» (1985).При этом автор статьи подчёркивает, что участие американских вооруженных сил должно быть соответствующим образом форматировано с точки зрения политических целей и военных инструментов, необходимых для их достижения в относительно прогнозируемый период. Но начало ограниченной операции против хуситов в Йемене поднимает вопросы о том, было ли на самом деле достигнуто соответствующее сочетание политических целей и военных инструментов для их реализации.Польский автор:Однако, как отмечает польский автор, на рубеже марта и апреля 2024 года складывается впечатление, что сложилось две модели обсуждения событий в Красном море. Одна из них «проповедует», что США достигают успехов в своих задачах и проблем становится всё меньше, и они перестают быть на первых полосах.По второй же версии аналитиков и журналистов, перед европейскими читателями в очередной раз производятся попытки замолчать реальную информацию о конфликте.Польский автор считает, что концепция «Никаких больше Вьетнамов» сегодня испытывается на прочность.